Un détective devrait plaider coupable pour un mandat dans le raid de Breonna Taylor

La police enquêtait sur l’ancien petit ami de Mme Taylor pour avoir vendu de la drogue, et un autre détective, Joshua Jaynes, a affirmé dans un affidavit de mandat de perquisition qu’il avait vérifié auprès d’un inspecteur des postes que l’ancien petit ami recevait des colis à l’appartement de Mme Taylor. M. Jaynes a admis plus tard qu’il n’avait jamais vérifié l’information auprès d’un inspecteur et a été licencié par le service de police du métro de Louisville.