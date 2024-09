Un des meilleurs comédiens de Las Vegas se produit à Okanagan cet automne – Kelowna News

Photo : Rob Balsdon Tommy Savitt, un vétéran de la comédie de Las Vegas connu pour ses performances hilarantes au Tropicana et au Stratosphere.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Las Vegas pour un spectacle comique cet automne, vous avez de la chance.

Le vétéran de la comédie de Las Vegas, Tommy Savitt, sera à Okanagan cet automne.

Savitt est un comédien primé à plusieurs reprises qui a dominé les festivals d’humour de Boston à Seattle et est apparu au Comedy Cage Match à Lake Tahoe.

Savitt a fait des spectacles au Tropicana et au Stratosphere à Las Vegas. Il présente maintenant son style comique unique à Penticton le 3 octobre au HUB on Martin et à Kelowna, les 4 et 5 octobre, au Kelowna Actors Studio.

« Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez réserver un comédien qui a eu non pas une, mais deux résidences réussies à Las Vegas, mais nous avons réussi à y parvenir », explique Rob Balsdon de Train Wreck Comedy.

« Le style comique unique et inoubliable de Tommy Savitt est quelque chose de spécial, et nous sommes ravis d’apporter ce divertissement de calibre Vegas dans la vallée de l’Okanagan ! »

Balsdon dit que la Tommy Lama Comedy Experience est une approche hilarante des gourous du développement personnel et de la culture de l’enrichissement rapide, se moquant des absurdités du « coach de vie » moderne.

« Le style comique lent de Tommy et son personnage de « perdant lothario » sont parfaits pour les amateurs de comédie à la recherche d’esprit vif et de divertissement scandaleux. Qu’il vous guide dans un voyage spirituel ou vous fasse découvrir ses histoires militaires, l’attrait universel de Tommy garantit des fous rires toute la nuit », déclare Balsdon.

Pour plus d’informations ou pour des billets Cliquez ici.