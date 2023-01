Un design de puce qui change tout : 10 Breakthrough Technologies 2023

Les sociétés de puces telles qu’Intel et Arm ont longtemps gardé leurs plans propriétaires. Les clients achèteraient des puces prêtes à l’emploi, qui auraient pu avoir des capacités sans rapport avec leur produit, ou paieraient plus pour une conception personnalisée. Puisque RISC-V est une norme ouverte, n’importe qui peut l’utiliser pour concevoir une puce, gratuitement.

RISC-V spécifie les normes de conception pour le jeu d’instructions d’une puce informatique. Le jeu d’instructions décrit les opérations de base qu’une puce peut effectuer pour modifier les valeurs représentées par ses transistors, par exemple, comment ajouter deux nombres. La conception la plus simple de RISC-V ne comporte que 47 instructions. Mais RISC-V propose également d’autres normes de conception pour les entreprises à la recherche de puces aux capacités plus complexes.

Environ 3 100 membres dans le monde, y compris des entreprises et des institutions universitaires, collaborent désormais via l’association à but non lucratif RISC-V International pour établir et développer ces normes. En février 2022, Intel a annoncé un fonds d’un milliard de dollars qui soutiendra, en partie, les entreprises qui construisent des puces RISC-V.

Les puces RISC-V ont déjà commencé à apparaître dans les écouteurs, les disques durs et les processeurs AI, avec 10 milliards de cœurs déjà expédiés. Les entreprises travaillent également sur des conceptions RISC-V pour les centres de données et les engins spatiaux. Dans quelques années, prédisent les partisans du RISC-V, les puces seront partout.