Un dessin de Léonard de Vinci évalué à 10 millions de livres sterling après avoir été enterré dans une boîte pendant des décennies

Un dessin de LEONARDO da Vinci évalué à 10 millions de livres sterling a été découvert après avoir été enterré dans une boîte pendant des décennies.

Le petit dessin à la plume est désormais au centre d’une bataille entre son propriétaire et le ministère français de la Culture qui se joue dans un tribunal parisien.

Le dessin montre saint Sébastien martyr attaché à un arbre Crédit : AFP

Il a été enterré dans une boîte pendant plus de 60 ans Crédit : AFP

Le tribunal entendra si le dessin d’un saint Sébastien martyr attaché à un arbre est autorisé à quitter la France pour un éventuel achat par un acheteur étranger, selon France24.

Le chef-d’œuvre a été découvert par un homme du nom de John B, qui a 80 ans et a reçu le dessin de son père en cadeau pour avoir réussi ses examens de médecine en 1959.

Le médecin l’avait laissé en stock parmi plusieurs autres dessins pendant plus de 60 ans avant de le rencontrer lors d’un déménagement en 2016.

Jean a alors décidé de les faire estimer par la maison de vente aux enchères Tajan, et on lui a dit qu’ils étaient évalués entre 20 000 et 25 000 £.

Cependant, ils furent bientôt inspectés par deux autres experts, Patrick de Bayser et Carmen Bambach du Metropolitan Museum of Art de New York qui se rendirent compte que le dessin avait été réalisé par Leonardo.

La valeur du petit dessin a ensuite grimpé entre 6,8 et 10 millions de livres sterling.

Mais le gouvernement français est rapidement intervenu, affirmant que le dessin est un « trésor national » et qu’il serait acquis par le musée du Louvre.

Mais leur offre pour l’œuvre d’art rare n’a pas répondu aux espoirs de Jean B car ils n’ont offert que 8,5 millions de livres sterling – ce qu’il a refusé.

Maintenant, Jean se bat pour obtenir une licence d’exportation afin de pouvoir vendre le dessin à un acheteur étranger – mais le ministère de la Culture a refusé, affirmant que le dessin pourrait en fait avoir été volé.

L’avocat de Jean B., Olivier Baratelli, a qualifié de « catastrophique » la gestion par le gouvernement de la découverte du tableau.

« Un ministère de la Culture digne de ce nom aurait assuré à l’Etat français d’acquérir un tel dessin », a-t-il déclaré.