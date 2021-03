Un détective britannique à la retraite affirme avoir trouvé des preuves que la cousine enceinte de sa femme a été la première victime du tueur en série le plus notoire d’Australie.

Ivan Milat a été reconnu coupable du meurtre de sept jeunes routards et d’avoir caché leur corps dans la forêt domaniale de Belanglo, au sud de Sydney, entre 1989 et 1992.

Le soi-disant Backpacker Murderer avait 74 ans lorsqu’il est décédé en octobre 2019 à l’hôpital de la prison de Long Bay à Sydney des suites d’un cancer de l’œsophage et de l’estomac.

La famille de Keren Rowland, qui a disparu à l’âge de 20 ans en février 1971 et dont le corps a été retrouvé dans une pinède à Canberra trois mois plus tard, a poussé la police à enquêter sur l’affaire non résolue pendant 50 ans.

Cependant, ils disent qu’aucune réponse n’a été apportée. La police du territoire de la capitale australienne continue de demander des informations sur le meurtre.

Maintenant à la retraite, le sergent-détective Hugh Hughes, qui est marié à la cousine australienne de Mme Rowland, Andrea, a déclaré qu’il avait découvert « de nombreuses indications fortes » qu’elle était la première victime du meurtrier du routard.

L’ancien officier gallois a travaillé avec le frère de Mme Rowland, Steve, pour faire pression sur la police du territoire de la capitale australienne pour un examen et a trouvé « un certain nombre de similitudes entre les victimes connues de Mallet et Keren ».

Ivan Milat a été reconnu coupable du meurtre de sept jeunes routards et d’avoir caché leur corps dans la forêt d’État de Belanglo, au sud de Sydney, entre 1989 et 1992.

La famille de Keren Rowland, qui a disparu à l’âge de 20 ans en février 1971 et dont le corps a été retrouvé dans une pinède à Canberra trois mois plus tard, a poussé la police à enquêter sur l’affaire non résolue pendant 50 ans. Cependant, ils disent qu’aucune réponse n’a été apportée

M. Hughes, de Borth, au Pays de Galles, a déclaré: « Milat était dans la région à l’époque – conduisait une voiture similaire aux descriptions de jeunes femmes accostées quelques jours avant Keren, et le corps de Keren a été déposé de la même manière que les victimes des routards.

Si c’était lui, il était au début de sa carrière de prédateur. La police a déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure Milat en tant que suspect.

Mme Rowland, de Canberra, était enceinte de cinq mois lorsqu’elle a disparu.

M. Hughes a également été en contact avec Clive Small, qui était à l’époque le commissaire de police de NSW chargé des enquêtes sur Milat.

L’ancien policier a déclaré: « Clive Small a confirmé, bien que nous ayons demandé à la police de confirmer, que les enquêtes menées dans les années 90 ont confirmé qu’Ivan Milat travaillait dans la région au moment où Keren a disparu. »

Après avoir contacté l’anthropologue médico-légal, le Dr Xanthe Mallet et le psychologue légiste Tim Watson-Munro, le trio a collaboré à des recherches qui ont conduit à la sortie d’une série documentaire de quatre heures, Buried Secrets, en Australie ce week-end.

Milat (photo) est décédé en octobre 2019 à l’hôpital de la prison de Long Bay des suites d’un cancer de l’œsophage et de l’estomac

Le couple de Melbourne Deborah Everist (à gauche), 19 ans, et James Gibson (à droite), 19 ans, étaient deux des victimes de Milat

Caroline Clarke (à gauche) et Simone Schmidl (à droite) ont été deux victimes du meurtrier du routard

Milat a assassiné sept jeunes, dont le couple allemand Anja Habschied, 20 ans, et Gabor Neugebauer, 21 ans.

La forêt d’État de Belanglo est située dans les hautes terres du sud de la Nouvelle-Galles du Sud, entre Sydney et Canberra

La vie et l’époque du meurtrier routard Ivan Milat, le tueur en série le plus notoire d’Australie JEUNESSE Ivan Robert Marko Milat est né à Sydney le 27 décembre 1944, le cinquième de 14 enfants. Il a purgé sa peine dans un centre de correction pour mineurs et une prison pour des accusations relativement mineures. En 1974, il a été innocenté d’avoir violé l’un des deux jeunes auto-stoppeurs qu’il avait arrêtés trois ans plus tôt près de la même autoroute où les sept routards assassinés avaient été arrêtés. LES VICTIMES DE MILAT ET LEURS RESTE Le couple de Melbourne, James Gibson et Deborah Everist, tous deux âgés de 19 ans, ont été vus pour la dernière fois à Sydney en décembre 1989 après avoir projeté de faire de l’auto-stop. Leurs restes squelettiques ont été retrouvés dans la forêt domaniale de Belanglo en octobre 1993. La randonneuse allemande Simone Schmidl, 20 ans, a disparu en faisant de l’auto-stop de Sydney à Melbourne en janvier 1991. Ses restes ont été retrouvés dans la forêt en novembre 1993. Les routards allemands Gabor Neugebauer, 21 ans, et Anja Habschied, 20 ans, ont disparu de Kings Cross après avoir prévu de faire de l’auto-stop de Sydney à Darwin en décembre 1991. Leurs restes ont été retrouvés en novembre 1993. Les routards britanniques Caroline Clarke, 21 ans, et Joanne Walters, 22 ans, ont quitté une auberge de jeunesse de Kings Cross en avril 1992. Leurs corps ont été retrouvés dans la forêt en septembre 1992. Celui qui s’est éloigné Le routard britannique Paul Thomas Onions a fui un chauffeur avec une arme à feu près de l’embranchement vers la forêt le 25 janvier 1990. Il a donné une description de son agresseur à la police le jour de l’attaque, mais n’a identifié Milat que comme cet homme du 13 photographies qui lui ont été montrées par la police quatre ans plus tard. LE PROCÈS La police a fait une descente dans une maison à Eagle Vale, à la périphérie de Sydney, le 22 mai 1994 et a arrêté Milat. Il a été accusé de sept chefs de meurtre et d’un chef d’enlèvement de M. Onions. Il a été reconnu coupable de toutes les accusations en juillet 1996 et emprisonné à perpétuité. La Couronne et la défense ont convenu que le meurtrier était Milat. Le procureur Mark Tedeschi, cr, a déclaré que les preuves indiquent que Milat était le tueur, bien qu’il n’ait probablement pas agi seul. L’avocat de la défense Terry Martin a déclaré que c’était une possibilité raisonnable que ce soit son frère Richard, peut-être aidé par un autre frère Walter ou un ami. QUI A DIT QUOI M. Tedeschi a déclaré au jury que jusqu’à 40 éléments relatifs à Milat correspondaient à la description que M. Onions avait donnée de son agresseur. « Je pense qu’il n’y a qu’une seule personne dans toute l’Australie qui correspond à toutes ces descriptions – l’homme, la voiture, l’équipement et le lieu – et c’est l’accusé », a-t-il déclaré. Soumettant que le tueur n’était pas Ivan Milat agissant seul ou en compagnie, M. Martin a suggéré qu’un ou deux de ses frères auraient pu planter des objets, y compris des pièces d’armes à feu liées à certains meurtres, chez lui. «Pensez-vous qu’une personne capable de ces crimes les plus brutaux se foutrait de planter du matériel sur un frère? Il a demandé. D’une voix tremblante, le juge du procès, le juge David Hunt, a incarcéré Milat à perpétuité le jour des verdicts. «Ces sept jeunes étaient au seuil de leur vie, avec tout ce qu’ils attendaient avec impatience: voyage, carrière, bonheur, amour, famille et même vieillesse», a-t-il déclaré. SOURCE: PRESSE ASSOCIÉE AUSTRALIENNE

Le programme a indiqué que Milat aurait pu avoir jusqu’à 20 autres victimes.

« Nous espérons que le programme rafraîchira la mémoire de quelqu’un et qu’ils se sentiront en confiance pour se manifester », a déclaré M. Hughes.

« La police était différente en 1971, ici et en Australie, nous voulons juste que la police soit ouverte sur ce qu’elle sait et comment elle poursuit l’affaire, 50 ans après le meurtre de Keren.

«Keren n’a pas été respectée, ni sa famille.

M. Hughes, qui a grandi à Borth et était initialement gendarme spécial à Aberystwyth avant une carrière de 30 ans dans le CID et le renseignement criminel, a été longuement interviewé pour le documentaire, qui a été diffusé dimanche.

« Je connais Keren depuis 30 ans, mais je croyais que la police faisait correctement son travail et avait examiné l’affaire au moment de l’arrestation de Milat en 1994 », a-t-il déclaré.

‘Opération Air [the police operation to catch Milat] a regardé Keren, mais n’a jamais informé la famille, ce qui est répréhensible.

«Steve est comme mon propre frère. Il y a environ quatre ou cinq ans, il a appelé avec moi pour obtenir de l’aide. Il ne voulait pas penser que quoi que ce soit avait été oublié dans le cas de Keren.

«La police là-bas semble avoir 20 ans de retard sur ceux d’ici. Nous leur avons posé une série de questions et nous n’avons eu aucune réponse appropriée de leur part.

La police du territoire de la capitale australienne a déclaré qu’elle demandait toujours des informations sur la mort de Keren.

Le criminologue Dr Xanthe Mallett et le psychologue criminel Tim Watson-Munro sont apparus dans l’émission de télévision australienne Sunrise avant la sortie de l’émission, où ils ont fait des déclarations audacieuses sur les secrets que Milat a emportés dans la tombe.

«Milat est un psychopathe, un tueur en série en maraude, sans remords. Il a clairement apprécié ce qu’il a fait », a déclaré M. Watson-Munro aux hôtes David Koch et Natalie Barr.

«J’ai travaillé avec beaucoup de gens pendant 40 ans. Rien ne m’avait préparé au mal et à l’horreur de ce délinquant en particulier.

Le Dr Mallett a déclaré: « Tim et moi avons examiné la victimologie, donc le type de victime, les circonstances dans lesquelles elle a été emmenée et peut-être le plus important, les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée.

«C’était tellement similaire à Belanglo. Cela nous a vraiment parlé, d’avoir tous les mêmes caractéristiques que les victimes d’Ivan Milat dont nous savons qu’elles lui sont attribuées.

M. Watson-Munro a déclaré qu’ils étaient sûrs que six décès étaient liés à Milat.

«Nous sommes très fermes sur les autres. Mais dans un sens générique, il y a beaucoup de victimes là-bas », a-t-il déclaré.

«Il y a d’autres tueurs en série qui opèrent actuellement en Australie.

Milat est né deux jours après Noël 1944, l’un des 14 enfants de Margaret d’origine australienne et de Steven Milat d’origine yougoslave qui vivaient dans l’ouest de Sydney.

Il a quitté l’école à 15 ans, a eu des relations mineures avec la police et a travaillé sur les routes pendant des années, autour de Sydney et du pays NSW.

Le passionné d’armes à feu était considéré comme un employé consciencieux, un patron affirmant qu’il était « le meilleur ouvrier que nous ayons jamais eu ».

Son ex-épouse Karen, qui l’a quitté en 1987 après quatre ans de mariage, l’a qualifié de « fou des armes à feu », se rappelant qu’il avait tué des kangourous lors d’une visite à la forêt d’État de Belanglo.

« Ivan a sorti un fusil, a tiré sur le premier kangourou, a tiré sur le deuxième kangourou, lui a tranché la gorge et lui a donné un coup de pied pour s’assurer qu’il était mort », a-t-elle déclaré.

La sortie pourrait être considérée comme un aperçu horrible de ses attaques frénétiques contre les sept auto-stoppeurs – le couple de Melbourne Deborah Everist, 19 ans, et James Gibson, 19 ans; La voyageuse allemande Simone Schmidl, 21 ans; Le couple allemand Anja Habschied, 20 ans, et Gabor Neugebauer, 21 ans; et ses amis britanniques Joanne Walters, 22 ans, et Caroline Clarke, 21 ans.

Leurs corps ont été retrouvés couverts de branches et de feuilles mortes dans la forêt entre septembre 1992 et novembre 1993.

Une victime a été décapitée, une autre balle 10 fois dans la tête. Beaucoup ont été poignardés si sauvagement que leurs os étaient ébréchés, certains avaient été bâillonnés ou ligotés, et certains étaient soupçonnés d’avoir été agressés sexuellement.

Milat a également été reconnu coupable d’avoir kidnappé le routard britannique Paul Onions qui avait échappé à ses griffes en janvier 1990, près de la sortie de la forêt.

Les crimes ont fait les gros titres dans le monde entier, brisant la position de l’Australie en tant que refuge sûr pour les jeunes voyageurs soucieux de leur budget.

Au fil des ans, Milat a été lié à la disparition d’autres jeunes hommes et femmes.