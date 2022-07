Un député travailliste limogé après avoir défié l’ordre de Starmer de rester à l’écart de la ligne de piquetage de grève des chemins de fer

Le député travailliste Sam Tarry a été limogé de son poste de ministre fantôme des Transports après avoir défié l’ordre de Keir Starmer de rester à l’écart des piquets de grève des chemins de fer.

Le député d’Ilford South a montré son soutien au débrayage du syndicat RMT sur les salaires et les licenciements en rejoignant les grévistes de la gare d’Euston à Londres juste un jour après que le dirigeant travailliste a averti son frontbench de ne pas le faire.

Mercredi, Sir Keir a déclaré à ses principaux députés: «Le parti travailliste dans l’opposition doit être le parti travailliste au pouvoir. Et un gouvernement ne fait pas de piquetage, un gouvernement essaie de régler les différends.

Mais M. Tarry, un ancien officier du syndicat des transports TSSA qui a aidé à diriger la campagne à la direction de Jeremy Corbyn, a bafoué les ordres de son chef en menant une interview télévisée depuis une ligne de piquetage alors que les grèves commençaient ce matin.

“Je suis ici pour soutenir ces travailleurs en grève parce qu’il est important que nous obtenions un accord salarial et que nous résolvions le plus tôt possible afin que les voyageurs puissent retourner au travail”, a déclaré M. Tarry.

«La réalité est qu’il s’agit d’un gouvernement défaillant, il s’agit de conflits qui se déroulent dans tout le pays. Nous avons potentiellement des médecins, des infirmières et des agents de communication.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait le limogeage, le ministre fantôme a répondu: “Je n’ai aucune idée de ce que Keir décidera de faire, mais je le sais – si Keir était au gouvernement en ce moment, ce différend ne se produirait pas.”

Sa décision a mis Starmer sous une pression importante, après que le dirigeant travailliste n’ait pas réussi à discipliner les députés de premier plan qui avaient rejoint les piquets de grève lors d’un précédent conflit. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a décrit son action comme un “défi direct” à la direction travailliste, ajoutant: “Si les frontbenchers travaillistes se joignent à eux sur la ligne de piquetage, les gens tireront leurs propres conclusions.”

Annonçant son limogeage quelques heures plus tard, un porte-parole du Parti travailliste a déclaré : « Le Parti travailliste défendra toujours les travailleurs qui luttent pour de meilleurs salaires et conditions de travail.

« Il ne s’agit pas d’apparaître sur une ligne de piquetage. Les membres du frontbench souscrivent à la responsabilité collective. Cela inclut l’approbation des apparitions dans les médias et la prise de parole à des postes de premier plan convenus.

“En tant que gouvernement en attente, toute violation de la responsabilité collective est prise très au sérieux et pour ces raisons, Sam Tarry a été démis de ses fonctions.”