Un destroyer américain et une frégate canadienne transitent par le détroit de Taiwan au milieu des tensions avec la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un destroyer de la marine américaine et une frégate canadienne ont traversé mardi le détroit de Taiwan dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine.

Le transit “de routine” des navires de guerre les a conduits à travers un couloir qui se trouve au-delà des eaux territoriales de n’importe quel pays, selon la marine américaine.

C’est la deuxième fois que des navires de guerre américains traversent le détroit de Taiwan après que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, s’est rendue sur l’île début août, suscitant de vives critiques de la part des responsables chinois.

“Le transit de Higgins et de Vancouver par le détroit de Taïwan démontre l’engagement des États-Unis et de nos alliés et partenaires pour un Indo-Pacifique libre et ouvert”, a déclaré lundi la 7e flotte de la marine américaine.

La Chine a lancé des navires et des avions de chasse dans le détroit de Taiwan dans les semaines qui ont suivi la visite de Pelosi, effectuant même des simulations d’attaques contre des navires de guerre américains en mer de Chine méridionale, selon le gouvernement taïwanais.

XI INTERROGE POUTINE SUR LES « PRÉOCCUPATIONS » AVEC LA GUERRE EN UKRAINE LORS D’UNE RÉUNION EN FACE À FACE

Le président Biden a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis défendraient Taïwan, déclarant plus récemment à 60 Minutes dimanche que les États-Unis prendraient des mesures militaires en cas d’une “attaque sans précédent” de la Chine.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan est revenu sur ces commentaires mardi, affirmant qu’il n’y avait pas eu de changement de politique et que l’administration Biden soutenait toujours la politique “Une Chine”, qui reconnaît Pékin comme le seul gouvernement chinois tout en permettant des relations informelles avec Taïwan.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

“Quand le président des États-Unis voudra annoncer un changement de politique, il le fera. Il ne l’a pas fait”, a déclaré Sullivan mardi.

“[Biden] se tient derrière la politique historique des États-Unis envers Taiwan qui a existé à travers les administrations démocrates et républicaines et a contribué à maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan pendant des décennies. »