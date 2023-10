Un membre du parlement russe a déclaré cette semaine que les États-Unis pourraient être à l’origine de l’explosion de mardi dans un hôpital de la ville de Gaza, qui aurait fait des centaines de morts.

Andrey Gurulyov, membre du parlement russe (Duma) et ancien commandant militaire, a porté cette accusation sans fournir aucune preuve lors d’une apparition sur la chaîne de télévision Russia-1, gérée par le Kremlin.

Le 7 octobre, le Hamas a mené l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire contre Israël. Israël a ensuite lancé ses frappes aériennes les plus lourdes de son histoire sur Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré vendredi à Associated Press (AP) que 3 785 Palestiniens avaient été tués et plus de 12 500 autres blessés. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, a indiqué l’AP.

Israël et le Hamas ont échangé leurs responsabilités pour l’explosion de mardi à l’hôpital baptiste arabe Al-Ahli, et l’incident a déclenché un tollé de la part des partisans israéliens et palestiniens et a suscité entre autres des inquiétudes quant à l’augmentation rapide du nombre de morts à Gaza.

Des gens se tiennent devant des bâtiments détruits mercredi sur le site de l’hôpital baptiste arabe Al-Ahli à Gaza, à la suite d’une frappe nocturne. Un député russe a laissé entendre que les États-Unis étaient à l’origine de cette frappe.

Photo de SHADI AL-TABATIBI/AFP/Getty Images



Francis Scarr de BBC Monitoring mercredi a posté un clip traduit sur X, anciennement Twitter, des remarques de Gurulyov sur l’explosion de l’hôpital.

« Il est extrêmement clair qu’une bombe guidée s’est posée là-bas. En plus, il y a une nuance ici ! » » dit Gouroulev.

Il a ajouté qu' »aujourd’hui, un [American] Un groupe de porte-avions s’est approché des côtes d’Israël », faisant référence aux navires de guerre de la marine américaine déployés en Méditerranée orientale à la suite de l’attaque du Hamas.

« L’ordre de tirer aurait pu provenir d’un centre de commandement stationnaire sur le territoire israélien ou d’un centre de contrôle embarqué sur le porte-avions », a déclaré Gurulyov, selon la traduction de Scarr.

« Alors peut-être que ce n’est pas Israël mais les Américains eux-mêmes qui ont frappé cet hôpital », a-t-il poursuivi.

« Le temps nous le dira. Je pense que nos services secrets le savent de toute façon. »

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche et le ministère russe des Affaires étrangères par courrier électronique pour obtenir leurs commentaires.

Gurulyov est fréquemment présent à la télévision russe contrôlée par l’État et il est connu pour ses déclarations incendiaires.

En septembre, le législateur russe a déclaré lors d’une discussion sur Russia-1 que le président russe Vladimir Poutine devrait attaquer le Royaume-Uni, une décision qui déclencherait très probablement un conflit mondial.

Le législateur russe a appelé à frapper le Royaume-Uni tout en évoquant les affirmations de Poutine selon lesquelles les services de renseignements britanniques seraient à l’origine d’une tentative de sabotage d’une installation nucléaire russe. S’exprimant au Forum économique de l’Est à Vladivostok quelques jours plus tôt, Poutine avait déclaré – sans apporter de preuves – que le Royaume-Uni avait donné des instructions aux saboteurs ukrainiens sur la manière d’endommager l’installation. Le dirigeant russe a également averti le Premier ministre britannique Rishi Sunak que de telles mesures pourraient entraîner une réponse.

Gurulyov a appelé Moscou à aller plus loin que simplement avertir le Royaume-Uni. Il a déclaré que la Russie devrait attaquer le Royaume-Uni avec des missiles et a qualifié Sunak de « cible ».