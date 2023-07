Un député très populaire devrait suivre les traces de Matt Hancock dans I’m a Celeb

FIREBRAND Nats MP Mhairi Black pourrait se diriger vers la jungle, affirment les bookmakers.

La femme de 28 ans a annoncé la semaine dernière qu’elle ne se présenterait pas aux élections, qualifiant la Chambre des communes de « toxique ».

Mhairi Black pourrait s’envoler dans la jungle Crédit : Getty Images – Getty

Et malgré environ 18 mois avant la fin de sa carrière parlementaire, les experts du corail affirment qu’elle pourrait s’envoler dans la jungle pour apparaître dans la prochaine série de I’m A Celebrity Get Me Out Of Here.

Les bookmakers ont offert des cotes sur la représentante de Paisley et Renfrewshire South, qui a remporté son siège à l’âge de 20 ans, en tant que 6/4 pour apparaître dans l’émission de cette année, et à 16/1 pour devenir la gagnante.

Le spécialiste des paris de Coral, John Hill, a déclaré: «Nous avons vu de nombreux politiciens échanger la Chambre des communes contre la jungle I’m A Celeb ces dernières années et nos chances suggèrent que Mhairi Black pourrait être le dernier à le faire.

« Tous les paris sont ouverts quand il s’agit de savoir qui peut faire le plus d’essais de Bushtucker cette année, car la politicienne du SNP devra peut-être faire plus que sa juste part de défis. »

L’année dernière, l’ancien secrétaire à la Santé honteux Matt Hancock est apparu dans la jungle et a dit à ses camarades de camp qu’il cherchait «pardon» pour sa violation de la règle de verrouillage.

Mais cette décision l’a vu affronter le bushtucker défier un nombre record de fois alors que les téléspectateurs à la maison se sont laissés aller, mais son estomac solide l’a vu terminer troisième.

Malgré l’apparition d’Hancock, Andy Barr, fondateur de 10 Yetis PR et expert de l’industrie, les affirmations apparaissant dans la jungle pourraient aider à ouvrir des portes au futur ex-député.

Il a déclaré: « L’apparition de Mhairi Black dans I’m a Celeb ne pouvait pas arriver à un meilleur moment pour elle et ses futures aspirations professionnelles.

« Soyons honnêtes, elle ne sera jamais aussi détestée que Hancock, donc les chances qu’elle ait à manger des testicules de poisson et du caca de kangourou sont beaucoup plus réduites qu’il ne le faisait.

«Black a également une histoire de rhétorique anti-Westminster et cela devrait bien résonner avec le reste du Royaume-Uni étant donné à quel point Westminster est actuellement en disgrâce auprès des masses.

« Alors que Hancock a clairement aspiré à construire une carrière médiatique à partir de son apparence, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que Mhairi Black adopte une approche beaucoup plus fondée, réaliste et sensée et c’est ce que les téléspectateurs veulent voir.

« Son avantage naturel devrait également rendre le visionnage addictif et je m’attends à ce qu’elle fasse fi des célébrités divas du camp.

« J’imagine qu’elle a pu tenir un accord concurrentiel avec une agence artistique parce que l’industrie des médias surveillera et écoutera les spéculations selon lesquelles elle a une brillante carrière devant elle. »

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200