Un député travailliste dépose le premier projet de loi parlementaire pour introduire le travail de quatre jours

Un député travailliste a déposé un projet de loi parlementaire qui réduirait effectivement la semaine de travail pour tous les employés à quatre jours.

Peter Dowd a déclaré que les travailleurs britanniques enregistraient les heures les plus longues d’Europe et “attendaient depuis longtemps une semaine de travail plus courte”.

Selon les plans, la semaine de travail officielle serait fixée à 32 heures et tout travail au-delà de cette durée devrait être payé par les employeurs sous forme d’heures supplémentaires à 1,5 fois le taux de rémunération ordinaire du travailleur.

Le temps parlementaire a été fixé pour que le projet de loi soit discuté à la Chambre des communes à la mi-octobre.

“Je présente cette législation parce que nous attendons depuis longtemps une semaine de travail plus courte”, a déclaré M. Dowd, le député travailliste de Bootle.

« Au Royaume-Uni, les travailleurs effectuent certaines des heures de travail les plus longues d’Europe, tandis que les salaires et la productivité restent faibles en comparaison.

“Dans de nombreux exemples à travers le monde, il a été démontré que la semaine de quatre jours sans perte de salaire stimule la productivité et le bien-être des travailleurs.”

Il est très peu probable que le gouvernement soutienne la législation, mais c’est la première fois qu’un projet de loi d’une semaine de quatre jours est présenté au parlement.

En 2012, Liz Truss et Kwasi Kwarteng, ainsi que leurs collègues députés conservateurs Dominic Raab, Priti Patel et Chris Skidmore, ont déclaré que les heures de travail au Royaume-Uni étaient déjà trop courtes.

Ils ont affirmé dans leur livre Britannia déchaînée que les travailleurs britanniques étaient “parmi les pires oisifs au monde” et que “trop ​​​​de gens en Grande-Bretagne préfèrent la grasse matinée au travail acharné”.

Mais au cours de l’été, une évaluation du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a admis qu’une semaine de travail de quatre jours “peut fonctionner” pour certaines entreprises. Les responsables ont déclaré que les entreprises individuelles pouvaient choisir d’adopter la pratique, mais qu’il n’était “pas prévu” de l’imposer.

Plus de 70 entreprises et 3 300 travailleurs à travers le Royaume-Uni participent actuellement au plus grand essai au monde sur une semaine de travail de quatre jours.

Les entreprises ont réduit les heures de travail de leur personnel sans perte de salaire.

Les résultats préliminaires de l’essai publiés cette semaine ont révélé que 86 % des entreprises participantes sont susceptibles de conserver la nouvelle pratique de travail.

À mi-chemin de l’essai, 88 % ont déclaré que le changement fonctionnait bien pour leur entreprise. Quarante-six pour cent des entreprises affirment que leur productivité est restée à peu près au même niveau, 34 pour cent ont déclaré qu’elle s’était légèrement améliorée, tandis que 15 pour cent ont déclaré qu’elle s’était améliorée de manière significative.

Plus tôt ce mois-ci, le South Cambridgeshire District Council a annoncé son intention de devenir la première autorité locale britannique à piloter cette mesure radicale.

Commentant le projet de loi de M. Dowd, Joe Ryle, directeur de la campagne de la semaine de 4 jours, a déclaré : « Ce projet de loi donne à chaque travailleur britannique la possibilité de passer à une semaine de quatre jours.

“Imaginez à quel point nous serions tous plus heureux. Cela nous donnerait le temps de bien nous reposer, de profiter d’une meilleure qualité de vie et d’augmenter la productivité au travail.

“La semaine de travail de cinq jours de 9 à 5 est dépassée et n’est plus adaptée à son objectif.”