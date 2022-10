Un député ukrainien demande au Canada d’intensifier son jeu sur les livraisons d’armes

Inna Sovsun, membre du parlement ukrainien, vérifie chaque matin avec son petit ami qu’il est toujours en vie.

Il se bat avec les forces ukrainiennes quelque part dans l’est du pays assiégé. Sovsun a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi le Canada n’avait pas accepté d’expédier à son pays davantage de véhicules blindés, en plus de ce qui avait déjà été promis et fourni.

Sa critique est l’une des premières réprimandes publiques que le Canada a entendues de la part d’un responsable ukrainien depuis le début des hostilités majeures avec la Russie l’hiver dernier.

“Il se bat là-bas et il risque sa vie chaque jour”, a déclaré Sovsun dans une interview diffusée samedi sur les ondes de CBC Radio. La maison.

“Le risque pour sa vie, ainsi que pour [the] la vie de milliers d’autres Ukrainiens, serait beaucoup, beaucoup plus faible si nous avions les véhicules blindés, si nous avions les chars. »

Dans une lettre adressée à son homologue canadien le mois dernier, le ministre ukrainien de la Défense a demandé plus de véhicules de combat en plus des 39 véhicules blindés de transport de troupes et des huit véhicules tactiques légèrement blindés Roshel que le Canada a promis ou livrés.

Lorsque la ministre de la Défense, Anita Anand, a annoncé cette semaine une aide militaire supplémentaire de 47 millions de dollars pour l’Ukraine, elle n’a fait aucune mention de véhicules de combat supplémentaires ou des obusiers que les Ukrainiens ont également demandés.

“Ne prenant pas de décisions sur les véhicules blindés, sur les chars qui pourraient protéger nos militaires, il [is] tout simplement inexplicable », a déclaré Sovsun, députée en exercice du parti libéral et pro-européen Holos. Elle est également membre de la commission de l’énergie du parlement ukrainien.

“Il n’y a pas de bonnes raisons à cela et je veux entendre une explication sur la raison pour laquelle cela se produit.”

“J’espère vraiment que le Canada reconsidérera”

Elle a dit qu’elle n’entendait pas non plus de réponses directes d’autres pays, dont l’Allemagne et les États-Unis, qui ont des inventaires similaires mais beaucoup plus importants. Elle a déclaré que lors de conversations avec des législateurs étrangers, elle avait entendu dire que les alliés de l’Ukraine avaient peur d’intensifier leur confrontation avec la Russie.

“Vous savez, c’est déjà suffisamment intensifié”, a déclaré Sovsun. “Ce que nous devons faire, c’est libérer notre terre des Russes et nous ne pouvons le faire que si nous obtenons les armes que nous demandons. J’espère donc vraiment que le Canada reconsidérera sa décision.”

Elle a dit qu’elle était à Kyiv au début de la semaine dernière lorsque la Russie a déclenché une campagne accrue de bombardements aériens avec des missiles de croisière et des drones de fabrication iranienne.

Les parents du militaire ukrainien récemment tué Ruslan Zhumaboev se tiennent à côté de sa tombe dans un cimetière lors de la Journée des défenseurs de l’Ukraine à Kharkiv, en Ukraine, le vendredi 14 octobre 2022. (Francisco Seco/Associated Press)

Sovsun a déclaré qu’elle et son fils de 10 ans se sont cachés dans la salle de bain sans fenêtre de leur maison pendant que les bombes tombaient. À un moment donné, dit-elle, le garçon lui a demandé s’il allait mourir.

Alors qu’ils écoutaient les explosions, a-t-elle dit, son fils lui a également demandé qu’il s’agissait d’une détonation conventionnelle ou nucléaire.

“Et j’ai dit:” C’est un classique “”, a-t-elle déclaré. “Et puis il a dit : ‘Oh, d’accord, parce que tu sais, je sais quoi faire en cas de [a] attaque nucléaire parce que nous avons appris cela à l’école.

“C’est quelque chose que je ne pardonnerai jamais aux Russes, car mon fils sait quoi faire en cas de [a] attaque nucléaire.”

En réponse aux remarques de Sovsun, le bureau du ministre de la Défense a souligné les promesses et les livraisons antérieures du Canada de véhicules blindés.

Le MDN hésite à puiser davantage dans les inventaires

Dans une déclaration aux médias, Anand a déclaré que le Canada “explore diverses options pour continuer à fournir à l’Ukraine l’assistance militaire complète qu’elle demande spécifiquement”.

Au-delà des transporteurs de troupes, des obusiers et des armes antichars que le Canada a déjà fournis, le ministère de la Défense nationale et l’Armée canadienne ont résisté à puiser davantage dans les stocks actuels d’équipement militaire. L’armée canadienne craint d’être prise de court au cas où on lui demanderait d’affronter directement la Russie.

S’exprimant cette semaine lors de la réunion régulière des ministres de la défense de l’OTAN, Anand semble avoir entendu et compris cette préoccupation.

“Il ne suffit pas que le gouvernement du Canada continue de puiser dans l’inventaire des Forces armées canadiennes”, a-t-elle déclaré.

La réunion de cette semaine à Bruxelles a été consacrée en partie aux alliés pour convaincre les entrepreneurs de la défense d’augmenter la production.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a prévenu que le Canada ne peut pas continuer à puiser dans son propre inventaire militaire pour approvisionner l’Ukraine. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« Chaque pays doit tirer parti de son expertise respective, et au Canada, notre expertise se situe dans le domaine de [armoured] véhicules, est dans le domaine des caméras pour drones, est dans le domaine des vêtements et des vêtements d’hiver que nous connaissons bien, compte tenu de notre propre climat », a déclaré Anand.

“Nous continuerons à tirer parti et à exploiter nos domaines d’expertise pour fournir à l’Ukraine [with] tout ce dont il a besoin pour combattre et gagner cette guerre.”

Un rapport déposé récemment devant le Parlement a montré que le ministère de la Défense avait fait un inventaire de ses véhicules blindés usagés qui pourraient être utiles à l’Ukraine. Ce rapport – contenu dans une réponse à une question écrite déposée à la Chambre des communes – indiquait que la plupart des équipements déclassés ne convenaient pas au transfert.

Il a identifié 62 véhicules de reconnaissance Coyote “en état réparable, mais [they] nécessiterait des réparations importantes et des pièces qui prendraient plus de 220 jours à se procurer.”