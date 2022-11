Un dernier marathon compétitif de New York pour Abdi Abdirahman

Au milieu des nombreux sommets qu’il a connus à New York, Abdirahman a également fait face à la tragédie. Lors des essais du marathon olympique américain de 2007, organisés à Central Park, Ryan Shay, son ami et partenaire d’entraînement, s’est effondré et est décédé d’une insuffisance cardiaque. Abdirahman, qui a appris l’éthique du travail auprès de Shay, a déclaré qu’il avait beaucoup pensé à lui ces derniers jours.

“Je veux faire quelque chose pour honorer Ryan”, a déclaré Abdirahman. « Mais ce n’est pas quelque chose qui doit être public. Juste quelque chose que moi seul connais, quelque chose que je peux avoir pendant que je cours pour qu’il soit avec moi.

Même à ce stade avancé de sa carrière, Abdirahman ne s’attarde pas sur son âge, contrairement à d’autres. Il y a quelques années, Tadesse Abraham, un marathonien suisse de classe mondiale, a dit à Abdirahman qu’il envisageait de prendre sa retraite jusqu’à ce qu’il voie qu’Abdirahman était encore capable de faire des choses folles comme se qualifier pour les Jeux olympiques dans la quarantaine.

Abraham, 40 ans, rejoindra Abdirahman sur la ligne de départ dimanche.

“L’âge n’est qu’un nombre tant que vous ne croyez pas que vous êtes vieux”, a déclaré Abdirahman.

Une autre histoire à propos d’Abdirahman : pendant des années, il a conduit un GMC Denali, un gros camion aux roues chromées. Il adorait ce camion. Un jour, après avoir fait une course de 24 milles dans le désert, il a découvert qu’il avait été volé. Il a donc téléphoné à sa compagnie d’assurance et a utilisé l’argent pour acheter une BMW 535i.

Abdirahman conduit cette même berline depuis environ 10 ans, mettant plus de 180 000 milles au compteur. Il y a plusieurs métaphores en jeu ici – tirer le meilleur parti d’une situation difficile, s’en tenir à ce qui fonctionne, sur la longévité, la durabilité et la persévérance.

Quant à ses propres perspectives dimanche, Abdirahman est, bien sûr, un optimiste.

“Je parlais à quelqu’un hier soir, et j’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Même si je gagne la course, je ne serai pas surpris », a-t-il déclaré. “Parce que je sais à quel point je m’entraîne et à quel point ma préparation a été. Il s’agit simplement de se donner une chance.