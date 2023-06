Un député travailliste dénonce le traitement par son propre parti des plaintes pour inconduite sexuelle alors qu’une deuxième plainte est déposée

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une députée travailliste a critiqué le traitement par son propre parti des allégations d’inconduite sexuelle au milieu des informations faisant état d’une deuxième plainte officielle contre son collègue Geraint Davies.

M. Davies a été suspendu jeudi à la suite d’allégations de harcèlement sexuel de cinq femmes et du premier plainte formelle à la fête est venu plus tard le même jour.

Puis vendredi, un député travailliste en exercice a également déposé une plainte officielle contre lui, a rapporté Sky News.

Charlotte Nichols a déclaré qu’aucun des systèmes n’est efficace pour résoudre ces problèmes (Parlement britannique)

Le député de Swansea West, M. Davies, a déclaré qu’il ne « reconnaît » pas les allégations, rapportées pour la première fois par le site Politico.

La deuxième plainte officielle a été révélée quelques heures après que la députée travailliste Charlotte Nichols a déclaré qu’il y avait une « culture pourrie » à Westminster et a suggéré qu’il y avait eu des moments où son parti ne pouvait pas « garder notre propre maison en ordre ».

Mme Nichols, députée de Warrington North, qui a été élue pour la première fois en 2019, a déclaré à BBC Radio 4 Le monde à l’unisson: « Quand je suis arrivé au Parlement, littéralement au cours de ma première semaine, il y avait une liste de noms, environ 30 députés dessus.

« Les gens à qui on m’a dit – vous savez – de faire tout ce que je pouvais pour m’assurer que je n’étais pas seul avec, de ne jamais accepter un verre, de ne pas monter dans un ascenseur, des gens dont le mauvais comportement est si largement connu, et si peu de mesures ont été prises à ce sujet, qu’il appartient vraiment aux individus d’essayer de se protéger autant que possible en restant hors de l’orbite de ces personnes.

Elle a ajouté: « Ce n’était pas une liste écrite, c’était une liste verbale… il y avait, il y a des députés travaillistes dessus. »

Un porte-parole travailliste a déclaré que le parti a exhorté les personnes ayant des plaintes à se manifester afin qu’elles puissent faire l’objet d’une enquête et que des mesures soient prises.

Mme Nichols a déclaré: «Mais c’est quelque chose qui est largement connu à Westminster, le comportement d’un éventail de collègues différents, mais aucun des systèmes et procédures que nous avons en place ne sont efficaces pour résoudre ces problèmes là où ils surviennent.

« Fondamentalement, il y a une culture sous-jacente absolument pourrie à Westminster et cela est intégré à tous les niveaux du fonctionnement de l’institution. »

Elle a poursuivi: «Tout le monde est très désireux de pointer du doigt les autres partis et d’utiliser ces choses comme pointage politique, mais personne ne veut vraiment regarder ses propres partis et ce qu’ils sont, ou ne font pas à ce sujet. .”

Lorsque le whip du parti a été suspendu de M. Davies, il n’y avait pas eu de plainte officielle, « mais le Parti travailliste a toujours dit qu’il était incapable d’agir en l’absence de plaintes formelles ».

« Et pourtant, ici, ils faisaient exactement cela, ce qui me suggère dans les autres cas … que le parti a choisi de ne pas agir.

«Et c’est quelque chose qui, en tant que personne qui veut que nous soyons meilleurs, que nous fassions mieux et que nous fassions partie de la modélisation de ce que Westminster doit faire, alors que nous ne pouvons même pas garder notre propre maison en ordre, c’est vraiment bouleversant à la fois sur sur le plan personnel et professionnel. »

Elle a également déclaré au programme que dans certains cas où des personnes avaient été agressées sexuellement, le système indépendant de plaintes et de griefs du Parlement avait déclaré qu’il ne pouvait rien faire car cela ne s’était pas produit sur le domaine parlementaire.

Un porte-parole du Parti travailliste a déclaré: «Nous exhortons vivement toute personne ayant une plainte à se manifester afin que les allégations puissent faire l’objet d’une enquête rapide et complète et que des mesures soient prises.

« Le parti a veillé à ce qu’il existe un large éventail de soutiens à la disposition des plaignants, afin de fournir des conseils confiants et confidentiels tout au long du processus disciplinaire. »

M. Davies fera retirer le whip à Westminster, ce qui signifie qu’il siégera en tant que député indépendant, pendant qu’un examen est effectué.