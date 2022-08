Un député travailliste a injustement limogé un conseiller principal qui l’a traité d ‘”idiot de première classe”, selon un tribunal

Un député travailliste a injustement licencié son assistante et ex-petite amie après s’être sentie “marginalisée et isolée” dans les mois qui ont précédé sa perte d’emploi, a constaté un tribunal.

Elaina Cohen a accusé le député de Birmingham Perry Barr, Khalid Mahmood, de l’avoir limogée après qu’elle lui ait fait part de ses inquiétudes en vertu de la réglementation sur la dénonciation au sujet d’un collègue qui, selon elle, était un “agresseur criminel”.

M. Mahmood a soutenu que Mme Cohen avait plutôt été licenciée pour avoir enfreint les protocoles du bureau parlementaire et lui avoir envoyé des courriels “désobligeants” et “offensants”, dont l’un le décrivait comme un “idiot de première classe”, qui a été transmis au dirigeant travailliste Sir Keir Starmer.

Après une audience de six jours à Londres en mai, le tribunal a conclu que Mme Cohen avait été injustement licenciée.

Une action en préjudice en raison d’une divulgation protégée a également abouti car elle a été “marginalisée et isolée” de janvier 2020 jusqu’à son licenciement un an plus tard.

Cependant, trois autres allégations restantes – notamment que le licenciement était motivé par une discrimination raciale et religieuse et résultait directement d’une dénonciation – n’étaient pas fondées et rejetées.

L’audience dans le centre de Londres a appris que Mme Cohen avait commencé à travailler pour M. Mahmood dans son bureau de la Chambre des communes en 2003. Ils ont entamé une “relation amoureuse” peu de temps après, qui s’est terminée quelques années plus tard, a déclaré le panel.

Cependant, leur relation est devenue plus tendue au fil des ans alors que le couple continuait à travailler ensemble.

Le 11 octobre 2020, les deux hommes ont passé un dimanche après-midi à “se battre en duel” par e-mails, ce qui a conduit M. Mahmood à transmettre leur correspondance – y compris le commentaire “idiot de première classe” – à Sir Keir.

Un mois plus tard, l’audience a entendu Mme Cohen envoyer à M. Mahmood un e-mail “grossier et insensible” à la suite du décès de son beau-père, puis lui a envoyé un e-mail “inapproprié et inutile”, avec un électeur en copie, qui a appelé lui plusieurs noms dont un « escroc coureur de jupons » et « jaloux ».

“C’était en bref quelque chose qui ressemblait à un e-mail” stylo empoisonné “qui a été calculé par le demandeur comme étant offensant pour l’intimé”, a déclaré la décision du juge du travail Tim Adkin.

Une sanction disciplinaire formelle a ensuite été lancée en janvier 2021 par M. Mahmood, qui a énuméré cinq allégations à son encontre.

Elle a ensuite été licenciée le 27 janvier de la même année.

Le panel a conclu que si trois des cinq allégations énumérées par M. Mahmood constituaient “de nombreux motifs raisonnables de croire à une faute”, la manière dont son licenciement a été effectué était “en dehors de la gamme des réponses raisonnables”.

Le panel a ajouté qu’il avait accepté une plainte pour préjudice après que M. Mahmood ne l’ait pas contactée en 2020.

“Le tribunal accepte les preuves de la demanderesse selon lesquelles elle s’est sentie marginalisée et isolée de janvier 2020 jusqu’à son licenciement”, a-t-il déclaré.

“Nous constatons que l’intimé, qui avait eu ces dernières années une relation assez dysfonctionnelle avec le demandeur, a offert très peu de contact ou de soutien au cours de l’année 2020. Il s’agissait d’un traitement potentiellement préjudiciable.”

À la suite des conclusions du tribunal, M. Mahmood a déclaré dans un communiqué : « Je suis satisfait du résultat du jugement qui stipule : « Nous constatons que la raison principale pour laquelle la demanderesse a été renvoyée était sa conduite. Dans son témoignage devant le tribunal, la demanderesse a semblé accorder peu de crédit à la suggestion selon laquelle ses messages à l’intimé étaient inappropriés et offensants.

“Que ce soit un manque de compréhension de son effet sur les autres ou une réticence à faire une concession lors de l’audience est moins clair. Néanmoins, le tribunal est d’avis que le style de communication abusif de la demanderesse et sa propension à impliquer des personnes âgées dans son conflit privé avec l’intimé ont été la principale raison de son congédiement.

« La requérante n’a pas établi que la décision de licenciement était liée à sa race, sa religion ou ses convictions.

«Il y avait cinq raisons de licenciement pour Mme Cohen. Le tribunal a conclu que trois des cinq étaient confirmés.

Une audience de recours de deux jours doit avoir lieu les 29 et 30 septembre.