Un dermatologue révèle qu’il existe QUATRE types de cernes : lequel avez-vous ?

Ils sont le signe redouté de la vieillesse : des poches sombres et grisonnantes sous les yeux.

En vieillissant, la peau devient lâche et fine, ce qui permet de mieux voir les vaisseaux sanguins sombres situés en dessous.

Le manque de sommeil, la déshydratation et la génétique peuvent également rendre les cercles plus évidents.

Mais maintenant, un dermatologue de renom basé à New York a révélé que vous ne devriez pas utiliser de vieux produits de soin pour les traiter.

Dans une vidéo récente publiée sur TikTok, qui a été vue plus de 120 000 fois, le dermatologue Dr Charles Puza affirme que les cernes peuvent être divisés en quatre types différents – et le type que vous possédez détermine les produits que vous devez choisir.

Le premier type, le plus associé au vieillissement, est celui des cernes avec des rides ou une peau crépue, explique le Dr Puza, formé à Harvard, qui compte 20 millions de followers sur TikTok.

“Recherchez l’ingrédient phare du rétinoïde pour aider à reconstruire ce collagène”, conseille-t-il.

Collagène le plus abondant dans le corps, responsable de donner à la peau son élasticité.

Vient ensuite la « perte de volume », dit-il, qui provoque un « creux » de la peau. Si tel est votre cas, recherchez des ingrédients qui augmentent l’hydratation de la peau, tels que le squalane, les peptides et l’acide hyaluronique.

Les cernes vasculaires sont un autre type, selon Dr Puza. Cela apparaît comme une couleur bleuâtre ou violette et est causé par des vaisseaux sanguins trop près de la peau ou qui se dilatent.

Les cernes sont très courants à mesure que nous vieillissons, mais il existe des produits qui peuvent les rendre moins visibles, disent les dermatologues.

«Vous allez rechercher de la caféine pour aider à resserrer ces vaisseaux sanguins», dit-il, en utilisant comme exemple une bouteille de Youth To The People’s Peptides and Energy Eye Concentrate.

Enfin, l’hyperpigmentation peut provoquer un teint plus foncé sous les yeux. Cela peut être dû à un certain nombre de facteurs, notamment certains médicaments, la grossesse et une exposition excessive au soleil.

Si c’est votre type, recherchez des ingrédients qui éclaircissent la peau, dit-il.

« Vitamine C, acide alpha-hydroxy et acide tranexamique. »

Pendant ce temps, d’autres experts ont conseillé des astuces alternatives, qui n’impliquent pas de dépenser de l’argent en produits de soin de la peau.

Masser doucement la zone peut « déplacer le liquide accumulé et réduire l’apparence des cernes », a déclaré Mary Stevenson, MD, professeure agrégée de dermatologie à NYU Langone Health, à USA Today.

Et l’ophtalmologiste Inna Lazar, OD, a suggéré d’utiliser une compresse froide sur le contour des yeux pendant 10 à 15 minutes, pour contracter les vaisseaux sanguins.