Un détenu américain au centre d’une bataille juridique pour les droits religieux exécuté

Les États-Unis ont exécuté un prisonnier au centre d’une bataille juridique sur les droits religieux des détenus condamnés à mort.

Ramirez a cambriolé un dépanneur et poignardé à mort un commis.

Il avait demandé aux tribunaux de permettre à son pasteur d’avoir un contact physique avec lui et de prier à haute voix pendant l’exécution.

Un détenu américain au centre d’une bataille juridique sur les droits religieux des condamnés à mort a été exécuté mercredi au Texas pour meurtre.

John Ramirez, 38 ans, a été mis à mort par injection létale au pénitencier d’Etat de Huntsville, a confirmé à l’AFP un porte-parole du département de la justice pénale du Texas.

Il a été déclaré mort à 18h41 (23h41 GMT).

Quand Ramirez avait 20 ans, il a poignardé à mort un commis en cambriolant un dépanneur dans le sud du Texas. Il a évité la capture pendant quatre ans mais a finalement été arrêté en 2008 et condamné à mort un an plus tard.

Son exécution était initialement prévue pour septembre 2021, mais la Cour suprême des États-Unis a prononcé un sursis d’exécution de dernière minute.

L’avocat de Ramirez a demandé à la haute cour d’arrêter l’exécution parce que le ministère de la justice pénale du Texas ne permettait pas au pasteur baptiste de Ramirez d’avoir un contact physique avec lui pendant son exécution ou de prier à haute voix dans la chambre de la mort.

Les autorités pénitentiaires du Texas autorisent un conseiller spirituel à être dans la salle pendant une exécution, mais ils doivent être silencieux et ne sont pas autorisés à toucher un prisonnier, pour des raisons de sécurité.

En mars, la Cour suprême a statué 8-1 en faveur de Ramirez.

La Cour suprême intervient rarement pour arrêter les exécutions, mais elle l’a fait dans des affaires récentes où des prisonniers ont fait valoir qu’on leur refusait l’accès à des conseillers spirituels.

En 2018, il a rejeté la demande de sursis à exécution d’un prisonnier musulman qui avait demandé qu’un imam soit à ses côtés lors de sa mise à mort.

Quelques semaines plus tard, à la suite d’un tollé public, un sursis est accordé à un détenu qui souhaite qu’un conseiller spirituel bouddhiste l’accompagne jusqu’à la chambre d’exécution.

Plusieurs États ont banni tous les conseillers spirituels de la chambre de la mort, mais le tribunal a statué l’année dernière que les États ne pouvaient pas les interdire complètement.