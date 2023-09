Un député musulman maltraité au Parlement réfute l’accusation de provocation du BJP

Quelques heures après avoir été accusé d’avoir provoqué le député du BJP qui lui avait lancé des insultes communautaires dans le Lok Sabha, le membre du parti Bahujan Samaj, Danish Ali, a riposté au parti au pouvoir et a déclaré qu’il essayait de formuler un discours contre lui.

M. Ali a déclaré que, loin de provoquer ou d’inciter le député du BJP Ramesh Bidhuri à faire une remarque répréhensible contre le Premier ministre Narendra Modi – comme l’a allégué Nishikant Dubey du parti plus tôt dans la journée – il essayait d’obtenir que les propos injurieux soient effacés du dossier. .

Lors d’une discussion sur le succès de la mission Chandrayaan-3 dans le Lok Sabha jeudi, M. Bidhuri avait utilisé une série de propos répréhensibles et communautaires contre le député du BSP, déclenchant le dégoût et la condamnation généralisée de la part des politiciens et des citoyens sur les réseaux sociaux. Vendredi, le BJP avait également adressé un avis de justification à M. Bidhuri et lui avait demandé d’expliquer sa conduite.

‘Instigation’

Samedi, cependant, le BJP Nishikant Dubey, tout en condamnant le langage utilisé par M. Bidhuri, a écrit au président Om Birla et a exigé que la conduite « peu recommandable » de M. Ali fasse également l’objet d’une enquête.

« Le fait demeure que pendant tout le discours de Shri Bidhuri, Shri Danish Ali s’est livré à un ‘commentaire courant’ et a également fait des remarques peu recommandables à l’égard de tous en vue de gêner Shri Bidhuri et également de l’inciter à ‘perdre son calme’. et son sang-froid » et ne pas pouvoir exprimer son point de vue à la Chambre », a écrit M. Dubey dans sa lettre.

Le député du BJP a allégué que lorsque M. Bidhuri parlait, le député du BSP était « occupé à l’inciter » et a également – ​​à pleine voix – fait une « remarque hautement répréhensible et blasphématoire » contre le Premier ministre Modi.

« Cette déclaration faite par le Danois Ali, je pense, était plus que suffisante pour que tout représentant public patriote ‘perde son calme’ et tombe dans son piège en prononçant des mots peu recommandables », a déclaré M. Dubey.

« Établir un récit »

Quelques heures plus tard, sur X, anciennement Twitter, M. Ali a publié une vidéo des déclarations de M. Bidhuri et a écrit en hindi : « Aujourd’hui, certains dirigeants du BJP tentent de raconter que j’ai provoqué Shri Ramesh Biduri au Parlement, alors que le La vérité est que j’ai travaillé pour sauver la dignité du poste de Premier ministre. J’ai exigé que le président supprime les propos hautement répréhensibles utilisés contre Modi.ji du dossier. »

La vidéo publiée par M. Ali montrait M. Bidhuri énumérant les remarques répréhensibles faites par les dirigeants de l’opposition contre le Premier ministre dans le passé. Ce sont les remarques auxquelles M. Ali fait probablement référence dans son message.

Action, mouvements d’opposition

Quatre partis d’opposition – le Congrès, le DMK, le Trinamool Congress et le NCP – ont écrit vendredi au président Birla et ont exigé des mesures punitives immédiates contre M. Bidhuri.

Des responsables ont déclaré que le président avait pris « sérieusement note » des insultes lancées par le député du BJP et l’avaient mis en garde contre des « mesures strictes » s’il répétait un tel comportement.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh avait déclaré au Lok Sabha : « J’exprime mes regrets si l’opposition est blessée par les remarques faites par le député ». Les partis d’opposition l’ont cependant critiqué pour avoir présenté des excuses « sans enthousiasme ».