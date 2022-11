Un détecteur de métaux découvre une bague en diamant médiévale d’une valeur estimée à 47 000 $

Écrit par Issy RonaldHafsa Khalil, CNN

Chaque détecteur de métaux rêve de déterrer quelque chose de précieux. Pour un homme, la campagne anglaise a donné lieu à une découverte incroyable lorsqu’il est tombé sur une alliance médiévale en diamant dans un “état presque parfait” près de Thorncombe, dans le sud-ouest du pays.

Maintenant, l’article devrait rapporter entre 30 000 £ et 40 000 £ (35 500 $ et 47 300 $) lorsqu’il sera mis aux enchères plus tard ce mois-ci.

David Board, 69 ans, a trouvé la bague “époustouflante” lors de sa deuxième tentative de devenir détecteur de métaux après un passage dans les années 1970 au cours duquel il a parcouru les plages locales mais n’a rien trouvé d’important, a déclaré un communiqué de presse de la maison de vente aux enchères Noonans plus tôt cette semaine. .

Board a qualifié la bague de “découverte unique dans une vie”.

Lors d’une interview avec CNN, il a déclaré: “Il n’y en aura probablement jamais d’autre comme celle-ci. À l’époque, chaque bague était individuelle et unique, pas produite en série comme aujourd’hui. C’est magnifique.”

Board a repris la détection de métaux en 2019. Au cours de la deuxième journée d’une recherche sur le terrain, il avait presque abandonné lorsqu’il a reçu un signal sur son détecteur de métaux près d’un sentier.

Au départ, le coupable ressemblait à un emballage de bonbons, mais Board s’est vite rendu compte qu’il s’agissait d’une bague en or.

Quand il l’a déterré tout couvert de boue, Board a dit qu’il pensait que c’était juste de la “ferraille” et l’a mis dans sa poche.

“C’est une fois que je suis rentré à la maison et que je l’ai lavé que nous avons réalisé que c’était bien mieux que nous ne le pensions”, a-t-il expliqué.

L’inscription intérieure se lit “Je tiens ta foi, tiens la mienne”, en français. Le crédit: Noonans

La bague est dans “un état presque parfait”, a déclaré Nigel Mills, consultant en pièces de monnaie et antiquités chez Noonans, dans le communiqué. Les bijoux ont un cerceau doré de deux bandes entrelacées pour symboliser l’union conjugale et un diamant inversé serti dedans.

À l’intérieur du groupe se trouve une inscription médiévale française qui dit “Ieo vos tien foi tenes le moy”, se traduisant par “Je tiens ta foi, tiens la mienne”, selon la maison de vente aux enchères.

En raison de l’emplacement de la découverte et de la qualité de la bague, les experts de Noonans ont supposé qu’il s’agissait de l’alliance de Joan Brook, que lui avait donnée son mari, Thomas Brook.

Leur mariage en 1388 a apporté une grande richesse à la famille Brook, selon le communiqué, car Joan était la veuve de Robert Cheddar, un riche marchand de tissus et deux fois maire de Bristol, une ville de l’ouest de l’Angleterre.

C’était à une époque où les notions médiévales de chevalerie et d’amour courtois étaient à leur zénith, des concepts que la bague reflète, a déclaré Noonans.

Maintenant connue sous le nom de bague en diamant The Lady Brook Medieval, l’article sera mis aux enchères le 29 novembre.

Board sort trois fois par semaine, si le temps le permet, dans l’espoir de découvrir une autre grande relique parmi les balles de mousquet et les pièces du roi George I.

“Ce serait incroyable si je le faisais”, a-t-il répondu, ajoutant “on ne sait jamais ce que le prochain signal va apporter”.

La découverte s’ajoute à une liste de découvertes incroyables par des détecteurs au Royaume-Uni.

Un amateur a découvert un lot d’objets de l’âge du bronze dans un champ écossais en 2020, dans ce que les experts de l’époque appelaient une découverte “d’importance nationale”.

Et l’année dernière, CNN a rapporté qu’un énorme trésor d’artefacts en or de l’âge du fer avait été découvert par un détecteur débutant au Danemark.