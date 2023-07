Un dernier regard sur les sports de la région de Joliet en 2013 – Shaw Local

L’équipe de softball Minooka est entrée dans la section de classe 4A Lincoln-Way East en tant que tête de série n ° 9.

Si les Indiens avaient été éliminés, disons, au niveau régional, personne n’aurait sourcillé. Mais ils ont traversé la puissance régionale et ont affronté le pouvoir traditionnel Lockport lors de la première demi-finale de section.

Même ceux qui ont vu les Indians rebondir après un déficit de 13-4 en quatrième manche pour gagner 15-14 ont encore du mal à le croire.

Il est difficile de dire si cela seul a été le catalyseur, mais Minooka a remporté le championnat d’État et est devenu l’histoire sportive n ° 1 de la région de Joliet en 2013.

Comme toujours, il y avait beaucoup de compétition pour l’honneur, y compris avec la course de Joliet Catholic au titre de baseball d’État de classe 3A.

Voici le Top 10 récapitulatif.

1. Minooka remporte le titre de softball

Minooka a remporté son premier championnat de softball d’État sous la direction de l’entraîneur Mark Brown de manière record. Les Indians (23-8) ont battu St. Charles East 14-3 dans la finale de classe 4A, le deuxième titre d’État par équipe de l’école. Minooka a remporté un titre de lutte par équipe en 2010. Les 14 courses et 19 coups sûrs des Indiens sont des records de championnat alors qu’une formation comprenant Sara Novak, Jackie Lilek, Rachel May et Jordyn Larsen était en feu.

Cependant, ce n’est pas toute l’histoire. Pas de loin. Dans la section Lincoln-Way East, Minooka était la tête de série n ° 9 et Lockport, la tête de série n ° 3, était l’adversaire de la demi-finale de section. Les Porters menaient 13-4 en quatrième manche et étaient à une courte distance d’une victoire selon la règle de l’abattage. Mais le grand chelem de Lilek a insufflé une nouvelle vie aux Indiens, et ils se sont ralliés pour gagner 15-14 dans l’un des matchs de softball les plus fous jamais enregistrés.

Minooka a ensuite battu son rival Plainfield Central 4-2 dans la finale de la section, Normal West 8-0 dans la supersection et a marqué une victoire 6-3 contre York en demi-finale de l’État. Une fois que les Indiens se sont ralliés pour évincer Lockport, rien ne les a arrêtés.

2. Joliet remporte le baseball d’État

Joliet Catholic a remporté son troisième championnat de baseball d’État au total et son deuxième en cinq ans sous la direction de l’entraîneur Jared Voss, avec une victoire 5-0 sur St. Francis lors de la finale de classe 3A devant une foule locale enthousiaste au Silver Cross Field. Nick Dalesandro, alors étudiant en deuxième année, a lancé le jeu blanc décisif.

Blanchir des adversaires n’était pas nouveau pour les Hilltoppers (25-14), qui ont enduré une saison en montagnes russes mais qui étaient à leur meilleur au moment du tournoi. Ils ont remporté le tournoi commémoratif Steven Bajenski en fin de saison avec une victoire 1-0 en demi-finale contre St. Rita et une victoire 3-0 au championnat contre l’éventuel champion 4A Mount Carmel. Ils ont ensuite blanchi cinq de leurs sept adversaires en séries éliminatoires. Le droitier Sam Couch a lancé quatre blanchissages consécutifs, dont trois en séries éliminatoires.

3. De retour dans les grands

Le nombre de joueurs des ligues majeures produits dans la région de Joliet a toujours été une source de fierté. Mais depuis quelques années, la région traversait une période de sécheresse. Cela a changé avec l’émergence du lanceur gaucher de Cincinnati Tony Cingrani (Lincoln-Way Central) et du droitier de Washington Tanner Roark (Wilmington).

Cingrani, qui a fait ses brefs débuts dans la ligue majeure en septembre 2012, a été rappelé du Triple-A Louisville, où il avait été absent au début de 2013, et a comblé un trou dans la rotation des Reds. Il a terminé 7-4 avec une MPM de 2,92 en 1092/3 manches avant de clore la saison sur la touche avec des spasmes au dos.

Roark a fait ses débuts dans les ligues majeures en août et avait une fiche de 7-1 avec une MPM de 1,51 en 532/3 manches. Il a fait cinq départs en 14 apparitions et a presque élevé les Nationals à une place en séries éliminatoires.

4. Les championnes de piste des filles de Lincoln-Way East

Lincoln-Way East, derrière l’incomparable Aaliyah Brown, a remporté le Class 3A Girls State Track and Field Meet. Brown a remporté les 100 et 200 et a également été membre des relais de championnat 400 et 800. Son coéquipier Alexis Hyshaw a terminé deuxième du 100 m et cinquième du 200 m.

En 2A, Morris junior Haleigh Knapp a remporté son deuxième titre consécutif au saut en hauteur.

Chez les garçons, Providence a terminé deuxième de la classe 3A. Andrew Helmen a remporté le 110 haies et a terminé deuxième du 300 haies. Mike Monroe a terminé deuxième au saut en hauteur et Chad Weaver a terminé troisième au saut à la perche.

Luke Winder de Plainfield Central a été le champion du saut à la perche 3A.

Le même week-end, son frère Josh, diplômé de Central et senior de North Central, a remporté le titre de saut à la perche aux championnats extérieurs de la division III de la NCAA.

Minooka a également eu un champion d’État 3A, le relais 1600 de Daniel Ingram, Alex Pierce, Jake Smith et Chris Wilson.

5. Lockport remporte le bowling des garçons

Alors que d’autres prétendants se sont estompés sous la pression intense, les garçons de Lockport sont restés stables en route pour remporter leur premier titre de bowling par équipe au St. Clair Bowl à O’Fallon. Le champion individuel Shane Matejcak a obtenu une moyenne de 243,7 et a remporté le titre individuel par 105 quilles.

Lockport a enregistré une moyenne de 214,1 par match par homme à l’état et a tiré des totaux pratiquement identiques lors des six matchs de vendredi et de six samedi.

Les huit membres de l’équipe d’État – dont Brian Hodolitz, Alex Wilmsen, David Wysocki, Larry Novak, Jonny Kamba, Patrick Karli et Matt Davis – étaient des seniors et tous les huit ont eu l’occasion de jouer au bowling dans l’État.

6. Jalons

L’entraîneur de golf masculin de 18 ans de St. Francis, Paul Downey, est devenu le premier Afro-Américain à être intronisé au Temple de la renommée du golf des entraîneurs de l’Illinois.

L’honneur reconnaît son mandat, ses réalisations en tant qu’entraîneur, ses honneurs professionnels et sa contribution et ses services au sport et à la jeunesse de l’Illinois.

L’entraîneur de softball de Lewis, George DiMatteo, qui occupe ce poste depuis 1984, a remporté sa 1 000e victoire en carrière lorsque les Flyers ont battu Wisconsin-Parkside 6-0 dans le premier match d’un match double à domicile le 23 avril.

Kelly Bowler (Lockport) a lancé un blanchissage en un coup sûr et Lauren Hanford (Morris) a frappé le premier de ses deux circuits de trois points dans la journée pour ouvrir la voie. Pour faire bonne mesure, les Flyers ont remporté le deuxième match 4-2 et les joueurs et les partisans ont célébré avec un gâteau et des biscuits avec l’entraîneur par la suite.

DiMatteo était un défenseur central All-America des équipes de baseball de Gordie Gillespie à Lewis qui a remporté trois championnats nationaux NAIA consécutifs de 1974 à 1976.

Au baseball au secondaire, l’entraîneur de Reed-Custer Jerry Cougill, à sa 35e saison, a atteint le plateau des 700 victoires.

7. Mort de Ken Parker

La région de Joliet a perdu l’un de ses entraîneurs, administrateurs et amis les plus remarquables lorsque Ken Parker est décédé le 15 septembre à l’âge de 92 ans.

Parker était le sixième homme de l’équipe de basket-ball « Whiz Kids » de l’Université de l’Illinois au début des années 1940. Il obtient son diplôme en 1943 et sert dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est arrivé à Joliet Township en 1949, est devenu l’entraîneur-chef de basketball de Joliet Township pour la saison 1950-51 et est resté à ce poste jusqu’en 1961-62.

Au printemps 1964, il est nommé directeur sportif du Joliet Central et du Joliet Junior College. Il a occupé les deux postes jusqu’en 1968, date à laquelle il a renoncé au poste central. Il est resté directeur sportif du Joliet Junior College jusqu’en 1977.

Alors que le fils de Parker, Mark, fréquentait l’école primaire St. Patrick, Ken Parker a entraîné l’équipe de basket-ball des garçons à un dossier de 71-1 au cours de leurs saisons de cinquième à septième année. Lui et Woody Boseo ont ouvert KenWoody Sports à Joliet à l’automne 1975.

Demandez aux joueurs qu’il a encadrés au fil des ans et à l’homme ils vous diront qu’il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, entraîneur pour lequel ils ont jamais joué. Demandez à l’un de ses nombreux amis, et ils vous diront qu’il était l’un de leurs préférés.

8. Embauches de décembre

Le mois de décembre a apporté quelques embauches de haut niveau d’anciens athlètes de la région de Joliet. Tout à fait les cadeaux de Noël.

Tout d’abord, les Cubs et WGN ont annoncé l’embauche de l’ancien joueur de baseball de Lockport et joueur de la ligue majeure Ron Coomer en tant qu’analyste pour rejoindre la voix play-by-play Pat Hughes dans la cabine radio. Coomer travaillait avec Fox Sports North et les Twins du Minnesota depuis plusieurs années. Il remplace Keith Moreland.

Ensuite, Army a annoncé Jeff Monken, diplômé de Joliet Central, comme entraîneur de football. Monken a été entraîneur-chef de Georgia Southern au cours des quatre dernières années et a compilé une fiche de 38-16. Ses équipes ont fait trois voyages consécutifs aux demi-finales nationales du FCS et cette saison ont gagné en Floride 26-20. Monken est le fils de Mike Monken, ancien entraîneur de Joliet East et de Joliet Central.

9. Carrousel de coaching de préparation

La grande nouvelle était que l’entraîneur de basket-ball féminin Tony Smith quittait Bolingbrook pour le même poste à Homewood-Flossmoor. Les Raiders ont remporté trois titres d’État consécutifs de 2009 à 2011 et ses deux dernières années ont perdu des matchs supersectionnels face à l’éventuel champion Young. Il a transformé Bolingbrook en un programme de calibre national, chargé de talents de Division I.

Le carrousel des entraîneurs comprenait également l’entraîneur de football très réussi de Lemont, Eric Michaelsen, qui s’est retiré pour devenir le directeur de l’école. Les Indiens ont fait neuf apparitions consécutives en séries éliminatoires et ont atteint les quarts de finale ou au-delà de six années consécutives sous sa direction.

L’entraîneur de basket-ball des garçons de Joliet West, Luke Yaklich, est parti pour devenir assistant dans l’équipe de Dan Muller à l’État de l’Illinois. L’entraîneur de Plainfield North, Nick DiForti, a remplacé Yaklich à West. Bob Krahulik, un meneur remarquable de l’équipe de basket-ball du championnat national du Joliet Junior College en 1994, est passé de l’équipe de deuxième année à l’université de North. Marc Howard, qui avait été assistant Yaklich à West, a occupé le poste d’entraîneur vacant à Romeoville créé lorsque l’entraîneur de longue date Jeff

Bambule a démissionné.

10. Samedi noir

Le 16 novembre restera dans les mémoires comme le samedi noir. C’était le jour des quarts de finale des éliminatoires de football du lycée d’État. Joliet Catholic, Providence, Lincoln-Way West, Lincoln-Way East et Seneca, les cinq dernières équipes régionales en lice, ont toutes subi des pertes déchirantes.

Cela a créé la rare situation d’aucune équipe de la région à suivre avec deux semaines à jouer dans les séries éliminatoires. La plupart de ces cinq, plus Bolingbrook, qui a perdu une semaine plus tôt, ont été jugés capables de faire une course à un championnat d’État.

Pour mettre le point d’exclamation sur le samedi noir, l’Université de St. Francis a perdu 30-20 contre Taylor. Si les Saints avaient gagné, ils auraient probablement participé aux séries éliminatoires de la NAIA.