Un destroyer australien traîne DEUX baleines mortes dans le port américain de San Diego (VIDEO) – RT USA News

Les carcasses de deux rorquals communs en voie de disparition ont remonté à la surface après que le destroyer australien HMAS Sydney a accosté dans le port de San Diego, à la suite d’essais de missiles au large des côtes de Californie.

L’une des baleines mesurait environ 20 mètres de long et l’autre environ 25 pieds (7,6 mètres), selon l’US Navy, qui a déclaré qu’elle était « Découragé que cet incident se soit produit, » comme il faut «La sécurité des mammifères marins au sérieux.»

Les médias locaux ont capturé des images de la plus grosse baleine avant son remorquage vers la mer mardi.

La plus petite baleine serait conservée pour une autopsie et des échantillons de tissus ont été prélevés sur les deux. Les autorités américaines et australiennes mèneront un examen conjoint de l’incident, qui a vu les baleines se loger sous la coque du destroyer, qui s’étend à sept mètres sous la surface.

Destroyer de missiles de classe Hobart, le Sydney est le deuxième navire le plus récent de la Royal Australian Navy (RAN), mis en service en mer en mai 2020 en raison de la pandémie Covid-19. Il menait des exercices conjoints avec l’US Navy depuis début avril, au large de la Californie, et avait navigué jusqu’à San Diego samedi matin. Cependant, le sort des baleines n’a été annoncé que mardi.

Bien que la RAN ait déjà souligné que son personnel était bénévole dans les refuges pour animaux, elle n’a encore rien publié sur la disparition des baleines sur les réseaux sociaux.

Le rorqual commun est considéré comme une espèce en voie de disparition, avec une population estimée à seulement 100 000 habitants dans le monde, dont environ 3 200 au large de la côte ouest des États-Unis. Deuxième plus grande espèce de cétacés après le rorqual bleu, les rorquals communs se trouvent au large de San Diego toute l’année.

C’est leur «Temps d’alimentation intense,», A déclaré le biologiste John Calambokidis, du Cascadia Research Collective à Washington, au KGTV de San Diego.





