Un désaccord interne sur la façon de traiter un rapport concluant que le président du conseil d’administration du Banff Centre for Arts and Creativity avait harcelé un cadre a finalement conduit le gouvernement de l’Alberta à licencier tous les administrateurs du conseil d’administration et à nommer un seul administrateur pour superviser cet institut culturel chéri à l’échelle nationale, a rapporté CBC News. appris.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Rajan Sawhney, a annoncé cette décision dramatique dans un communiqué de presse jeudi après-midi, sans en révéler les raisons.

Cependant, des tensions ont éclaté au sein du conseil d’administration du Banff Centre depuis la fin de l’année dernière, lorsque Janice Price, alors PDG, a déposé une plainte de harcèlement au travail contre le président Adam Waterous, selon des sources proches du dossier.

CBC a accepté de ne pas nommer ces sources car elles ne sont pas autorisées à parler publiquement de questions confidentielles.

À la suite d’une enquête indépendante sur la plainte de Price plus tôt cette année, une majorité d’administrateurs souhaitaient que le gouvernement provincial, qui supervise le centre, retire Waterous du conseil d’administration.

Cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, des sources affirment que ces tensions ont atteint le point où, jeudi, Sawhney a décidé de licencier les 10 administrateurs du conseil d’administration, les remplaçant par un cadre pétrolier et un directeur chevronné d’installations culturelles pour devenir le conseil d’administration temporaire du Banff Centre.

Elle a chargé Paul Baay de « réviser les processus et les politiques internes du Banff Centre et d’assumer les responsabilités du conseil des gouverneurs jusqu’à ce qu’un nouveau président et un nouveau conseil puissent être nommés », indique l’annonce du gouvernement.

Une période de troubles

C’est le dernier d’une longue période de troubles pour un centre vénéré internationalement pour ses festivals artistiques et ses programmes de formation culturelle, allant du cinéma et du théâtre à la musique classique et à la littérature.

Après une stabilité et une croissance relatives pendant une grande partie de ses 90 ans d’existence, le centre a eu quatre PDG différents au cours des 12 dernières années, dont un qui n’a occupé que deux ans.

La pandémie de COVID-19 a mis à mal financièrement l’institution et son activité lucrative d’organisation de conférences, ce qui a conduit le Banff Centre à licencier des centaines d’employés.

Price mettait fin à son mandat de huit ans en tant que PDG du Banff Centre lorsque plusieurs sources ont déclaré que la directrice artistique chevronnée avait déposé sa plainte en matière de ressources humaines contre Waterous. Il dirige une société d’investissement pétrolier et gazier et est l’un des dirigeants d’un projet de ligne ferroviaire entre Banff et Calgary.

Les allégations de harcèlement découlent de conversations que les deux dirigeants ont eues sur les niveaux appropriés de contribution que Price pourrait apporter à la recherche continue du conseil d’administration pour son successeur. Elle a allégué que ses mises en garde à ce sujet constituaient du harcèlement.

Une enquête indépendante menée par le Banff Centre a révélé que les interactions de Waterous avec Price constituaient effectivement du harcèlement, selon les sources. La SRC n’a pas vu de copie du rapport de l’enquêteur.

Le Kinnear Centre, situé sur le campus du Banff Centre, est présenté lors du Banff Centre Mountain Film and Book Festival en novembre 2022. Selon le PDG du centre, Chris Lorway, l’établissement poursuivra ses programmes d’arts et de leadership normalement. (Colette Derworiz/La Presse Canadienne)

Waterous a déclaré à CBC News qu’il avait également fait ses propres allégations de harcèlement contre Price – que « le PDG a fait l’allégation de harcèlement de mauvaise foi » concernant ses protestations selon lesquelles elle intervenait de manière inappropriée dans la recherche d’un nouveau PDG, « et que son allégation constituait du harcèlement ».

Joint par téléphone, Price a déclaré : « L’enquête sur ma plainte de harcèlement a été menée en externe, de manière professionnelle, [and] a abouti au rapport que le conseil d’administration et le ministère ont reçu”, a-t-elle déclaré vendredi.

“A ma connaissance, aucune enquête similaire sur la plainte de Waterous contre moi n’a jamais eu lieu.” Cela a été vérifié par une autre source.

Dans un courriel envoyé vendredi, un porte-parole du centre a écrit : « Le Banff Centre a mis en place une politique anti-harcèlement qui est suivie en cas de conflit, y compris au niveau du conseil d’administration.

“Nos politiques incluent également la confidentialité du conseil d’administration et, à cette fin, nous ne sommes pas en mesure de formuler d’autres commentaires.”

Le conseil d’administration était divisé

Selon Waterous, le conseil d’administration était divisé sur l’opportunité d’accepter ou non le rapport d’enquête sur les allégations de Price. Le président et certains collègues administrateurs ont remis en question les processus de gouvernance qui ont conduit à la production du rapport, mais une majorité d’administrateurs ont accepté le rapport d’enquête, selon une source.

Le conseil comprend jusqu’à cinq membres nommés par le cabinet provincial, un issu du gouvernement fédéral et huit autres choisis séparément par le conseil d’administration du centre, bien que cinq postes étaient vacants avant la dissolution massive du conseil.

Fin avril, quelques semaines après la condamnation de Waterous, Demetrios Nicolaides, alors ministre de l’Éducation avancée, lui a dit dans une lettre que “vous conservez mon plein soutien en tant que président”.

L’ancien ministre de l’Éducation supérieure, Demetrios Nicolaides, a écrit à Adam Waterous pour lui exprimer son « plein soutien » à l’actuel ancien président du conseil d’administration du Banff Centre. (Soumis)

Le ministre de l’époque a également abordé les allégations de harcèlement et l’enquête, soulignant que puisque Price n’était plus PDG, une enquête sur la plainte de Waterous contre elle n’aurait pas lieu.

“Comme vous vous en souviendrez, je vous ai par la suite parlé de ces questions et je suis satisfait de votre réponse”, a écrit Nicolaides dans la lettre que Waterous a partagée avec CBC News. “Je crois que cela met un terme à l’affaire.”

Cependant, d’autres directeurs du Banff Centre ont continué à contester le soutien du ministre à Waterous comme président, selon des sources. Sawhney a été nommé en juin pour remplacer Nicolaides au ministère qui supervise le Banff Centre.

Le 22 octobre, Waterous et ses alliés au sein du conseil ont écrit à Sawhney, l’actuel ministre, pour déclarer que le conseil était divisé sur de multiples questions entre ses administrateurs nommés par la province et les autres. Ils lui ont suggéré de travailler à améliorer la gouvernance d’entreprise avec l’ensemble du conseil d’administration, ou de le remplacer entièrement.

Quatre jours plus tard, Sawhney a nommé un administrateur provincial pour remplacer Waterous et tous les autres administrateurs, y compris ceux que la province n’avait pas nommés au départ.

« Ce changement offre l’occasion de se concentrer sur un avenir renouvelé pour le Banff Centre », a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, Rajan Sawhney, dans le communiqué de presse du ministère.

C’est une décision similaire à celle lorsque la première ministre Danielle Smith a limogé tous les directeurs des services de santé de l’Alberta l’année dernière et a nommé le Dr John Cowell pour superviser temporairement l’immense agence hospitalière – et il siège toujours en tant que conseil d’administration composé d’une seule personne près d’un an plus tard.

Elle avait formulé plusieurs critiques à l’égard de la gestion de l’AHS pendant et après la pandémie de COVID-19, et s’en servait comme justification.

Le gouvernement provincial n’a pas commenté au moment de la publication une série de questions sur l’éviction du conseil d’administration de Banff Centre.

Dans un communiqué, l’actuel PDG du centre, Chris Lorway, a déclaré que l’établissement continuerait à gérer ses programmes d’arts et de leadership normalement.

“Cette annonce est strictement liée à l’amélioration de la gouvernance, et non à des questions financières, de gestion ou de programmation”, a déclaré Lorway.