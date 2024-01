Un député vert heurté par une voiture lors d’une manifestation pour le climat – DW – 15/01/2024

Un législateur de l’Allemagne Un écologiste du Parti Vert et un journaliste ont été blessés en marge d’une manifestation par le groupe de militants pour le climat Last Generation lundi, selon les médias.

L’incident s’est produit dans la ville de Halle, dans le Land de Saxe-Anhalt, au cours de ce que la police a qualifié de “manifestation inopinée” qui a entraîné “d’importantes perturbations de la circulation”.

Un député vert heurté par une voiture – rapport

L’agence de presse allemande DPA a rapporté que le député Sebastian Striegel et un journaliste surveillaient un manifestation lorsqu’un automobiliste aurait emprunté un sentier, apparemment pour tenter de contourner le blocus.

DPA a déclaré qu’un de ses journalistes avait été témoin de l’incident.

“Je vais subir un examen médical”, a déclaré Striegel, cité par l’agence DPA. L’agence de presse EPD a indiqué que le député avait été légèrement blessé à la jambe.

Striegel aurait assisté à la manifestation en tant qu’observateur.

Striegel s’est également prononcé contre les actions des passants frustrés par la manière dont la manifestation s’est déroulée.

“Qu’il s’agisse de protestations d’agriculteurs ou de manifestations pour le climat, personne ne doit partager les préoccupations des manifestants. Mais le facteur décisif demeure : pas de violence”, a déclaré Striegel à DPA.

Sebastian Striegel, du Parti vert, a déclaré qu’il passerait un examen médical après l’incident. Image : Christian Schroedter/IMAGO

Les manifestants « légèrement blessés »

Selon la police de Halle, quatre militants du mouvement de protestation Last Generation se sont collés à la route.

“Au début de l’action, deux personnes ont été heurtées par un conducteur inconnu qui circulait autour des manifestants. Deux personnes qui ne faisaient pas partie des manifestants ont été légèrement blessées”, a indiqué la police, précisant avoir ouvert une enquête sur cette affaire.

La police a déclaré que les autorités avaient eu du mal à expulser ceux qui s’étaient collés à la route et que l’action qui avait débuté à 9h30 (08h30 GMT) n’était à nouveau claire qu’à 13h25.

Qui est la dernière génération ?

Le groupe allemand Last Generation (Letzte Generation) a bloqué à plusieurs reprises la circulation dans les villes allemandes dans le cadre de sa campagne visant à réclamer une action plus énergique pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le groupe exige que le gouvernement allemand formule un plan pour atteindre l’objectif international visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport à l’époque préindustrielle.

En plus de se coller aux intersections et aux autoroutes très fréquentées, ses membres ont ciblé diverses œuvres d’art et expositions.

Des dizaines de militants de Last Generation et de groupes similaires à travers l’Europe ont comparu devant les tribunaux pour avoir bloqué la circulation ou entravé le travail de la police. La plupart ont été condamnés à une amende, mais certains tribunaux ont commencé à prononcer des condamnations à des peines de prison.

ko/ab (dpa, AFP, EPD)

