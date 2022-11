un dernier jour pour voter mardi – Shaw Local

Le vote le jour du scrutin commence à 6 heures du matin et se poursuit jusqu’à 19 heures mardi, et les responsables disent qu’ils se préparent à la possibilité de problèmes tout en espérant qu’ils n’en trouveront pas.

Les lignes vues lundi le dernier jour du vote anticipé en personne étaient des signes de forte participation à une élection au cours de laquelle les électeurs choisiront un gouverneur dans l’Illinois, aideront à déterminer la direction du Congrès pour les deux dernières années de l’administration Biden et décideront de l’état sièges législatifs et bureaux de comté.

Il n’y a eu aucune indication de harcèlement des électeurs lors des urnes dans le comté de Will, bien qu’il y ait un certain malaise compte tenu de l’attention nationale sur la question, a déclaré lundi la greffière du comté de Will, Lauren Staley-Ferry.

“Nous avons été très chanceux – toucher du bois et croiser les doigts”, a déclaré Staley-Ferry.

Matériel de vote vu dans les sous-sols de l’immeuble de bureaux du comté de Will en mars 2022.

En plus de la chance, le greffier du comté a contacté la police pour planifier des mesures préventives le jour du scrutin.

“Nous avons contacté toutes les municipalités locales et les chefs de police pour leur demander s’ils pouvaient envoyer des patrouilleurs et des patrouilleuses supplémentaires demain dans les bureaux de vote”, a déclaré Staley-Ferry. “Avec tout dans l’actualité, nous voulons juste que nos juges électoraux soient aussi à l’aise que possible.”

Le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, a annoncé lundi que plus de 170 équipes de procureurs généraux adjoints et d’enquêteurs de son bureau surveilleront les élections dans tout l’État “pour s’assurer que les droits des électeurs sont protégés et que les bureaux de vote sont accessibles”.

Raoul a exhorté les électeurs à appeler son bureau s’ils soupçonnent une activité inappropriée ou illégale. Le numéro pour la région de Chicago et le nord de l’Illinois est le 1-866-536-3496.

Le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, a publié lundi le numéro de la ligne d’assistance téléphonique sur la fraude électorale pour son bureau: 815-727-8872.

Le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, a exhorté lundi les électeurs à contacter la ligne d’assistance téléphonique contre la fraude électorale de ses bureaux s’ils constatent des irrégularités dans les bureaux de vote mardi. (Eric Ginnard)

Glasgow, dans un communiqué de presse, a déclaré que son bureau dispose d’équipes de deux personnes, chacune composée d’un procureur adjoint et d’un enquêteur, qui se rendront dans les bureaux de vote où des irrégularités sont signalées le jour du scrutin.

“J’exhorte toute personne qui voit une activité inappropriée, comme distribuer de la documentation électorale ou d’autres actes de campagne électorale à l’intérieur ou trop près des bureaux de vote, à appeler la hotline que j’ai établie”, a déclaré Glasgow dans le communiqué.

Une grande partie du comté de Will a déjà voté sans incident.

Dimanche en fin de journée, près de 73 000 personnes du comté de Will avaient déjà voté.

Ces chiffres augmenteraient lundi avec des lignes vues dans les stations de vote anticipé, dont une à la succursale Black Road de la bibliothèque publique de Joliet.

Les premiers bulletins de vote comprennent près de 41 000 exprimés en personne et près de 33 000 envoyés par la poste.

13 000 autres bulletins de vote avaient été envoyés par la poste aux électeurs sur demande et n’avaient pas encore été retournés à la fin de dimanche.

Une urne postale se trouve à l’extérieur de l’immeuble de bureaux du comté de Will, au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Les bulletins de vote par correspondance peuvent toujours être envoyés par la poste mardi, mais c’est le dernier jour.

« Le bulletin de vote par correspondance doit porter le cachet de la poste avant le 8 novembre », a déclaré Staley-Ferry.

Avec un vote massif lundi et 13 000 bulletins de vote par correspondance toujours en circulation, le vote pré-électoral semble susceptible de dépasser les 80 000.

Mais il reste encore beaucoup de voix à voter le jour du scrutin.

Le comté de Will compte plus de 462 000 électeurs inscrits, ce qui signifie qu’environ 15% seulement du comté avait voté à la fin de dimanche.

Si les files d’attente sont longues mardi, Raoul a rappelé aux électeurs que toute personne faisant la queue à la fermeture des bureaux de vote à 19 heures a toujours le droit de voter.

“Je travaille en étroite collaboration avec des partenaires chargés de l’application des lois et d’autres procureurs généraux des États pour garantir à chacun un accès sûr aux urnes”, a déclaré Raoul dans un communiqué écrit. “Les électeurs ont le droit de voter sans intimidation ni harcèlement, et rien de moins ne sera toléré.”