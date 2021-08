Un détecteur de métaux a découvert une parure d’épée ornée de bijoux datant d’il y a 1400 ans. L’archéologue a découvert l’objet anglo-saxon avec un détecteur de métaux dans la région de Breckland à Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, en avril. Datant d’entre 560 et 630 après JC, l’objet est connu sous le nom de pyramide d’épée ou de harnais d’épée. À l’époque, Norfolk faisait partie du royaume anglo-saxon d’East Anglia. La minuscule monture de 12 mm sur 11,9 mm (0,4 po sur 0,4 po) aurait été perdue par un seigneur de l’époque de Sutton Hoo « faisant le tour de la campagne ».

Le Portable Antiquities Scheme découvre que l’officier de liaison Helen Geake a déclaré que l’artefact, fait d’or et de grenat, est d’origine indienne ou sri-lankaise. Selon elle, le porteur aurait pu faire partie d’un entourage royal, révélant la nature lointaine des réseaux commerciaux aux VIe et VIIe siècles. « Eux ou leur seigneur avaient accès à l’or et aux grenats et à un savoir-faire de haut niveau », a-t-elle déclaré.

Le Dr Geake a déclaré à BBC News que la pyramide de l’épée aurait fait partie d’une paire et que sa perte « était comme perdre une boucle d’oreille – très ennuyeuse ». Les petites montures sont souvent décorées et plus tard attachées à l’extrémité de bandes renfermant une épée. Les montures étaient incluses dans un mécanisme qui aidait à attacher une épée à son fourreau. Les chercheurs supposent que l’une des fonctions de l’objet était de retarder le dégainage hâtif de l’épée d’un guerrier en colère. Le Dr Geake a déclaré: « On pense qu’ils ont fait un peu plus d’efforts pour sortir l’épée du fourreau, agissant peut-être comme un frein à une réaction de colère. »

On pense que la feuille extrêmement fine à l’arrière de l’épée peut avoir été créée par une technique telle qu’un pantographe moderne. Il est utilisé pour compresser la taille du dessin.

La découverte a été signalée au coroner de Norfolk, comme l’exige le Treasure Act.

Une paire plus ornée a été découverte lors de l’enterrement d’un navire au début du 7ème siècle à Sutton Hoo, plus tôt cette année. L’enterrement du navire Sutton Hoo a également figuré dans le film Netflix The Dig. Sue Brunning, du British Museum de Londres, a déclaré à la BBC : « L’enterrement du navire Sutton Hoo est l’une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici