Un DeSantis affaibli revient en Floride pour faire campagne

Dans ce contexte, DeSantis a mené jeudi sa campagne au centre-ville de Tampa, à moins d’une heure de Dunedin, la ville natale du gouverneur, pour déployer une série d’approbations de la police et des shérifs locaux. Au cours de cet arrêt d’une heure, DeSantis a abordé bon nombre des mêmes thèmes qu’il a vantés au cours de ses années en tant que gouverneur : il a qualifié San Francisco d’enfer infesté de drogue, a attaqué les médias et leurs « faux récits », a dénoncé les procureurs « financés par Soros » et a critiqué le président Joe Biden à la frontière sud.

Mais ces lignes familières se sont heurtées à un public inquiet. DeSantis a également répondu à certaines questions sceptiques des électeurs et des journalistes, notamment s’il a plus de soutien en Floride que Trump, qui réside actuellement dans sa résidence d’hiver à Mar-a-Lago, dans le sud de la Floride.

« Il a gagné par trois, j’ai gagné par 20 », a répondu DeSantis, faisant référence à la victoire de Trump en Floride lors des élections de 2020 et à sa propre marge de victoire pour la réélection de 2022.

L’événement de Tampa s’est écarté du calendrier de campagne habituel de DeSantis, qui s’est particulièrement concentré sur l’Iowa, avec des plans pour atteindre les 99 comtés de l’État. DeSantis prévoit de retourner dans l’Iowa de samedi à lundi pour faire campagne aux côtés de Never Back Down, le super PAC soutenant sa candidature à la présidence.

Outre la campagne, DeSantis a une autre raison d’être en Floride : l’argent. Il a assisté à un déjeuner de campagne à Tampa, selon le Tampa Bay Timeset devait ensuite organiser une collecte de fonds à Miami jeudi soir, organisée par le lieutenant-gouverneur de Floride, Jeanette Nuñez, et d’autres élus anciens et actuels de l’État, le Miami Herald a rapporté pour la première fois.

DeSantis a s’est appuyé à plusieurs reprises sur la Floride pour obtenir de l’argent pour sa campagne, notamment par l’intermédiaire de lobbyistes et d’autres partisans de longue date. Sa campagne a permis de récolter 15 millions de dollars au cours du troisième trimestre, et bien que le directeur de campagne James Uthmeier ait présenté ce butin comme un décompte qui « fermerait les sceptiques », seul un tiers de cette somme peut être utilisé pour la primaire du GOP en raison des limites de contribution.

« Vous ne pouvez pas collecter des fonds dans l’Iowa, ce qui est probablement la seule raison pour laquelle DeSantis ne serait pas là », a déclaré Alex Conant, qui a travaillé sur la campagne présidentielle de 2016 du sénateur Marco Rubio. « À en juger par sa situation financière fragile, il va devoir passer une grande partie de ce mois à collecter des fonds. »

Mais DeSantis a toujours ses fans en Floride. L’ancien sénateur George Lemieux (R-Fla.), un donateur de DeSantis, a déclaré qu’il fallait beaucoup de temps pour attirer l’attention nationale et était convaincu que le gouverneur pouvait encore remporter l’investiture.

« Il n’y a pas de succès du jour au lendemain, cela demande un travail acharné », a-t-il déclaré. « J’ai toujours pensé qu’une bonne gouvernance était la meilleure forme de politique. »

En Floride, DeSantis bénéficie de plus de soutiens de la part des législateurs de l’État que Trump, bien que l’ancien président bénéficie du soutien de la grande majorité de la délégation républicaine au Congrès de l’État. DeSantis a également recueilli le soutien de plus de 300 législateurs d’autres États. Ces dernières semaines, il a également réprimandé Trump de manière plus agressive.

Mais cela n’a pas suffi à miner l’énorme popularité de Trump, même si l’ancien président fait face à des inculpations dans quatre juridictions différentes – ce que DeSantis n’a pas mentionné jeudi, sauf pour se moquer du trésor de guerre de campagne plus considérable de son rival, qui sert principalement aux honoraires d’avocats. .

En réponse, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a déclaré que DeSantis avait « l’énergie d’un chiffon humide usagé ».

« Ce n’est rien de plus qu’une tentative désespérée d’un candidat agité qui est dans les dernières affres de sa campagne », a-t-il déclaré, soulignant les avantages de Trump dans les sondages, y compris contre Biden. « Cette routine de dur à cuire de DeSantis est risible, car la seule chose difficile chez lui est sa capacité à s’embarrasser constamment chaque jour pendant la campagne électorale. »

Confrontés aux questions de viabilité de la part des donateurs et de la presse, les responsables de la campagne de DeSantis ont déclaré à plusieurs reprises qu’une bonne performance dans l’Iowa contribuerait à réduire le peloton à une course à deux. Mais DeSantis est encore loin derrière Trump dans cet État. Il fait également face à des plaintes de responsables du New Hampshire qui mettent en garde contre le fait d’ignorer l’État de Granite.

La campagne DeSantis va bientôt transférer un grand nombre d’employés dans l’Iowa, à un peu plus de trois mois du caucus du 15 janvier. DeSantis a déclaré jeudi qu’il pensait remporter l’État – même si sa campagne avait auparavant réduit les attentes et déclaré qu’une « bonne seconde » serait louable – tout en minimisant les sondages nationaux.

Ses alliés rejettent également les sondages montrant que DeSantis est en train de perdre. Bob Emerson, président du South Shore GOP Club qui a assisté à l’événement à Tampa, a déclaré qu’il était encore trop tôt pour nommer un gagnant.

« Les sondages sont des sondages mais nous n’avons pas encore eu de primaire. C’est un long match », a déclaré Emerson.