Un dernier adieu pour un pétrolier à la retraite à l’aéroport de Kelowna – Kelowna Capital News

Après deux décennies de service pour BC Wildfire, la flotte de pétroliers Convair 580 de Conair s’est effondrée. Ou, une éclaboussure.

KF Aerospace, le centre qui a ouvert ses portes à l’aéroport international de Kelowna (YLW) plus tôt cette année et qui possède une impressionnante collection d’avions, a organisé un survol et un largage d’eau avec le dernier des pétroliers le mercredi 28 septembre dans un dernier hourra.

Juste avant midi, l’avion a effectué un passage à basse altitude au-dessus de la piste YLW, laissant tomber environ 7 600 litres d’eau.

« Cet avion a joué un rôle vital dans la protection de notre province contre les incendies de forêt dévastateurs », a déclaré Paula Quinn, directrice générale du KF Center for Excellence. “KF partage également un lien spécial avec l’avion, ayant aidé à la conversion des pétroliers, ce qui en fait un choix naturel pour notre collection.”

Le grand public pourra bientôt voir l’avion de près au KF, où il sera maintenu en état de navigabilité. En 2000, le centre, alors nommé Kelowna Flightcraft, a aidé Conair à convertir dix des avions de la flotte de commerciaux en ravitailleurs.

“Nous sommes honorés de donner à T452 une maison et de prendre soin de lui dans sa retraite.”

La collection de KF comprend également un Hawker Tempest MK II, un bombardier Mosquito et un DC-3, entre autres.

