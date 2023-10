Un détective allègue du bizutage sexuel au sein de l’équipe de football Centurions du LAPD

Il était un ancien joueur du Pac-10 College, l’une des meilleures recrues de l’équipe de football amateur du LAPD, The Centurions. Il s’est joint à l’entreprise parce qu’un superviseur lui avait dit que c’était une voie rapide vers une promotion et de bonnes affectations.

Mais alors qu’il quittait le terrain lors de son premier entraînement de la semaine, ce superviseur vétéran et d’autres membres de l’équipe ont commencé à crier: «Les recrues dans les vestiaires».

S’en est suivi un prétendu bizutage, une agression sexuelle collective si dommageable que le jeune secondeur n’a pas osé le signaler. De toute façon, à qui le dirait-il ? Les agresseurs présumés étaient des policiers de Los Angeles, chargés d’enquêter sur de tels crimes. Et leur victime ? C’était un flic débutant.

Cet officier débutant est maintenant un détective respecté. Il a signalé l’agression présumée à l’inspecteur général de la commission de police de Los Angeles en mars. Et lundi, il a déposé une plainte en justice, précurseur d’un procès contre la ville qui expose ses allégations détaillées dans cet article. Le Times ne nomme pas l’officier comme une éventuelle victime d’agression sexuelle, qui se serait déroulée le 7 février 2009.

L’agent en a parlé à ses parents et à ses trois amis dans les années qui ont suivi l’agression présumée, qui s’est produite au cours de la dernière année du mandat du chef William J. Bratton. Il n’a pas parlé au Times à propos de cette histoire, bien que deux amis et son avocat aient abordé les allégations.

Lorsqu’elle a été jointe mardi, une porte-parole du ministère a déclaré qu’elle n’était pas au courant de cette allégation et qu’elle devrait en apprendre davantage sur les allégations avant de commenter. Les messages demandant des commentaires laissés sur un numéro de téléphone et une adresse e-mail répertoriés sur le site Web des Centurions n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Faisant partie du programme d’athlétisme du LAPD, l’équipe de football compte plus de 50 joueurs et joue un programme de six matchs, généralement contre des équipes d’autres forces de l’ordre locales. Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, les Centurions ont recommencé à jouer en 2022.

L’équipe de football des LAPD Centurions, vêtue de maillots sombres, affronte une équipe composée de membres des pompiers du comté de Los Angeles et de la ville – les LA Heat – en 1999. (David Bohrer/Los Angeles Times)

L’équipe est enregistrée à but non lucratif, mais elle est fréquemment présentée sur le profil des médias sociaux du LAPD et a été mentionnée dans les communiqués de presse officiels au cours des deux dernières décennies. Pour certains officiers, l’équipe constitue à la fois une opportunité de réseautage et un moyen de continuer à pratiquer un sport avec lequel ils ont grandi. Pour le détective qui a déposé la plainte, cela s’est avéré être un cauchemar.

« Il est le fils dur d’une arme à feu avec une forte profondeur de caractère et une carrière décorée malgré le fait que ce mal soit vraiment mis à travers ce mal », a déclaré son avocat, Michael Morrison, un avocat vétéran des abus sexuels qui faisait partie de près d’un milliard de dollars en LA Settlements dans les cas d’abus de prêtre.

Morrison a déclaré que son client était hanté quotidiennement, qu ‘«il ressentait de la culpabilité, de la honte et de l’humiliation». Comme le souligne la plainte, après l’agression, il s’est senti « comme s’il faisait partie d’un gang qu’il ne pouvait pas quitter sans se mettre en danger ».

Quelques minutes après la fin de l’entraînement, le jeune officier a subi des pressions pour qu’il se déshabille et fasse face à un gantlet de plus de 30 hommes lançant un barrage d’injures, selon la plainte légale.

Ils lui ont crié de montrer son pénis. Ils l’ont attrapé et lui ont jeté des liquides non identifiés. Avant la fin de l’attaque, selon le dossier, un coéquipier du Centurion lui a enfoncé un objet dur dans l’anus.

L’agonie a traversé son corps, selon la déclaration légale, et il a commencé à saigner.

Ce gantlet aurait inclus un officier qui est maintenant capitaine, quelques lieutenants, plusieurs sergents et l’ancien officier James C. Nichols, qui purge une peine de 25 ans de prison pour avoir violé et agressé sexuellement des femmes dans l’exercice de ses fonctions, selon les archives.

« Vous êtes l’un des nôtres maintenant », lui a dit un officier après l’avoir emmené dans une autre zone après le bizutage, voyant sa détresse visible, selon la plainte légale.

Les archives judiciaires indiquent que l’officier intervenant a mentionné Ricardo Lizaraga, un ancien Centurion qui a été abattu dans l’exercice de ses fonctions en 2004 – et dont le meurtrier présumé a été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Twin Towers du comté. « Lizaraga était l’un de nous », a déclaré l’officier, selon le procès. « Nous avons pris soin de lui ; nous prenons soin de vous.

Craignant des représailles, l’agent de probation débutant n’a rien dit à ce moment-là, selon la plainte légale.

Mais il en a parlé à certains de ses proches, et ces personnes ont confirmé au Times que l’officier avait partagé avec eux l’histoire de l’agression présumée il y a des années.

Morrison a déclaré que le détective, peu de temps avant de décider de déposer sa plainte, avait rencontré l’un des auteurs. Cet officier, a déclaré l’avocat, a affirmé qu’il était maintenant une personne différente et a exprimé son étonnement que le détective ne les ait pas «détruits» malgré la culture du silence. Morrison a déclaré que cette conversation avait déclenché le besoin de justice de son client et l’avait poussé à dénoncer les Centurions pour le bizutage qu’il aurait subi en 2009.

Alors qu’il quittait le terrain ce jour de février, il y a 14 ans, deux vétérans de l’équipe ont marmonné qu’ils ne voulaient pas participer à « ça », qu’ils n’aimaient pas quand l’équipe faisait « ça », et ils sont repartis avec leurs coussinets. à leurs voitures, selon la réclamation légale. Les autres joueurs ont rassemblé les recrues dans une salle d’entraînement faiblement éclairée et ont appelé leurs noms un par un, selon la plainte légale.

De l’autre côté de la porte du vestiaire du Lycée Salésien Bishop Mora où ils pratiquaient, des cris audibles ont été entendus par ceux qui avaient déjà été convoqués, selon la plainte légale.

L’officier qui poursuit actuellement le procès a déclaré qu’il était le dernier à se présenter parmi les joueurs débutants. Il affirme qu’on lui a ordonné de se déshabiller alors qu’il était entouré de plus de 30 hommes qui hurlaient. Au début, la réclamation juridique indiquait qu’il a gardé ses sous-vêtements malgré le barrage des abus homophobes, crie comme: «Montrez-nous votre D—, F—!»

Il a glissé ses sous-vêtements et a couvert ses parties génitales, selon la réclamation. Les hommes ont crié pour voir son « petit c… » alors qu’il franchissait le défi, selon la revendication, et d’autres lui ont attrapé les bras, lui ont jeté des liquides et lui ont frappé le derrière avec un objet dur.

Lors des averses, il allègue qu’il était tenu de grimper dans une poubelle remplie d’eau glacée alors que les policiers criaient des abus de son corps. Alors qu’il montait, il a vu des collègues faire des poings, et il a pris une posture défensive avec ses genoux pliés. Selon l’affirmation, c’est à ce moment-là qu’il a senti la bouteille pénétrer dans son anus.

Le délai de prescription a déjà expiré pour les accusations criminelles, mais pas pour les poursuites civiles pour voies de fait, négligence et détresse émotionnelle. Comme le souligne la plainte, le détective souffre d’un syndrome de stress post-traumatique persistant.

Certains amis du détective ont accepté de parler à l’époque de ce qu’il leur a dit. Ils ont accepté de partager leurs souvenirs de ces conversations à condition que leurs noms ne soient pas utilisés par crainte de représailles.

« Il avait l’air vraiment gêné, j’aurais presque envie de dire honteux, parce qu’il avait toujours été un personnage athlétique, une sorte de mâle alpha », a déclaré un ami d’enfance proche, ajoutant que c’était « presque comme s’il avait peur pour son sa propre sécurité et il avait peur parce qu’il ne savait pas quoi faire.

Un deuxième ami a déclaré au Times que le détective lui avait fait confiance environ une semaine après l’incident. Ils se parlaient au téléphone presque tous les jours, selon l’ami, ce qui l’inquiétait lorsque le détective devenait renfermé et distant. Dans les conversations qu’ils ont eues au sujet de l’incident au cours des années qui ont suivi, le détective a fait part de sa peur d’être découvert et d’aller travailler tout en gardant un secret aussi douloureux.

La réclamation légale n’identifie pas qui a brandi la bouteille ce jour-là. Parmi les personnes identifiées comme faisant partie du gantlet se trouvait Nichols, l’ancien officier du LAPD qui est actuellement incarcéré dans une prison d’État après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol et de deux chefs de copulation orale forcée. Nichols et un autre collègue ont victimisé quatre femmes entre 2008 et 2011 en les forçant à avoir des relations sexuelles. Les femmes étaient des informatrices de Nichols et de son partenaire dans les enquêtes sur les drogues.

Le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, s’exprime lors d’une conférence de presse en 2020 devant le siège du LAPD. (Stefanie Dazio / Associated Press)

Une autre personne qui aurait été présente lors de l’agression était Dana Smith, un officier de la Division centrale qui a été envoyé devant un conseil des droits en juillet et risque d’être licencié, selon une plainte que Smith lui-même a déposée contre la ville cherchant à annuler la discipline pour un comportement excessif. forcer la plainte. Smith a fait appel d’une recommandation du comité disciplinaire visant à ce qu’il soit suspendu pour un incident au cours duquel il a frappé un suspect au visage à deux reprises et s’est montré discourtois.

Selon la plainte du détective, le capitaine Anthony Espinoza faisait également partie des personnes présentes dans les vestiaires ce jour-là en 2009. Il dirige désormais l’unité de gestion innovante du LAPD.

Le lieutenant Matthew Ensley, de la division Pacifique, est un autre officier visé par le litige. Raymond Puetteman, un autre officier qui aurait également été présent pour les abus dans les vestiaires, est depuis devenu lieutenant à la division formation.

Les e-mails envoyés aux quatre agents à leurs adresses LAPD n’ont pas été retournés mardi après-midi. La plainte ne précise pas leur rôle dans l’agression présumée.

Le Times s’est entretenu avec plusieurs officiers qui ont joué avec l’équipe au fil des ans. Un ancien officier, qui a demandé à l’anonymat de parler librement de la culture de l’équipe, a déclaré qu’avant de rejoindre l’équipe, il a entendu des histoires de bizutage. Dans au moins un cas, l’officier a entendu dire que les nouvelles recrues étaient forcées par des membres supérieurs de l’équipe de se déshabiller et de sauter dans un bain de glace.

L’officier a déclaré que de telles farces fraternelles étaient beaucoup plus courantes dans les années 1990, mais que la culture de l’équipe avait été largement nettoyée pendant le mandat de l’ancien chef Bernard Parks, qui s’intéressait particulièrement à l’équipe.

Au début, la marque de l’équipe était si populaire qu’elle a joué ses jeux au LA Coliseum. Il a remporté plusieurs titres au sein de la National Public Safety Football League, affrontant des équipes de police de Las Vegas, Houston et Chicago. Le principal rival des Centurions, cependant, était la police de New York, avec des affrontements réguliers au cours des années passées présentés comme le Super Police Bowl.

Faire partie de l’équipe vient avec ses avantages, ont déclaré d’anciens joueurs. Les officiers peuvent bénéficier de jours de congé pour s’entraîner ou voyager, et bénéficier d’affectations dans des unités spécialisées. Cela comporte également certains risques. Les joueurs doivent assumer leurs propres frais de déplacement, et beaucoup souscrivent à leur propre assurance pour couvrir les frais médicaux au cas où ils se blesseraient en jouant.

Historiquement, l’équipe a eu sa propre équipe de cheerleading, un mélange d’employés assermentés et civils. Lorsqu’ils n’encourageaient pas, les membres effectuaient d’autres tâches, comme organiser des pique-niques, des barbecues et d’autres événements afin de collecter des fonds pour le principal organisme de bienfaisance de l’équipe, le Blind Children’s Center.

Mais les membres du Centurion se sont livrés à des bagarres lorsqu’ils jouaient à l’extérieur de la ville, a déclaré un ancien officier qui a joué dans l’équipe, et les chefs de département ont fermé les yeux sur certaines des fortes consommations d’alcool qui ont eu lieu ces dernières années.

À la suite de l’agression présumée de 2009, le détective a déclaré qu’il craignait que les policiers qui l’avaient agressé sexuellement puissent le faire virer, ou pire, même « trouver un moyen de le tuer », selon sa plainte légale.

Son évasion s’est produite sous la forme d’une blessure, qui l’a empêché de terminer la saison 2009, selon la réclamation. Il n’est jamais revenu dans l’équipe.