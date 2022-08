Un député se coupe une veine et escalade une tour après que sa femme ait refusé de rentrer chez lui

Un homme du district de Khandwa, dans le Madhya Pradesh, a créé tout un chahut après s’être coupé la veine devant un poste de police et être monté sur une tour mobile en menaçant de se suicider. L’homme, identifié comme Ramnath Kaithwas, aurait fait cette démarche parce que sa femme refusait de revenir de sa maison maternelle. Ramnath Kaithwas a également allégué qu’il n’avait pas été autorisé à rencontrer ses enfants.

Une vidéo de l’incident a fait surface sur Twitter et est devenue virale. Dans le clip, une femme et un policier sont vus en train de consoler et d’essayer de convaincre l’homme de la tour de descendre et de leur parler. On entend Ramnath crier en disant qu’il est assis ici depuis une heure et avec l’intention de mourir. La vidéo passe ensuite aux moments où il est descendu de la tour pour expliquer clairement son calvaire.

Expliquant la raison de ses actions, Ramnath a déclaré qu’on l’empêchait de rencontrer ses enfants et qu’il ferait n’importe quoi si cela continuait. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était coupé les veines devant le poste de police, il a répondu que c’était sa façon de demander la coopération des policiers.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

Beaucoup sur Internet ont affirmé que l’homme était ivre, tandis que certains ont plaisanté et l’ont qualifié de “véritable amour”.

Ce n’est pas la première fois qu’un incident impliquant un homme mécontent, une tour et un chahut fait surface. En juillet de cette année, un homme du district de Khargone, dans le Madhya Pradesh, a escaladé une tour à haute tension alors que sa femme se rendait chez son père et ne revenait pas. Agacé par cela, l’homme, en état d’ébriété, escalada la tour. Il a été signalé que l’homme avait glissé et était tombé de la tour, souffrant de blessures graves.

