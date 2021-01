Le parti polonais Droit et justice (PiS) au pouvoir a suspendu un député après avoir été révélé qu’il avait reçu un vaccin COVID-19.

Zbigniew Girzyński, un législateur du district de Toruń, a admis sur les réseaux sociaux qu’il avait pris le coup en tant que professeur d’université mais a nié les actes répréhensibles.

Le pays a donné la priorité aux vaccins au personnel médical et non médical des établissements de santé, ainsi qu’aux personnes âgées de plus de 70 ans.

Le chef du comité exécutif du PiS, Krzysztof Sobolewski, a confirmé mardi que le député avait été suspendu en tant que membre par le président du parti, Jarosław Kaczyński.

« Les règles s’appliquent à tout le monde », a déclaré Sobolewski sur Twitter.

Girzyński faisait partie des employés non médicaux de l’Université Nicolaus Copernicus, qui avaient demandé une vaccination, ont rapporté cette semaine les médias polonais.

Selon une déclaration sur Facebook, le législateur a déclaré avoir reçu une saisine émise par le ministère de la Santé en décembre et avoir « accompli les formalités ».

« J’ai suivi la même procédure que les autres employés de l’Université Nicolas Copernic de Toruń, selon les informations fournies par mon employeur, l’Université, et les directives du ministère de la Santé », a déclaré Girzyński.

« Je n’ai demandé aucune priorité dans la file d’attente et à aucun moment je n’ai vacciné hors de mon tour. »

« J’ai agi de A à Z selon la loi en vigueur et conformément aux recommandations des autorités de l’Université, qui est mon principal lieu de travail. »

Le législateur a déclaré qu’il partageait l’opinion selon laquelle les règles devraient s’appliquer à tous les citoyens et a réitéré qu’il « n’a agi et n’agira qu’en conformité avec elles ».

Dans un communiqué à l’agence de presse PAP, un porte-parole de l’université a déclaré que le député avait le droit de se faire vacciner « en vertu de l’ordonnance du ministre de la Santé ».

Selon un règlement de la Pologne Conseil des ministres le 14 janvier, «les professeurs d’université employés par une université» auraient droit à un vaccin mais ont été cités après de nombreux autres groupes, y compris les travailleurs de la santé et les femmes enceintes et âgées.

Mais le ministre polonais de la Santé, Adam Niedzielski, a condamné le comportement de Girzyński lors d’une conférence de presse mercredi.

« Pour le moment, nous faisons vacciner les personnes du groupe » zéro « (priorité) et les seniors », a déclaré Niedzielski, ajoutant « qu’il est difficile de voir M. Girzyński comme appartenant à l’un ou l’autre de ces groupes ».

« Il n’y a aucune acceptation pour une telle attitude, quelles que soient les couleurs politiques ou la profession. »

La Pologne a commencé à vacciner les citoyens le 27 décembre et a jusqu’à présent vacciné plus de 900000 personnes, selon le site Web du gouvernement.

Mais un certain nombre d’utilisateurs de médias sociaux en Pologne ont critiqué le gouvernement pour une stratégie de vaccination perçue comme peu claire.

Plus tôt ce mois-ci, certains hôpitaux du pays ont suspendu leurs opérations après qu’ils n’aient pas reçu les livraisons attendues de leurs doses Pfizer / BioNTech.