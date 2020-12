Le désinfectant pour les mains vendu en ligne pourrait exposer les utilisateurs à un risque de covid, un qui? enquête a trouvé.

Des tests effectués mais par le chien de garde des consommateurs ont révélé qu’une gamme de produits formulait des allégations trompeuses sur la teneur en alcool et risquait de laisser les consommateurs sans protection contre le coronavirus car ils ne contiennent pas les niveaux recommandés.

Le champion du consommateur a découvert que le désinfectant pour les mains le plus offensant avait une teneur en alcool de seulement 10%, une fraction des 75% déclarés, laissant les personnes qui l’utilisaient particulièrement exposées aux bactéries et aux virus.

Pour que le désinfectant pour les mains soit efficace pour tuer le virus COVID-19, il doit avoir une teneur en alcool de 60 à 90%. Les derniers chercheurs scientifiques de In Which? Ont mis à l’épreuve une gamme de 18 produits disponibles chez les détaillants, les supermarchés et les marchés en ligne.

Trois désinfectants pour les mains achetés sur les marchés en ligne eBay et Etsy ne contenaient pas le pourcentage d’alcool déclaré sur la page de liste des produits ou sur l’emballage, et étaient bien en deçà des niveaux recommandés pour éliminer les virus.

Le gel désinfectant pour les mains Klenzy, qui était disponible à la vente sur eBay, prétendait avoir une teneur en alcool de 75%, mais lequel? les tests ont révélé que les personnes qui avaient acheté ce produit avaient été dupées, car il n’en contenait que 10 pour cent.

Le gel désinfectant pour les mains VaidaMakeup (33% d’alcool), sur Etsy, et le désinfectant pour les mains antibactérien Hansan (35%), sur eBay, étaient également trompeurs. Les deux contenaient environ la moitié des 70 pour cent d’alcools déclarés.

Après quoi? contacté eBay, il a déclaré qu’il avait supprimé à la fois les listes de produits que le champion du consommateur avait signalées et que les vendeurs ne seraient plus autorisés à vendre du désinfectant pour les mains sur le site.

Le vendeur sur Etsy a dit Which? qu’il avait supprimé la liste et contacté tous les clients pour les avertir de la faible teneur en alcool du désinfectant et pour offrir un remboursement complet.

Lequel? a partagé ses conclusions avec le Bureau de la sécurité et des normes des produits (OPSS) pour une enquête plus approfondie.

Natalie Hitchins, laquelle? responsable des produits et services pour la maison, a déclaré: « Il est extrêmement préoccupant que les désinfectants pour les mains facilement disponibles sur les marchés en ligne eBay et Etsy font des déclarations trompeuses sur la teneur en alcool et pourraient exposer involontairement les consommateurs au virus COVID-19. »

Lequel? a approché les vendeurs des produits Hansan et Klenzy pour commentaires et n’a pas reçu de réponse.

Lequel? a approché les vendeurs des produits Hansan et Klenzy pour commentaires et n'a pas reçu de réponse.