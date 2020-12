La police allemande a arrêté un détective privé, qui aurait été à l’origine du scandale «Ibizagate» qui a fait tomber le gouvernement autrichien en 2019.

Un « citoyen autrichien de 40 ans » a été arrêté sur un mandat d’arrêt européen, a déclaré vendredi une porte-parole de la police de Berlin. Son identité a été confirmée par les procureurs autrichiens, qui le recherchaient.

Le scandale «Ibizagate» a éclaté en 2019 lorsqu’une vidéo de caméra cachée montrait Heinz-Christian Strache – le président du Parti autrichien de la liberté (FPÖ) au pouvoir et futur vice-chancelier – se disant prêt à se compromettre avec les intérêts russes en échange d’un financement .

Le haut responsable politique a également été vu et entendu offrir des marchés publics à une jeune femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe et souhaitant recycler l’argent sale.

Les enregistrements ont été réalisés en 2017 à son insu dans une villa d’Ibiza, prêtant son nom au scandale.

Lorsque la vidéo a fait surface en mai de l’année dernière, elle a créé des troubles politiques de masse en Autriche et conduit à la démission de Christian Strache et à la chute du gouvernement de coalition du chancelier Sebastian Kurz.

La justice autrichienne a continué d’enquêter sur l’affaire au milieu des théories selon lesquelles une opération privée avait tenté de faire chanter l’ancien président du FPÖ. Le but aurait été de réclamer une importante somme d’argent à Heinz-Christian Strache contre une promesse de ne pas publier la vidéo incriminée.

Selon l’enquête et les médias autrichiens, la vidéo n’aurait finalement pas pu être négociée pour de l’argent et a été remise aux journalistes pour publication.

Le suspect, un ancien consultant en sécurité vivant à Vienne et dirigeant une agence de détectives à Munich, est intervenu à plusieurs reprises dans la conversation enregistrée en tant qu’interprète et médiateur pour des affaires présumées.

Les enquêteurs autrichiens avaient déjà interrogé le détective avant qu’il ne reçoive un mandat d’arrêt et ne quitte le pays. L’homme est accusé de production illégale d’enregistrements sonores et cinématographiques, entre autres charges.

Selon le parquet de Vienne, les autorités allemandes doivent désormais décider d’ouvrir ou non une procédure de remise.

Heinz-Christian Strache dit sur Facebook qu’il était « heureux » d’apprendre l’arrestation.

«J’espère maintenant une clarification rapide et complète et aussi la découverte des autres complices, clients et bailleurs de fonds».

Les autorités travaillent toujours pour confirmer l’identité de la femme vue dans la vidéo, présentée comme une ressortissante russe souhaitant investir en Autriche.