Un député ukrainien qui idolâtrait Reagan tente de convaincre les républicains d’aujourd’hui

KYIV, Ukraine – La statue en bronze de 2 mètres de haut de Ronald Reagan qui a traversé le mur de Berlin était censée être là maintenant, debout sur l’une des principales places publiques de la capitale ukrainienne. Le monument a été conçu par Maryan Zablotskyy, qui a grandi en vénérant Reagan à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, comme beaucoup l’ont fait dans les années post-soviétiques. Zablotskyy a fondé le Ayn Rand Center Ukraine pour promouvoir l’auteur libertaire et a recouvert les murs de son bureau d’affiches de Reagan, Margaret Thatcher et Winston Churchill, avec leurs citations traduites en ukrainien.

Désormais membre du parlement de son pays, Zablotskyy, 37 ans, est confronté à la perspective que le parti de son homme politique préféré puisse se retourner contre l’Ukraine au moment où elle en a le plus besoin – sous l’invasion et les bombardements incessants de la Russie, avec environ un cinquième de ses terres occupées et son économie en lambeaux.

À Washington, les républicains du Congrès, qui sont sur le point de prendre le contrôle de la Chambre, se sont engagés à examiner de plus près les demandes d’aide de l’administration Biden à l’Ukraine. Certains ont exprimé leur scepticisme quant à la poursuite de l’aide à l’Ukraine ; d’autres pourraient faire obstacle aux programmes d’aide dans le cadre d’un effort plus large visant à contrecarrer l’agenda du président Biden avant l’élection présidentielle de 2024.

Lundi après-midi, Zablotskyy se tenait près de l’Arc de la Liberté de 164 pieds dans le district de Pecherskyi à Kiev, initialement construit en 1982 pour symboliser la force des liens entre l’Ukraine et la Russie et appelé l’Arc de l’Amitié des Peuples. Plus tôt cette année, les responsables ukrainiens ont renommé le monument pour le dépouiller de son passé soviétique, et la statue de Reagan sera placée ici après la fin de la guerre.

“Ce que je peux faire, c’est expliquer que l’Ukraine est importante pour le monde entier et que nous nous battons pour des valeurs et des idéaux qui devraient être tout aussi importants pour les deux parties”, a déclaré Zablotskyy dans une interview.

Après que les républicains ont remporté une faible majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat, de nombreux groupes de défense les plus puissants de la droite ont publié une note exhortant le Congrès à “ne pas se précipiter” dans le programme d’aide proposé par Biden à l’Ukraine, alors même que les dirigeants ukrainiens réclament une aide immédiate.

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a fustigé le soutien de Biden à l’Ukraine, et l’ancien président Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son admiration ou ses sentiments chaleureux envers le président russe Vladimir Poutine. D’autres républicains, dont le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell (Ky.), ont promis un soutien indéfectible à l’Ukraine.

Au milieu de ces divisions, certains dirigeants républicains de la Chambre envisagent d’exiger que Biden accepte des réductions de dépenses soutenues par le GOP en échange d’un financement pour l’Ukraine, a déclaré Stephen Moore, conseiller économique des républicains du Congrès.

Cela pourrait compliquer les programmes d’aide en les liant à des changements de politique – comme l’annulation du plan de Biden de dépenser plus pour l’énergie propre – que les démocrates rejetteront. La Maison Blanche espère obtenir l’approbation de sa dernière demande d’aide de 38 milliards de dollars pour l’Ukraine avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre en janvier.

“C’est une question très controversée au sein du caucus en ce moment”, a déclaré Moore. “Tout va devoir être payé à partir de maintenant, et ce sera un gros combat parce que les démocrates ne voudront pas avoir à couper les programmes nationaux d’aide à l’Ukraine.”

Aux États-Unis, les conservateurs qui soutiennent l’Ukraine disent qu’ils considèrent que Zablotskyy est presque particulièrement bien placé pour défendre le dossier de Kiev auprès de la nouvelle majorité républicaine de la Chambre.

Pendant plus d’un an, Zablotskyy a fait des présentations une fois toutes les deux semaines lors de “la réunion du mercredi”, une coalition d’organisations conservatrices de premier plan dirigée par Grover Norquist, président d’Americans for Tax Reform, une organisation anti-fiscale. Zablotskyy a parlé à plus d’une douzaine de législateurs et entretient des liens étroits avec des groupes de réflexion conservateurs et des groupes de défense tels que le réseau Atlas.

En novembre, Zablotskyy a lancé un programme avec le maire républicain de Miami pour envoyer des armes confisquées par la police américaine aux citoyens ukrainiens – une partie de son objectif d’apporter la culture américaine du deuxième amendement en Ukraine. Il a obtenu 100 000 dollars de dons le mois dernier de la part de deux donateurs conservateurs des droits des armes à feu pour acheter des armes à feu pour l’Ukraine, ainsi qu’un don de 150 000 balles. (Zablotskyy a refusé de nommer les donateurs, affirmant qu’ils souhaitaient rester anonymes.)

Enfant, Zablotskyy a vu ses parents porter leurs drapeaux bleus et jaunes lors des manifestations de rue en 1990, alors que l’effondrement de l’Union soviétique donnait à l’Ukraine son indépendance. Il était trop jeune pour se souvenir de la présidence de Reagan, mais il a appris l’existence du politicien dans son enfance et en est venu à le vénérer.

« Maryan peut parler directement de l’engagement pour la liberté en Ukraine qui trouve un écho auprès de ceux qui croient en la vision du monde de Ronald Reagan », a déclaré Norquist dans une interview. “C’est vraiment la personne qui a rencontré régulièrement le large mouvement de centre-droit.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un autre acteur célèbre devenu politicien, a partiellement « modelé son image politique sur Ronald Reagan », selon Andriy Gerus, président de la commission de l’énergie au parlement ukrainien. Dans son discours inaugural en 2019, Zelensky a cité Reagan disant que “le gouvernement est le problème”.

Mais l’affinité de Zablotsky pour le conservatisme américain n’est pas universellement partagée en Ukraine. De nombreux politiciens ukrainiens espèrent aligner leur pays sur les démocraties modérées de l’Union européenne, auxquelles ils envisagent de se joindre, et ont peu d’affinité pour les idées républicaines sur les armes à feu, l’économie ou d’autres questions politiques, a déclaré Nazar Zabolotnyi, analyste au Center of United Actions. , un groupe ukrainien à but non lucratif dédié à l’analyse politique non partisane.

“Ronald Reagan est un modèle pour de nombreux Ukrainiens, mais je pense qu’il s’agit davantage de comprendre le danger de la Russie et pas tellement l’idéologie de Reagan”, a déclaré Zabolotnyi. “Vous ne trouvez pas beaucoup de gens ici qui vous diront : ‘Je suis un partisan de Reagan.'”

Les électeurs du GOP, pour leur part, semblent de plus en plus tièdes à propos de l’Ukraine. Environ 50% des républicains ont soutenu l’octroi d’une aide économique à l’Ukraine dans une enquête menée par le Chicago Council on Global Affairs le mois dernier, contre 64% en juillet et 74% en mars.

Un sondage du Wall Street Journal publié en novembre a révélé qu’environ 48 % des électeurs républicains pensent que les États-Unis en font trop pour aider l’Ukraine, une augmentation par rapport à seulement 6 % en mars.

David Arakhamia, un ami de Zablotskyy qui est leader au parlement ukrainien, a déclaré qu’il pensait que les républicains soutiendraient l’Ukraine, mais a souligné les commentaires du représentant Kevin McCarthy (Californie) – qui vise à devenir président de la Chambre après que les républicains auront pris le contrôle de la chambre en janvier – sur le rejet des «chèques en blanc» pour l’Ukraine comme une source de préoccupation.

“Ils s’inquiètent de la rhétorique de l’aile Trump -” plus de chèques en blanc “, toutes ces histoires sur les armes sur le marché noir”, a déclaré Arakhamia, faisant allusion aux allégations des médias conservateurs selon lesquelles des armes fournies par les États-Unis à l’Ukraine auraient disparu. “Les gens s’inquiètent parce que cela peut vraiment affecter considérablement la scène de la guerre.”