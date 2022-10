Un député turc casse son téléphone au Parlement pour s’opposer au projet de loi du gouvernement

Les manifestations à l’intérieur d’un parlement sont assez courantes dans toutes les démocraties du monde. Alors que nous voyons souvent des situations dégénérer en comportements indisciplinés et même en bagarres dans les parlements, une vidéo récente du Parlement turc a laissé Internet en deux.

Il n’y a pas de bagarre ni de comportement indiscipliné en tant que tel, mais un député brisant son propre téléphone pour prouver son point de vue. Selon un rapport du Mirror, Burak Erbay, membre du Parti populaire républicain de l’opposition, s’opposait à un projet de loi soutenu par le gouvernement. L’objectif de ce projet de loi est d’arrêter les fausses nouvelles en ligne. En vertu de cette loi, les réseaux de médias sociaux et les sites Internet doivent divulguer les coordonnées des utilisateurs soupçonnés de “diffusion d’informations trompeuses”, ce qui peut entraîner jusqu’à trois ans de prison pour les personnes reconnues coupables.

Cependant, Burak n’est pas d’accord avec le projet de loi et dit que si le gouvernement turc adopte le projet de loi, il pourrait tout aussi bien s’immiscer dans les téléphones portables des citoyens en compromettant la vie privée. Pour prouver son point de vue, le député a en fait sorti son téléphone intelligent et l’a brisé avec un marteau. La vidéo de lui brisant son téléphone sur le sol de la maison est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Gençlerimiz, tek özgürlüğünüz var cebinizdeki telefonlar ; Instagram var, Facebook var, YouTube var, orada haberleşiyorsunuz. Eğer bu yasa Meclisten geçerse, telefonlarınızı artık kırıp atabilirsiniz. #SansüreHayır #TelefonaGerekKalmayacak #YasakçılarDeğilGençlerKazanacak pic.twitter.com/DeHhGRLBtO – Un V. Burak Erbay (@burakerbaychp) 12 octobre 2022

Burak lui-même a partagé la vidéo sur Twitter le 13 octobre. Il a sous-titré son tweet en turc en écrivant : « Nos jeunes, votre seule liberté, ce sont les téléphones dans votre poche ; Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube, vous communiquez là-bas. Si cette loi est votée au Parlement, vous pouvez désormais casser vos téléphones et les jeter ».

Selon les critiques, le projet de loi, s’il était adopté, porterait atteinte à la liberté de la presse et conduirait à une censure généralisée. La plupart des journaux et chaînes de télévision turcs sont passés sous le contrôle de représentants du gouvernement et de leurs associés commerciaux lors d’une répression massive à la suite d’un coup d’État manqué en 2016. Cependant, les réseaux de médias sociaux et les médias basés sur Internet sont restés largement à l’abri de la surveillance.

