Un design informel transforme une usine de jouets en centre communautaire pour les personnes et les animaux de compagnie en Chine

Un design informel complète la guérison des animaux de compagnie à Hangzhou

Situé dans le district de Xiaoshan HangzhouAnimaux de compagnie guérisseurs par Informal Design transforme une ancienne usine de jouets devenue une destination de vie pour les citadins et leurs animaux de compagnie. Situé dans le parc culturel et créatif de West Lane, le projet revitalise un quartier industriel pour favoriser les liens communautaires chaleureux entre les personnes et les animaux en offrant des espaces flexibles et accueillants où ils peuvent participer à des activités partagées.

La conception architecturale fusionne l’ancien et le nouveau, mettant l’accent sur la durabilité tout en préservant la structure d’origine du bâtiment. La pratique chinoise a exposé la charpente principale du toit et l’a intégrée à des ajouts contemporains, créant un espace ouvert et fluide. Des textures naturelles sont introduites par des matériaux comme le lavé pierregravier bétoncubes de granit, peinture texturée et marine contre-plaqué. La pierre brute lavée, utilisée pour le comptoir du bar intérieur, les sièges et le sol, offre une surface durable et antidérapante idéale pour les animaux de compagnie tout en préservant une esthétique extérieure. Cette sélection de matériaux est conçue pour vieillir avec grâce, améliorant la texture du bâtiment au fil du temps.



toutes les images par Hei Shui

faire revivre une ancienne usine de jouets en un terrain de jeu urbain adapté aux animaux de compagnie

Une rampe adaptée aux animaux de compagnie est à la fois un élément fonctionnel et un symbole de marque clé, s’intégrant à l’espace global. Des éléments graphiques aux qualités tridimensionnelles renforcent l’identité de Healing Pets, reflétant son environnement ludique et engageant. De plus, Informal Design utilise des couleurs sensibles aux animaux de compagnie telles que le bleu et le jaune sur les lignes et les plans de l’espace. Les supports de marque, la signalétique et les installations sont également soigneusement conçus pour faire écho à la fonctionnalité de l’espace, avec une carte des animaux de compagnie à l’entrée et des détails de conception astucieux comme une poignée de porte qui intègre les informations sur les heures d’ouverture dans un graphique tridimensionnel.

En utilisant la hauteur du bâtiment, l’équipe de conception a créé un espace à deux étages qui assure luminosité et transparence tout en diversifiant les fonctions spatiales. L’agencement général est composé de trois sections – le café à l’entrée, la zone d’activité au milieu et la zone fonctionnelle à l’arrière – qui maintient une relative indépendance tout en assurant une circulation ordonnée. Le café est conçu comme une cour paysagée, créant un couloir continu qui brise la frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Une entrée paysagère semi-fermée est formée autour d’un grand arbre, avec toute la zone enveloppée de pierres lavées. Ces textures naturelles revigorent les animaux de compagnie et améliorent la sensation de plein air avec une énergie fraîche.



Informal Design transforme une ancienne usine de jouets en une destination de style de vie pour les résidents urbains et leurs animaux de compagnie

Au milieu, la zone d’activité conserve la structure spatiale d’origine et relie les premier et deuxième étages par une rampe, simulant une colline naturelle où les animaux peuvent se déplacer. Les bancs de style parc maximisent l’espace de jeu, tandis que le flux de lumière naturelle tout au long de la journée crée une atmosphère dynamique. À l’arrière, la zone fonctionnelle se compose de plusieurs boîtes empilées. Le premier niveau abrite l’hôtel pour animaux de compagnie et les salles de toilettage, avec des cloisons en verre capacitives qui peuvent être ajustées de manière flexible pour afficher l’état de travail de la salle de toilettage selon les besoins. Le deuxième niveau comprend des espaces de bureaux et un studio de photographie pour animaux de compagnie, les bureaux offrant une vue panoramique sur l’ensemble de l’espace pour une meilleure communication et une meilleure gestion.

Informal Design a soigneusement conçu les détails du mobilier pour offrir un sentiment de sécurité aux animaux de compagnie qui viennent pour la première fois. Un espace est intentionnellement laissé sous les sièges pour offrir aux petits animaux un endroit sûr où s’installer et apaiser leur anxiété, tandis que la conception suspendue sous le banc central mobile minimise les obstacles pendant le jeu. La flexibilité de l’espace est encore renforcée par des meubles entièrement mobiles, permettant une reconfiguration facile pour répondre aux différents besoins liés aux animaux de compagnie.



Healing Pets propose des espaces flexibles et accueillants où les personnes et les animaux peuvent participer à des activités partagées



des textures naturelles sont introduites à travers des matériaux comme la pierre, le béton et le contreplaqué marin