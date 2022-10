Un député travailliste accuse Rishi Sunak de “faire taire les voix des femmes à la table haute” sur les sélections du cabinet

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un député travailliste a accusé Rishi Sunak de “faire taire les voix des femmes à la table supérieure” en raison du manque de femmes que le nouveau Premier ministre a sélectionnées pour son cabinet.

Kate Osborne, qui siège au comité des femmes et des égalités, a déclaré L’indépendant elle n’est pas surprise que le nouveau cabinet soit dominé par les hommes car les conservateurs traitent les femmes comme des «citoyennes de seconde classe».

Les femmes représentent 22% des politiciens autorisés à assister aux réunions du cabinet sous le mandat de Premier ministre de M. Sunak, ce qui représente une baisse par rapport à 32% des femmes au début du court mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre.

Il est également inférieur à la proportion équivalente pour le cabinet de Boris Johnson, où les femmes représentaient 24% des ministres du cabinet, tandis que Theresa May en avait 30%. Seuls cinq des 31 membres du cabinet de M. Sunak ne sont pas blancs.

Mme Osborne, députée de Jarrow, a déclaré : « Nous ne devrions pas être surpris que le cabinet de Sunak ait plus d’emplois pour les garçons.

« Il n’y a que sept femmes dans le cabinet de Sunak, mais il ne s’agit pas seulement de réduire au silence les voix des femmes à la table haute, mais aussi de l’impact des politiques du gouvernement de Sunak sur les femmes.

“Ce sont les femmes qui subissent le plus les conséquences du chaos conservateur, les femmes les plus durement touchées par les compressions et la crise du coût de la vie qu’elles ont causées.”

Mme Osborne a noté que Kemi Badenoch, sa nouvelle ministre des Femmes et de l’Égalité, avait voté contre les zones tampons qui protègent les femmes cherchant à avorter la semaine dernière – alors qu’elle avertissait que son « bilan est extrêmement inquiétant » pour la communauté LGBT+.

Elle a ajouté: “La représentation est importante, mais soyons clairs, plus de femmes conservatrices au sein du cabinet ne changeraient pas les dommages que leurs politiques causent à nos communautés.”

Frances Scott, directrice et fondatrice de 50:50 Parliament, une campagne multipartite pour atteindre l’égalité des sexes à Westminster, a déclaré L’indépendant c’était “dommage” qu’il y ait moins de femmes au cabinet sous M. Sunak, mais a ajouté “quand vous n’avez pas les femmes sur les banquettes arrière, vous ne pouvez pas les faire avancer”.

Elle a déclaré : « Nous devons tous travailler pour construire une meilleure démocratie et une démocratie dans laquelle les femmes sont légitimement représentées.

« Les femmes sont majoritaires dans la vie mais minoritaires au parlement. Le faible nombre de condamnations pour viol, le manque de sages-femmes, la prévalence de la violence à l’égard des femmes et les services de garde d’enfants inabordables sont autant de problèmes au Royaume-Uni qui pourraient être résolus par une meilleure représentation.

Mandu Reid, la chef du Parti de l’égalité des femmes, a déclaré que le gouvernement conservateur “laissait complètement tomber les femmes – à la fois en matière de représentation et de politique”.

Alors qu’Amy Whitelock Gibbs, de la Fawcett Society, la principale organisation caritative britannique pour l’égalité des sexes, a déclaré : « Nous sommes déçus que la proportion de femmes au sein du gouvernement ait chuté et exhortons le gouvernement à placer la voix des femmes et l’égalité des sexes au cœur de la politique économique du Royaume-Uni. relance qui doit donner la priorité aux plus marginalisés.