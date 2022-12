Un détective poursuivi pour un raid SWAT basé sur un mauvais emplacement sur Find My App

L’équipe SWAT et les policiers de Denver étaient arrivés au domicile de Mme Johnson dans un véhicule blindé avec un berger allemand. Des agents, certains en tenue tactique avec des fusils, ont utilisé un bélier sur la porte de garage arrière de la maison de Mme Johnson et ont également causé des dommages à l’intérieur de la maison, selon les archives judiciaires.

Lorsqu’une équipe du SWAT s’est présentée devant sa maison en janvier et a demandé par haut-parleur à quiconque dans la maison de sortir les mains levées, Ruby Johnson regardait la télévision en peignoir, bonnet et pantoufles, selon des documents judiciaires.

“Le ministère de la Sécurité publique et le département de police de Denver présentent leurs sincères excuses à Mme Johnson pour tout impact négatif que cette situation aurait pu avoir sur elle”, a déclaré le département, ajoutant qu’il espérait “résoudre l’affaire” sans autre litige.

Le département de police de Denver a déclaré lundi dans un communiqué qu’il avait ouvert une enquête interne et qu’il travaillait avec le bureau du procureur du district de Denver pour créer une formation pour les agents sur les mandats basée sur des applications comme Find My.

“Le détective n’avait pas les faits nécessaires pour justifier une perquisition”, a déclaré M. Silverstein. « Son superviseur aurait dû opposer son veto. Le procureur de district n’aurait pas dû donner son feu vert. Le juge n’aurait pas dû l’approuver et l’équipe SWAT aurait dû rester à la maison.

Mark Silverstein, avocat de Mme Johnson et directeur juridique de l’ACLU du Colorado, a déclaré lundi que le détective Staab, le seul accusé nommé dans la poursuite, n’aurait pas dû demander le mandat.

Ruby Johnson regardait la télévision en peignoir, bonnet et pantoufles lorsqu’une équipe du SWAT s’est présentée devant sa maison.

Dans une action en justice déposée la semaine dernière, Mme Johnson, une employée à la retraite du service postal américain qui vit seule, a déclaré qu’un détective, Gary Staab, avait demandé le mandat sur la base d’informations inexactes provenant de l’application Find My. L’application mobile, qui aide à retrouver les produits Apple manquants ou perdus, tels que les iPhones, les iPads et les MacBooks, l’a amené à croire que des biens volés se trouvaient à l’intérieur de sa maison, selon le procès.

Le détective Staab, qui est toujours au service de police, n’a pas répondu à une demande de commentaire lundi. Il n’était pas clair s’il avait un avocat.

Il a été chargé le 4 janvier d’enquêter sur un camion qui avait été signalé volé la veille, selon des documents judiciaires. Les documents indiquent que le propriétaire a déclaré à la police qu’à l’intérieur du camion se trouvaient quatre armes de poing semi-automatiques, un fusil tactique de style militaire, un revolver, deux drones, 4 000 $ en espèces et un iPhone 11.

Le détective a interrogé le propriétaire du camion, Jeremy McDaniel, qui lui a dit qu’il avait utilisé l’application Find My la veille pour rechercher l’iPhone et qu’il avait placé le téléphone perdu à une adresse, selon des documents judiciaires.

M. McDaniel, qui n’a pas pu être joint lundi, a également déclaré au détective Staab qu’il avait loué une voiture pour se rendre à l’adresse mais qu’il n’avait pas vu son camion. M. McDaniel a dit au détective qu’il soupçonnait que son camion aurait pu se trouver dans le garage de la maison.

L’application Find My a été créée pour aider les propriétaires de produits Apple à trouver un “emplacement approximatif” d’un objet perdu, selon le mentions légales de l’application. L’outil s’appuie sur une combinaison de réseaux cellulaires, Wi-Fi et GPS et de données Bluetooth pour montrer aux utilisateurs une estimation de l’endroit où l’objet perdu pourrait se trouver.

L’emplacement approximatif peut être suffisamment spécifique pour identifier un ménage ou suffisamment large pour inclure plusieurs bâtiments, si l’élément ne peut pas être identifié avec précision. Dans les critiques de l’application, de nombreux utilisateurs ont signalé avoir réussi à retrouver des objets perdus, tandis que d’autres ont déclaré que l’application était inexacte.

Apple, les développeurs de l’application Find My, n’ont pas répondu lundi à une demande de commentaire sur la poursuite.