Un détaillant Shein reçoit une critique après avoir montré un modèle avec un réservoir d’eau pour montrer des collants grande taille

Le détaillant de mode rapide Shein s’est récemment retrouvé dans un état d’ébriété en ligne après qu’une campagne de marketing ait terriblement mal tourné. Sur son site Web, le géant de la mode a mis en ligne une série de photos montrant l’élasticité douce d’une paire de collants particulière. Les photos présentaient plusieurs modèles plutôt minces et de taille normale qui posaient avec les collants avec un réservoir d’eau pour montrer l’élasticité de leurs collants taille plus. Une utilisatrice de Twitter a pris les photos et les a partagées sur son profil, où la publication a amassé des centaines de likes en quelques heures. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont fustigé Shein pour ne pas avoir utilisé de modèles de grande taille pour la campagne.

L’utilisateur Karmakarmm a légendé le message, “Shein! Vous n’avez pas trouvé de modèle grande taille ? WT* c’est ça ?” ainsi que plusieurs emojis qui pleurent. Regardez la photo ici.

SHEIN 😭 vous n’avez pas trouvé de modèle grande taille ??????? Wtf est-ce? 😭😭😭 pic.twitter.com/Dif12Hl5K7 — Karmakarmm💟 (@karmaxkarmm) 26 octobre 2022

Les utilisateurs de Twitter ont envahi la section des commentaires de la publication et ont vivement critiqué la société de mode bien connue pour ses designs à la mode et ses options de style plutôt abordables. Cependant, Shein a également été critiqué dans le passé pour des options de mode de mauvaise qualité qui ne peuvent pas être utilisées après quelques utilisations, rendant ainsi ses vêtements non durables par nature.

Les utilisateurs ont fortement varié d’opinion en ce qui concerne l’annonce, beaucoup affirmant que les photos devaient montrer l’élasticité des collants, tandis que plusieurs autres ont affirmé que la non-inclusion des modèles de taille plus était injuste de la part du géant de la vente au détail. Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Shein est la pire des marques sur le plan éthique à tous égards. (Je suis étudiante en design de mode dans l’une des 10 meilleures écoles de mode aux États-Unis, la meilleure de mon état, et j’ai fait des tonnes de recherches sur la mode rapide). L’industrie de la mode est la deuxième cause du changement climatique après le pétrole.

Un deuxième utilisateur a déclaré: “J’aime Shein. Je peux acheter des vêtements bon marché et qui me vont confortablement. Je sais que ça a l’air mauvais et tout, mais ça montre qu’il est extensible et ne se déchire pas. Et vous pourriez probablement mieux bouger en le portant. Je suis peut-être trop cool. Je ne sais pas. Peut-être qu’il n’y a pas besoin d’être en colère », tandis qu’un troisième utilisateur a déclaré : « Ils ont vraiment dit « cruche d’eau – c’est l’argent tiré juste là.

Shein est la pire marque éthique à tous points de vue. (Je suis étudiant en design de mode dans l’une des 10 meilleures écoles de mode aux États-Unis, la meilleure dans mon état, et j’ai fait des tonnes de recherches sur la mode rapide). L’industrie de la mode est la deuxième cause du changement climatique après le pétrole – Faits amusants sur Margaret Thatcher et Nancy Reagan (@ReagThatFunFact) 28 octobre 2022

Ils ont vraiment dit “cruche d’eau – c’est l’argent tiré juste là” – Avery Manders (@_SalaManderz_) 29 octobre 2022

J’aime le shein… Je peux acheter des vêtements bon marché qui me vont confortablement… Je sais que ça a l’air mauvais et tout… Mais ça montre qu’il est extensible… ne se déchire pas… Et tu pourrais probablement mieux bouger en le portant… Peut-être que je Je suis trop froid .. IDK… Peut-être qu’il faut être fou – Dhekka (@DFoxcos) 27 octobre 2022

Un autre utilisateur a déclaré: “C’est la preuve que peu importe ce que vous faites, les gens vous jugeront. Je suis sûr que certaines personnes les critiqueraient encore s’ils utilisaient des modèles de taille plus. Vous avez toujours quelque chose à dire. Alors, pourquoi devraient-ils se soucier de ce que vous pensez de leur concept. Occupez-vous simplement de vos affaires ».

Shein a maintenant changé les images sur son site Web pour ne plus montrer les bouteilles d’eau.

