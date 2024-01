Un dernier point de friction dans les négociations sur la sécurité des frontières est la libération conditionnelle humanitaire. Voici ce que cela signifie

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden se rapproche d’un accord du Sénat sur sécurité des frontières et Royaume-Uniaine financement alors que la Maison Blanche tente de résoudre l’un des derniers points de friction majeurs : faut-il préserver le autorité du président permettre aux migrants d’entrer aux États-Unis pour des cas particuliers en cas d’urgence ou de troubles mondiaux.

Les républicains se moquent de l’autorité, connue sous le nom de libération conditionnelle humanitairealors que l’administration Biden finit par contourner le Congrès et autorise l’entrée aux États-Unis d’un grand nombre de migrants qui taxent encore davantage un système d’immigration déjà surchargé.

Mais ce pouvoir d’autoriser l’entrée de certains immigrants à certains moments n’est ni nouveau ni particulièrement nouveau. Il a été utilisé depuis des décennies par tous les partis politiques pour admettre des Hongrois dans les années 1950, des Vietnamiens dans les années 1970 et des Kurdes irakiens dans les années 1990. Pour les destinataires, cela peut être une bouée de sauvetage.

“La libération conditionnelle m’a donné cette opportunité, elle m’a permis de réaliser mes rêves, ma vie”, a déclaré Emilia Ferrer Triay, arrivée de Cuba en 1980 alors qu’elle était une jeune fille. “Tout a changé dès le premier jour de mon arrivée, j’ai vu que j’avais un avenir… qu’il n’y avait aucune restriction.”

Ferrer a été arrachée de l’océan Atlantique entre Key West, la Floride et Cuba, avec ses oncles et son jeune frère qui tentaient d’atteindre les États-Unis via un bateau de pêche. Ils faisaient partie d’un afflux massif de plus de 125 000 Cubains qui ont voyagé du port cubain de Mariel vers les États-Unis cette année-là.

Ferrer, aujourd’hui âgée de 57 ans, a déclaré que depuis le début, elle avait eu l’occasion d’aller à l’école et d’apprendre l’anglais, puis d’aller à l’université. Elle travaille à temps plein et est mariée et mère de trois enfants nés aux États-Unis. Elle est elle-même devenue citoyenne huit ans après son arrivée.

« Je serais très malheureuse si je devais rester à Cuba », a-t-elle déclaré. « Vous n’avez pas d’avenir, vous ne pouvez pas rêver. Ici, j’ai pu tout faire.

Les sénateurs républicains ont refusé d’approuver toute aide supplémentaire à l’Ukraine ou à Israël sans changement de la politique frontalière américaine. Les négociations durent depuis des semaines, mais les deux parties affirment qu’elles sont sur le point de parvenir à un accord et que le Sénat pourrait examiner le projet de loi dès la semaine prochaine.

Biden a déclaré aux journalistes jeudi : « Je ne pense pas qu’il nous reste de points de friction. »

“Je pense qu’ils se rapprochent définitivement de la question du langage de la libération conditionnelle qui doit être résolue”, a déclaré jeudi le sénateur John Thune, RS.D., au Capitole. « Et d’une manière qui limite les abus d’autorité. Nous attendrons de voir quand le texte sortira et comment il se présentera, mais je pense qu’il y aura beaucoup de ces questions qui, espérons-le, trouveront une réponse.

Ces derniers jours, les négociateurs ont discuté de compromis potentiels, notamment le plafonnement du nombre de migrants éligibles à la libération conditionnelle, selon deux personnes proches des discussions qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour décrire les discussions privées.

Le sénateur de l’Oklahoma, James Lankford, négociateur républicain en chef, a déclaré jeudi qu’il voulait s’assurer que le président rende compte du nombre de migrants libérés sur parole. « Nous devons exercer une plus grande surveillance », a déclaré Lankford.

Les électeurs sont de plus en plus préoccupé par l’immigration, et cela devrait être un moteur majeur des élections de 2024. L’administration démocrate a été fortement critiqué par les Républicains qui affirment que ses politiques n’ont fait qu’encourager davantage de migrants à traverser illégalement la frontière américano-mexicaine.

« Pour le peuple américain, ce que fait l’administration Biden est illégal. Cela encourage l’immigration illégale », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham, RS.C. Il a déclaré que la libération conditionnelle était « l’outil de choix » de l’administration qui a permis à trop de personnes d’entrer aux États-Unis.

Mais le système d’immigration américain est de plus en plus mis à rude épreuve depuis des années, chaque administration présidentielle testant les limites du pouvoir exécutif tandis que le Congrès a toujours refusé d’agir sur la politique d’immigration. L’approche de l’administration Biden – réprimer les passages illégaux tout en ouvrant de nouvelles voies à ceux qui viennent par avion avec des parrains – n’est que la dernière d’une longue série de tentatives visant à maîtriser le système d’immigration du pays.

L’autorité employée par l’administration est connue sous le nom de « libération conditionnelle », car autrement les migrants seraient placés en détention pendant que leur dossier d’immigration était entendu. Au lieu de cela, ils sont « libérés sur parole » ou autorisés à entrer aux États-Unis. Mais cette autorité n’est pas liée au concept de justice pénale d’une personne qui a été libérée sur parole après avoir purgé une peine suite à une condamnation.

Sous Biden, les États-Unis se sont fortement appuyés sur la libération conditionnelle humanitaire. Les États-Unis ont transporté par avion près de 80 000 Afghans de Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, et les ont amenés aux États-Unis après la prise de pouvoir par les talibans. Les États-Unis ont admis des dizaines de milliers d’Ukrainiens qui ont fui après l’invasion russe.

En janvier 2023, l’administration a annoncé un plan visant à admettre 30 000 personnes par mois en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, à condition que ces migrants aient un sponsor financier et s’envolent pour les États-Unis au lieu de passer par la frontière américano-mexicaine pour entrer. Les États-Unis ont créé une application mobile pour que les gens puissent postuler en ligne là où ils se trouvent, au lieu de voyager aux États-Unis

Le Texas a poursuivi l’administration de mettre fin aux allocations, arguant en partie que le plan attirait trop de personnes à la frontière. Les sénateurs républicains ciblent également le programme.

Les démocrates au Sénat et les défenseurs des immigrants affirment que la libération conditionnelle est un outil précieux qui apporte une aide urgente aux personnes fuyant les troubles et aide à gérer la frontière. Avant le plan, les migrants de ces pays représentaient la grande majorité des personnes entrant illégalement aux États-Unis. Par la suite, les arrestations pour ces nationalités ont chuté de façon spectaculaire.

“C’est un excellent modèle pour l’avenir que nous avons également vu réduire les embouteillages à la frontière”, a déclaré Andrea Flores, qui a travaillé comme conseillère politique dans les administrations Obama et Biden et est maintenant vice-présidente de FWD.us, une agence d’immigration. organisation de défense.

Au fil des années, la libération conditionnelle a été utilisée offrir un refuge rapide et sûr. Les responsables de l’administration sont réticents à l’idée de supprimer la possibilité d’utiliser cette autorité, non seulement maintenant, mais aussi à l’avenir.

“Il est très important de comprendre qu’il est utilisé aujourd’hui comme un moyen permettant à l’administration de mieux gérer le flux, de manière planifiée, des individus vers la frontière”, a déclaré le sénateur du Connecticut Chris Murphy, principal démocrate au Sénat. négociations.

Le journaliste politique Marcelo Conde a fui le Nicaragua l’année dernière après avoir reçu des menaces de mort parce qu’il n’était pas favorable au président Daniel Ortega. Condé craignait que s’il quittait le Nicaragua légalement, il serait arrêté et emprisonné lorsque les autorités verraient son nom sur son passeport.

“La libération conditionnelle est devenue une opportunité, mais aussi une dichotomie car elle n’a pas été approuvée rapidement”, a déclaré Condé, 34 ans, lors d’un récent entretien téléphonique depuis son domicile de Las Vegas. “J’ai attendu plus de 100 jours”, a-t-il déclaré.

Après son arrivée aux États-Unis, il a reçu une autorisation de travail. Au Nevada, il est serveur. Condé parle espagnol, français et anglais et espère bientôt travailler comme journaliste aux États-Unis

Salomon a rapporté de Miami.