Un député provincial de l’Ontario s’excuse pour la déclaration controversée entre Israël et Gaza

Une députée néo-démocrate de l’Ontario dont la déclaration sur la guerre entre Israël et Gaza a suscité la condamnation de groupes juifs et a demandé sa démission au premier ministre Doug Ford, a présenté ses excuses.

En réponse à son message controversé de mardi sur X, anciennement Twitter, la députée provinciale de Hamilton-Centre, Sarah Jama, a déclaré qu’elle avait entendu « de nombreuses voix » qui ont exprimé des inquiétudes quant aux opinions qu’elle a exprimées.

« Je les entends – et par-dessus tout, je comprends la douleur que doivent ressentir de nombreux Canadiens juifs et israéliens, y compris mes propres électeurs. Je m’excuse », a déclaré Jama dans une réponse au message qui a déclenché la réaction négative.

« Pour être clair, je condamne sans équivoque le terrorisme du Hamas contre des milliers de civils israéliens. Je crois également que les bombardements et le siège d’Israël contre les civils à Gaza, comme l’ont également souligné les Nations Unies, sont erronés. »

Dans le message original, Jama appelait à un cessez-le-feu dans la zone de conflit et exigeait la fin de ce qu’elle a décrit comme l’apartheid du peuple palestinien.

Jama n’a pas évoqué la récente attaque surprise du Hamas contre Israël, qui, selon l’armée israélienne, a fait plus de 1 000 morts.

À la suite de ce message, la chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, a demandé à Jama de le retirer et a déclaré que la déclaration n’avait pas été approuvée par le caucus.

Après que Jama se soit excusée, Stiles a publié une nouvelle déclaration disant qu’elle avait travaillé avec le député provincial pour « comprendre l’impact personnel que cela a sur elle en tant que personne ayant des membres de sa famille palestinienne ».

« En même temps, j’ai dit clairement que tous les membres de notre caucus condamnaient les attaques terroristes du Hamas, et nous soutenons la position du NPD fédéral qui appelle à la fin de nouvelles effusions de sang. La députée Jama a réaffirmé son engagement à cet égard », a écrit Stiles.

Les excuses de Jama sont intervenues après que Ford ait demandé à la députée recrue de se retirer suite à ses commentaires.

« Ses opinions ne représentent pas celles de l’Ontario. Ils n’ont pas leur place à l’Assemblée législative, et ils n’ont pas leur place dans cette province », a écrit Ford mercredi.

Le Centre pour les affaires israéliennes et juives, B’nai Brith Canada et les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC) ont tous condamné les propos de Jama et ont demandé son retrait du caucus du NPD de l’Ontario.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le FSWC a reconnu les excuses de Jama, mais a déclaré que c’était « beaucoup trop peu, beaucoup trop tard ».

« Compte tenu de son bilan de longue date en matière de souffrance et de tort causé à la communauté juive de Hamilton-Centre et au-delà, nous maintenons notre appel à la chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, pour qu’elle fasse ce qui s’impose et la retire du caucus du NPD de l’Ontario », a déclaré un porte-parole.

Avant les excuses de mercredi, Jama avait republié une déclaration de la section ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique, qui a déclaré qu’elle était devenue « la cible d’un lobby pro-israélien hautement organisé » suite aux déclarations sur la question du président du SCFP-Ontario, Fred Hahn.

« Dans la véritable tradition du syndicalisme, le SCFP-Ontario choisira toujours la justice plutôt que l’injustice, se rangera toujours du côté des impuissants plutôt que des puissants et soutiendra les colonisés plutôt que les colonisateurs », a déclaré le syndicat dans son propre message à X.

Hahn avait précédemment déclaré qu’il était reconnaissant pour la « puissance de la résistance dans le monde entier » au lendemain de l’attaque israélienne.

Depuis, le président du syndicat de l’Ontario a déclaré que la suggestion selon laquelle il appuyait la violence était « horrible ».

Sarah Jama, 23 ans, défenseure de la justice pour les personnes handicapées et atteinte de paralysie cérébrale, pose pour un portrait chez elle à Hamilton, en Ontario, le mardi 13 mars 2018. LA PRESSE CANADIENNE/Peter Power