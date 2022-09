Un député taliban afghan demande la réouverture des écoles pour filles

Un an après que les talibans ont pris le contrôle du pays alors que le gouvernement et l’armée soutenus par l’Occident se sont effondrés, l’ONU se dit de plus en plus préoccupée par le fait que les restrictions à l’éducation des filles, ainsi que d’autres mesures restreignant les libertés fondamentales, aggraveraient la crise économique en Afghanistan et conduiraient à plus d’insécurité, de pauvreté et d’isolement.