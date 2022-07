Un destroyer de la marine américaine effectue un exercice de liberté de navigation en mer de Chine méridionale

Le lieutenant Nicholas Lingo, porte-parole de la 7e flotte de la marine américaine basée au Japon, a déclaré qu’il s’agissait de la deuxième opération dite de liberté de navigation dans les îles Paracels – connues sous le nom d’îles Xisha en Chine – jusqu’à présent cette année, et le troisième ciblant les “revendications maritimes excessives” de Pékin dans les eaux régionales au cours de la même période.

L’opération de mercredi du destroyer lance-missiles USS Benfold a défié non seulement la Chine, mais aussi le Vietnam et l’île autonome de Taïwan, qui revendiquent également les îles, car les trois gouvernements exigent que les navires militaires demandent l’autorisation ou donnent un préavis de “passage innocent”. à travers la région, a déclaré Lingo.

Les Paracels sont une collection de 130 petites îles et récifs coralliens dans la partie nord-ouest de la mer de Chine méridionale. Ils n’ont pas de population indigène à proprement parler, seulement des garnisons militaires chinoises comptant 1 400 personnes, selon le CIA World Factbook.

Les îles sont aux mains des Chinois depuis près de 50 ans et pendant cette période, elles ont été peuplées d’installations militaires de l’Armée populaire de libération (APL).

Le Southern Theatre Command de l’APL a déclaré avoir averti le destroyer américain de quitter ses “eaux territoriales”.

“Les actions de l’armée américaine ont gravement violé la souveraineté et la sécurité de la Chine, gravement compromis la paix et la stabilité de la mer de Chine méridionale, et gravement violé le droit international et les normes des relations internationales”, a déclaré le colonel de l’APL Tian Junli, porte-parole de l’APL. Southern Theatre Command, a déclaré dans un communiqué.

Mais Lingo, le porte-parole de la 7e flotte américaine, a déclaré que la navigation du destroyer américain “a confirmé les droits, les libertés et les utilisations licites de la mer reconnues par le droit international”.

“Les revendications maritimes illégales et étendues en mer de Chine méridionale constituent une menace sérieuse pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entrave, et la liberté d’opportunités économiques pour les nations riveraines de la mer de Chine méridionale”, a déclaré le déclaration dit.

“En vertu du droit international … les navires de tous les États – y compris leurs navires de guerre – jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. L’imposition unilatérale de toute exigence d’autorisation ou de notification préalable pour un passage inoffensif est illégale”, ont déclaré les États-Unis. Selon le communiqué de la marine.

Faire valoir les droits de liberté de navigation implique de naviguer dans la limite territoriale de 12 milles à partir du littoral d’un pays reconnu par le droit international.

Le communiqué de la marine américaine a déclaré que l’opération de mercredi a également contesté les “lignes de base droites” – des mesures visant à définir toutes les eaux de la chaîne insulaire comme une seule revendication territoriale.

“Le droit international ne permet pas aux États continentaux, comme la RPC, d’établir des lignes de base autour de groupes d’îles entiers dispersés. Avec ces lignes de base, la RPC a tenté de revendiquer plus d’eaux intérieures, de mer territoriale, de zone économique exclusive et de plateau continental qu’elle n’en a le droit. conformément au droit international », indique le communiqué de la 7e Flotte, faisant référence à la République populaire de Chine.

L’APL a déclaré mercredi que la marine américaine augmentait les tensions dans la région.

“Les faits montrent une fois de plus que les États-Unis sont un” créateur de risques pour la mer de Chine méridionale “et des” perturbateurs de la paix et de la stabilité régionales “”, indique le communiqué de l’APL.