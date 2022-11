Un dernier adieu à Google Hangouts

Cela a été dit un certain nombre de fois au fil des ans maintenant, alors je comprends que vous pourriez être comme, “Hein?” mais Google Hangouts est censé commencer officiellement ses dernières étapes de fermeture aujourd’hui. Le 1er novembre a été le jour marqué pour l’arrêt du fonctionnement de tous les emplacements Hangouts finaux et nous avons atteint ce jour.

Google a commencé à supprimer les fonctionnalités de Hangouts et à dire aux utilisateurs de passer à Google Chat il y a quelque temps. En fait, la mort de Hangouts a été l’une des transitions les plus lentes que j’ai vues pour un produit, probablement parce que tant de personnes l’utilisaient. Et à juste titre – Hangouts a été génial pendant une minute là-bas. Malheureusement, c’était un produit Google et nous savons ce qui arrive aux produits Google géniaux lorsque Google s’en lasse.

Le dernier élément de la vie de Hangouts n’est en réalité que le portail Web (hangouts.google.com). Jusqu’à aujourd’hui, vous étiez censé pouvoir y accéder, mais Google indique qu’à partir du 1er novembre, il commencera à rediriger vers Chat sur le Web, qui est maintenant intégré à Gmail. Je peux toujours accéder à Hangouts sur le Web à partir de deux comptes, si cela vous dit quelque chose. Cet accès devrait disparaître sous peu.

Je prendrais normalement une minute pour partager mes réflexions sur Hangouts et vous dire à quel point c’était bon et Google est un méchant pour s’en débarrasser, mais nous parlons vraiment de sa mort depuis plusieurs années. Il ne reste plus rien à dire. La plupart auraient dû passer à une autre application de messagerie (comme Telegram !) Ou Signal ou Whatsapp ou l’application de messagerie texte sur votre téléphone. Google ne nous a pas laissé d’autre choix, à moins que Google Chat ne soit une chose que vous avez fini par aimer (je ne l’ai pas fait et je ne pense pas qu’il durera assez longtemps).

Donc, si vous essayez toujours de attendez à Hangouts, préparez-vous pour la fin. La fin pourrait être ici à tout moment.