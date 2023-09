Un détecteur de métaux débutant pensait avoir trouvé des pièces en chocolat. Il s’avère qu’il a décroché l’or

Comme ça arrive6:34Un détecteur de métaux débutant pensait avoir trouvé des pièces en chocolat. Il s’avère qu’il a décroché l’or

Erlend Bore n’utilisait son détecteur de métaux que depuis environ un mois lorsqu’il a découvert de l’or.

Le scientifique norvégien faisait tourner son nouveau jouet sur l’île de Rennesoey, près de la ville de Stavanger, en Norvège, en août, lorsqu’il a explosé et qu’il a repéré quelque chose de « vraiment jaune » dans le sol.

Jusqu’à ce moment-là, la plupart de ses trésors découverts étaient constitués de clous rouillés et de boîtes de conserve. Il pensait donc, au mieux, qu’il s’agissait simplement de l’emballage en papier d’aluminium de quelques pièces d’or en chocolat.

« Je suis vraiment calme et je me prépare à une autre déception », a déclaré Bore, 51 ans. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Ensuite, il y a un morceau de terre, et je le soulève – et il s’effondre en un tas de morceaux d’or, de perles et d’anneaux. »

Loin d’un emballage de bonbon abandonné, Bore était tombé sur ce qu’Ole Madsen, directeur du musée d’archéologie de l’université de Stavanger, appelait « la découverte du siècle en Norvège ».

« Je suis très heureux », a déclaré Bore. « Et aussi voir les archéologues heureux, c’est formidable. »

« Un collier exceptionnellement splendide »

À première vue, le trésor enfoui ressemble à un petit tas de pièces d’or. Mais en y regardant de plus près, il s’agit en réalité de neuf pendentifs en or avec des chevaux dessus, trois anneaux et 10 perles.

Ensemble, ils constituent « un collier exceptionnellement splendide, fabriqué par des orfèvres qualifiés et porté par les individus les plus puissants de la société » il y a environ 1 500 ans, Håkon Reiersen, professeur agrégé au musée, a déclaré dans un communiqué de presse de l’université.

Bore et le fermier dont il explorait les terres ont pris une photo de sa découverte d’or sur une assiette bleue et l’ont envoyée à des experts en archéologie. (Erlend Bore/Musée d’archéologie/Université de Stavanger)

Les pendentifs sont appelés bractéates et Reiersen dit qu’ils datent d’environ 500 après JC, pendant ce que l’on appelle la période de migration, une période de troubles et de migrations massives en Europe.

« Cette période a probablement été marquée par une crise avec de mauvaises récoltes, une détérioration du climat et des épidémies », a déclaré Reiersen. « Sur la base du lieu de la découverte et des découvertes provenant de contextes similaires, il s’agissait très probablement soit d’objets de valeur cachés, soit d’offrandes aux dieux au cours de cette période dramatique. »

« Symbole de renouveau et de résurrection »

Sigmund Oehrl, qui travaille également pour le musée et est un expert des bractéates, a déclaré qu’environ 1 000 ont jusqu’à présent été découverts en Norvège, en Suède et au Danemark.

Mais le musée affirme que ce sont les premiers découverts en Norvège depuis les années 1800.

Oehrl dit que les bractéates portent généralement des symboles du dieu nordique Odin guérissant le cheval malade de son fils – un mythe qui était considéré comme un « symbole de renouveau et de résurrection, censé offrir protection et bonne santé à celui qui le porte ».

Ce pendentif en or, connu sous le nom de bractéate, représente ce que l’on pense être le cheval malade du fils du dieu Odin. (Annette Græsli Øvrelid/Musée d’archéologie/Université de Stavanger)

Les pendentifs trouvés par Bore comportent cependant un cheval seul.

« La langue du cheval pend, et sa posture affaissée et ses jambes tordues suggèrent qu’il est blessé », a déclaré Oehrl.

« Semblable au symbole chrétien de la croix, qui se répandait à la même époque dans l’Empire romain, le symbole du cheval représentait la maladie et les difficultés, mais aussi l’espoir de guérison et d’une nouvelle vie. »

Passer à l’action

Bore ne savait pas exactement sur quoi il était tombé ce jour d’été, mais il savait exactement quoi faire.

En vertu de la loi norvégienne, les objets datant d’avant 1537 et les pièces de monnaie datant de plus de 1650 sont considérés comme propriété de l’État et doivent être signalés à un archéologue d’État ou à une société historique.

Alors Bore et le fermier qui lui avait donné la permission d’explorer ses terres ont soigneusement enveloppé le trésor, l’ont stocké sur une assiette bleue, l’ont photographié et l’ont signalé aux autorités compétentes.

« Cela a payé d’être vraiment bien préparé », a déclaré Bore. « J’ai une formation scientifique et un doctorat en microbiologie, j’ai donc l’habitude de vérifier ce que je dois faire avant de commencer. »

Dans une certaine mesure, il s’y est préparé toute sa vie. Enfant, il dit qu’il rêvait de devenir archéologue.

« Je voulais vraiment devenir cela et je souhaitais vraiment avoir un détecteur. Et ma mère m’en a acheté un, ce qui était assez difficile à l’époque, mais ce n’était pas vraiment bon, donc je ne l’ai pas beaucoup utilisé », a-t-il déclaré. dit.

« Alors je suis revenu à l’idée. »