Un député transgenre accuse ses collègues conservateurs d’avoir «armé» les problèmes trans dans la course à la direction

Le député conservateur transgenre Jamie Wallis a accusé ses collègues conservateurs d’avoir «armé» les questions trans lors du débat à la direction de cet été.

Dans une lettre appelant Liz Truss, le député de Bridgend, qui s’est révélé transgenre cette année, a critiqué le Premier ministre pour ne pas avoir “contesté ce comportement” alors qu’il l’appelait à démissionner.

M. Wallis a critiqué “des erreurs très élémentaires et évitables” dans l’approche du Premier ministre alors qu’il devenait le troisième député conservateur à demander publiquement au Premier ministre de démissionner.

Il a dit qu’il ne croyait pas que Mme Truss puisse unir le parti, décrivant la course à la direction comme une “période particulièrement difficile”.

“Regarder des collègues seniors exploiter la question des droits des transgenres et l’armer afin de marquer des points politiques bon marché était extrêmement désagréable”, a déclaré M. Wallis dans sa lettre.

Il a poursuivi : « Vous avez choisi de ne pas contester ce comportement et avez maintenant choisi que ces mêmes collègues siègent à vos côtés dans votre gouvernement.

“Les erreurs peuvent être réparées et, en tant qu’équipe unie, je pense que nous pouvons presque tout accomplir. Cependant, tant que vous êtes notre chef, je ne crois plus que cela soit possible.

“Votre décision de nommer personnellement vos partisans historiques plutôt que les politiciens les plus qualifiés disponibles dans le parti a conduit à des décisions qui ont causé un préjudice clair et évident à l’économie britannique.”

Pendant la course à la direction, les candidats se sont mutuellement critiqués sur les questions trans avec Penny Mordaunt à la pointe des défis des députés.

Lors des premières rafles organisées par le comité de députés d’arrière-ban de 1922, Mme Mordaunt a été interpellée pour sa gestion d’un projet de loi autorisant la secrétaire à l’intérieur Suella Braverman à prendre un congé de maternité l’année dernière.

Jamie Wallis a accusé des collègues seniors d’avoir exploité les problèmes trans pendant la course à la direction (PENNSYLVANIE)

Mme Braverman l’a critiquée pour sa décision de remplacer «femme» par «personne enceinte» dans la législation.

Pendant que le projet de loi passait par les Communes, des députés conservateurs dirigés par l’ancien ministre vétéran Sir John Hayes ont déposé des amendements pour rétablir «mère» et «femme», mais ils ont été rejetés par le gouvernement.

Plus tard, les mêmes amendements ont été rétablis à la Chambre des lords après une campagne multipartite comprenant des pairs travaillistes et conservateurs.

Lors des hustings de 1922, Sir John, l’un des principaux partisans de Mme Braverman, a défié Mme Mordaunt sur la question et a ensuite été déclaré par des collègues qu’il était “incandescent” à sa réponse.

Penny Mordaunt a été mise au défi pour sa position sur les questions trans

En mars de cette année, M. Wallis est devenu le premier député ouvertement trans. Dans une déclaration publiée en ligne, il a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de dysphorie de genre et souhaitait faire la transition, ajoutant qu’il ne savait pas comment procéder mais souhaitait rendre la situation publique.

M. Wallis a ajouté qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique déclenché par une précédente tentative de chantage sur son sexe et un incident de viol, qui l’avait laissé “pas bien”.

En juillet, M. Wallis a été interdit de conduire après avoir heurté un poteau télégraphique dans un accident de voiture tard dans la nuit, puis a fui les lieux en novembre de l’année dernière.

M. Wallis, qui avait nié toutes les accusations, a déclaré au tribunal qu’il s’était écrasé après avoir fait une embardée pour éviter de heurter un chat et avait quitté les lieux par crainte d’être “violé, tué ou kidnappé” en raison d’un trouble de stress post-traumatique qu’il a développé après avoir été violée en septembre.

Son appel à la démission de Mme Truss est intervenu après que le député conservateur Crispin Blunt et Andrew Bridgen ont également exhorté Liz Truss à se retirer.

M. Blunt a dit à Channel 4 Spectacle d’Andrew Neil dimanche : “Je pense que la partie est jouée et il s’agit maintenant de savoir comment la succession est gérée.”

Il a été suivi dimanche soir par le partisan de Rishi Sunak, M. Bridgen, qui a déclaré au Le télégraphe du jour journal : « On ne peut pas continuer comme ça.