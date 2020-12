Vous voulez bien paraître pour une réunion Zoom, mais vous ne voulez pas trop vous habiller? Une entreprise de vêtements japonaise a créé un «pyjama Suit» qui ressemble à une tenue de bureau mais qui se sent aussi bien que des vêtements de nuit.

Aoki Holdings commercialise les costumes bleu marine, beige, noir et gris foncé pour hommes et femmes auprès des télétravailleurs comme «plus que des pyjamas et moins que des vêtements à la mode».

Vendues séparément, les vestes sont des cardigans en tricot et peuvent être mélangées et assorties avec des pantalons à taille élastique conçus pour rester assis pendant de longues périodes. Tous les articles de la collection coûtent 4 990 yens (48 $) chacun dans la boutique en ligne d’Aoki.

Le « pyjama suit » met en évidence la manière dont les fabricants de vêtements tentent de s’adapter alors qu’ils luttent pour vendre des costumes avec le COVID-19[feminine pandémie gardant les employés de bureau à la maison. Aoki a averti qu’il enregistrerait des milliards de yens de pertes cette année.

Une enquête du Pew Research Center montre que la plupart des Américains veulent continuer à travailler à domicile même après la pandémie, ce qui suggère que les entreprises de vêtements devront continuer à innover dans une nouvelle ère de travail de «bureau».