« Un désastre pour les relations publiques »: le club de Premier League Norwich a laissé le visage rouge après que les fans ont repéré le contenu pour adultes et les insinuations sexuelles des nouveaux sponsors de maillot

Les vainqueurs en fuite du deuxième niveau du championnat la saison dernière ont attiré les critiques de certains supporters après avoir annoncé un nouvel accord avec BK8, une entreprise qui se décrit comme « La première agence de paris en ligne d’Asie » et « l’une des plateformes les plus importantes et les plus fiables » dans son domaine.

Les responsables du club, détenu majoritairement par la célèbre chef britannique Delia Smith, auraient « a fonctionné rapidement » pour supprimer les publications racées de la page Instagram gérée par la société, qui présentait des images de femmes légèrement vêtues portant des vêtements de marque.

Un porte-parole de Norwich a déclaré que le club était au courant de la « messages marketing » avant que BK8 n’émette plus tard un « sans réserve » excuses pour « toute infraction causée par notre marketing historique ».

Norwich a nommé la société de jeux d’argent BK8 comme nouveau sponsor principal. Leur page Instagram est… intéressante… pic.twitter.com/QGJKNn3VpY – Le deuxième niveau (@secondtierpod) 7 juin 2021

« Nous acceptons que cette forme de marketing ne convient pas à un partenariat en Premier League », dit BK8.

« Nous avons immédiatement supprimé tout le matériel marketing de cette nature et procéderons à un examen de notre stratégie marketing à l’avenir. »

Alors que le contenu pour adultes avait déjà été supprimé de l’un des comptes de BK8 sur Instagram, les supporters ont découvert du matériel similaire sur d’autres comptes de médias sociaux mettant en vedette des femmes dans des tenues révélatrices, ainsi qu’une chaîne YouTube qui présente des femmes menant des activités dans des émissions animées par des présentateurs masculins présentant des insinuations sexuelles.

« Dans l’heure qui a suivi l’annonce du parrainage, les fans de Norwich ont effectué plus de vérifications d’antécédents que l’ensemble du club », un lecteur non impressionné a répondu. « Pagaille. »

« Norwich a eu un choc », a déclaré un autre. « Je n’ai aucun problème avec une société de paris, mais leur profil en ligne est tellement louche et embarrassant. »

Norwich vient de publier cette déclaration au nom des nouveaux sponsors BK8. Nous en aurons plus sur cette histoire ce soir @itvanglia (Est) – y compris la réaction des fans en colère.Sûr pour dire la majorité des #ncfc les supporters (à juste titre) ne sont pas impressionnés par les développements d’aujourd’hui. pic.twitter.com/2vAN1ZpuWL – Andy Ward (@AndyWardITV) 7 juin 2021

Lors d’une journée d’action exceptionnelle qui a déçu de nombreux fans, Norwich, qui a passé une seule saison dans l’élite avant d’être à nouveau relégué au championnat en 2020, a vendu le joueur vedette Emiliano Buendia à ses rivaux de Premier League Aston Villa pour un montant d’environ 56 millions de dollars, y compris les ajouts.

« Donc, aujourd’hui, nous avons confirmé que nous avions vendu notre meilleur joueur et annoncé un nouveau sponsor de maillot avec une société de paris asiatique avec 200 abonnés Twitter et une page Instagram qui est essentiellement du porno soft », a plaisanté un membre mécontent des fidèles des Canaries, capturant l’ambiance.

« Il n’est même pas midi.

Robin Sainty, président du Canaries Trust, a confirmé que ses membres avaient envoyé de nombreux commentaires négatifs sur une « catastrophe des relations publiques ».

« Ça ne s’est pas bien passé du tout, pas de doute là-dessus », a-t-il dit au Pink Un.

salut @NorwichCityFC, je consomme aujourd’hui la sortie sur les réseaux sociaux du nouveau sponsor principal du club. Pouvez-vous confirmer, oui ou non, que le prochain kit de l’équipe féminine de Norwich incorporera le motif de fenêtre de mésange préféré de BK8? pic.twitter.com/M5KGpPfk2R – Compte MB nouvellement anonymisé (@MathieuBarthez) 7 juin 2021

« Beaucoup de gens sont opposés aux sociétés de jeu et aux sponsors, mais je pense que le problème clé dans celui-ci est évidemment le compte Instagram.

« Je ne l’associe pas à l’image communautaire du club qu’ils ont cherché à créer ou qu’ils ont créée. Cela semble simplement être un désastre de relations publiques.

« Il est difficile de dire, du point de vue d’un profane, comment cela peut être inversé sans rompre le contrat.

« C’est une situation désordonnée pour tout le monde et bouleversante pour les fans féminines qui voient une partie du contenu sur le compte Instagram.

« C’est juste un très mauvais timing, l’atmosphère autour du club étant toxique à cause du transfert d’Emi Buendia, puis cela arrive presque simultanément, ce qui a rendu une situation inconfortable encore plus embarrassante. »

Je suis honnêtement stupéfait que cela n’ait jamais été examiné et traité avant cela. Une recherche de deux minutes aurait fait apparaître ces messages comme un problème. Manque incroyable de diligence raisonnable et sape la perception d’un club familial bien géré. – James Bigg (@JamesBigg) 7 juin 2021

Natasha Harpley, conseillère de district de Sprowston à Norfolk, a déclaré : « Le club aurait dû se renseigner. Faites vos recherches.

« Les jeunes sont tellement habitués aux images sexualisées de femmes sur Instagram et les jeunes filles sont exploitées pour leur sexualité.

« Cela ne veut pas dire que nous, les vieux, sommes prudes. Ce n’est pas être [conservative activist] Mary Whitehouse et serrant nos perles.

« Il n’est pas juste que le corps des femmes soit utilisé pour vendre des choses.

Norwich annonçant un nouveau sponsor de paris et le départ de Buendia le tout en l’espace d’une heure #ncfcpic.twitter.com/eFd4SiHs7q – Jack (@TotallyTettey) 7 juin 2021

« Quel genre de message pensent-ils que cela envoie? C’est un club qui se targue d’être familial et de son programme Kicks.

« Nous constatons maintenant des problèmes massifs de harcèlement sexuel dans les écoles. »

S’exprimant lors de l’annonce de l’accord, le directeur de l’exploitation de Norwich, Ben Kensell, a accepté que BK8 était un « nouvelle marque pour les fans de City » et les a appelés « un nom de confiance à travers l’Asie ».

« La Premier League a une audience télévisée cumulée de plus de trois milliards et est diffusée dans plus d’un milliard de foyers – une énorme proportion de ces fans de Premier League sont basés en Asie.

Ben Kensell n’a même pas pu prononcer « de bonne réputation » lorsqu’il a fièrement annoncé que BK8 était notre nouveau sponsor, ce qui veut tout dire. On nous dit toujours comment nous « faisons différemment » des autres clubs, alors comment se fait-il que personne n’ait vu cela comme un problème dans un club communautaire respectueux ? #ncfc – Richard Balls (@RichardBalls) 7 juin 2021

« Soutenir BK8 dans le marketing auprès de cette base de fans mondiale de Premier League nous offre également en tant que club l’opportunité de renforcer notre propre exposition et nos efforts commerciaux sur ces marchés.

« Le club et le BK8 se sont engagés à soutenir l’examen en cours des paris et du parrainage sportif.

« Le club continue d’adhérer à la fois à un code de conduite interne, ainsi qu’aux politiques et directives mises en place par le Betting & Gaming Council, lors de la réalisation de campagnes marketing avec des marques de paris et de jeux.

« L’industrie continue de fournir une source précieuse de revenus au club qui fait une différence significative pour nos objectifs plus larges en tant que club. »

Donc, @NorwichCityFC Je te soutiens depuis que j’ai 10 ans, principalement à cause de ma tante et de ma mère. J’ai toujours été si fier de notre caractère inclusif et amical. Nous faisons différemment. Aujourd’hui, avec BK8, vous m’avez fait me sentir profondément mal à l’aise, importun et triste. Veuillez reconsidérer maintenant. #ncfc – Chat Prior-Holt (@CatLHolt) 7 juin 2021

La légende de la ville, Darren Eadie, qui a rejoint BK8 en tant que porte-parole de la marque, a déclaré que la marque « partage l’aspiration du club à rechercher une amélioration continue. »

« C’est le désir éternel d’atteindre de plus hauts sommets dans un environnement impitoyable qui nous a réunis. Nous attendons tous avec impatience la saison à venir avec Norwich City de retour à sa place, dans l’élite. »

Son enthousiasme a été repris par le chef du BK8, Salauddin Sinnakandu, qui aurait été le personnage clé derrière l’accord.

« La synergie entre les deux marques et l’appétit vorace d’engager les supporters en Asie signifiaient qu’il était évident de les réunir », a-t-il déclaré, ajoutant que l’alliance « aider à créer des programmes d’activation dans la région pour les deux marques ».