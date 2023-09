Un député musulman qualifié de « terroriste et proxénète » par un membre du BJP au parlement indien | Actualités sur l’islamophobie

New Delhi, Inde – Un législateur du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde a tenu des propos islamophobes et utilisé des insultes communautaires contre un député musulman au sein du parlement.

Lors d’un débat jeudi sur le succès de la mission lunaire historique de l’Inde, le député du BJP Ramesh Bidhuri a qualifié Kunwar Danish Ali du parti d’opposition Bahujan Samaj (BSP) de « terroriste » et de « proxénète », entre autres remarques offensantes.

« Espèce d’extrémiste… Je vous le dis, vous êtes circoncis », a déclaré le parlementaire de la circonscription de South Delhi, dans la capitale indienne, utilisant une injure souvent utilisée à l’égard des musulmans en Inde.

« Je verrai ce Mulla dehors », a déclaré Bidhuri dans une menace apparente à la fin d’une vidéo virale, alors qu’au moins deux hauts dirigeants du BJP et anciens ministres de l’Union riaient, assis à côté de lui.

Mulla est un autre mot péjoratif pour les musulmans d’Asie du Sud.

Les propos tenus à l’intérieur du bâtiment du Parlement récemment inauguré ont suscité des réactions de colère de la part des partis d’opposition et des utilisateurs des médias sociaux, qui ont exigé des mesures strictes contre Bidhuri.

Ali a déclaré à Al Jazeera qu’il était bouleversé et blessé par ces remarques, mais « pas choqué ».

«Je veux demander à Mohan Bhagwat et au Premier ministre [Narendra] Modi : Est-ce ce que RSS enseigne à ses cadres dans leurs écoles ? il a dit.

Le RSS fait référence à Rashtriya Swayamsevak Sangh, ou l’Association nationale des volontaires, le mentor idéologique d’extrême droite du BJP au pouvoir, qui vise à créer un État ethniquement hindou dans le pays le plus peuplé du monde.

Ali a déclaré que si un législateur élu pouvait être menacé au sein d’un parlement comme celui-ci, alors « cela en dit long sur ce à quoi un musulman moyen dans ce pays serait confronté ».

Il a déclaré que les députés de l’opposition présents lors du débat l’avaient défendu. « Les députés du Congrès et du TMC [Trinamool Congress]en particulier les femmes parlementaires, se sont prononcées », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mahua Moitra, parlementaire du TMC, qui a été le premier législateur à partager la vidéo sur X, a demandé au président du BJP, JP Nadda, si le parti de droite allait agir contre Bidhuri.

Abusant des musulmans, les OBC font partie intégrante de la culture du BJP – la plupart n’y voient désormais rien de mal. @Narendra Modi a réduit les musulmans indiens à vivre dans un tel état de peur sur leur propre pays qu’ils sourient et supportent tout. Désolé mais je dénonce ça. Ma Kali tient ma colonne vertébrale. pic.twitter.com/3NAqi5FWPy –Mahua Moitra (@MahuaMoitra) 22 septembre 2023

« Abusant des musulmans, les OBC font partie intégrante de la culture du BJP », a-t-elle posté sur X. Les OBC font référence aux « autres castes arriérées » constitutionnellement reconnues, qui ont été historiquement marginalisées par les castes privilégiées hindoues.

Le Premier ministre indien Narendra Modi « a réduit les musulmans indiens à vivre dans un tel état de peur sur leur propre pays qu’ils sourient et supportent tout », a-t-elle écrit.

Omar Abdullah, un homme politique du Cachemire sous administration indienne, a déclaré que la haine contre les musulmans en Inde « a été intégrée comme jamais auparavant ».

« Avec quelle facilité les jurons sortent de la langue de cet odieux [honourable] Député ! » a-t-il posté sur X. « Comment les musulmans qui identifient le BJP comme leur parti coexistent-ils avec ce niveau de haine abjecte ?

Le parlementaire du Congrès, Jairam Ramesh, a demandé la suspension de Bidhuri de la chambre basse du parlement.

«Je n’ai jamais entendu un tel langage. Ce langage ne doit pas être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur du Parlement. C’est une insulte non seulement envers le Danois Ali mais envers nous tous… Le début d’un nouveau parlement a été fait par Bidhuri et ses paroles », a été cité Ramesh par le journal Hindustan Times au parlement.

Alors que l’indignation face à ces remarques grandissait au sein du Parlement, le ministre de la Défense et ancien président du BJP, Rajnath Singh, a présenté des excuses.

« J’exprime mes regrets si l’opposition est blessée par les propos tenus par le député », a-t-il déclaré. Ces propos ont également été effacés des archives parlementaires.

Vendredi, Om Birla, président de la chambre basse du parlement, a déclaré que des « mesures strictes » seraient prises contre Bidhuri « si un tel comportement se répétait », a rapporté le Press Trust of India.

« Action stricte si répétée ». Honte au Président pour avoir refusé de prendre des mesures contre le député abusif du BJP. Des députés de l’opposition ont été suspendus pour des délits insignifiants et ici, les abus purs et simples sont tolérés. https://t.co/kQQQ6BlUAs – Omar Abdallah (@OmarAbdullah) 22 septembre 2023

Ali, le législateur, a déclaré qu’il déposerait un avis de privilège auprès du président pour intenter une action contre Bidhuri.

Les observateurs politiques affirment que les remarques de Bidhuri sont un nouvel exemple de rhétorique anti-musulmane et d’abus utilisés par les membres et partisans du BJP.

« Qualifier un député élu de terroriste, de militant et de mollah circoncis n’est pas surprenant puisque c’est précisément le langage qui est déjà utilisé dans les rassemblements et les campagnes », a déclaré à Al Jazeera Ali Khan Mahmudabad, qui enseigne les sciences politiques à l’Université Ashoka, près de New Delhi. .