Dans un faux pas embarrassant, un législateur anti-LGBTQIA vocal en Lituanie a été filmé avec un homme nu dans un autre accident de Zoom.

Le député et éminent politicien Petras Grazulis a été surpris avec un homme à la maison alors qu’il assistait à une réunion parlementaire en ligne. Apparemment, le député avait accidentellement allumé la caméra alors qu’il assistait à la réunion, permettant à d’autres de jeter un rapide coup d’œil à sa maison.

Aussi courtes qu’elles soient, les images étaient suffisamment longues pour embarrasser Grazulis, qui est membre du parti de droite ordre et justice de Lituanie.

L’incident a eu lieu lors d’une réunion en ligne de la réunion du Seimas. Dans la vidéo qui est devenue virale en ligne, l’homme vu sans chemise apparaît derrière l’épaule du député. L’incident est particulièrement embarrassant pour Grazulis, qui a souvent manifesté une désapprobation explicite des formes non traditionnelles d’union et des droits des LGBTQ.

Grazulis avait déclaré en 2012 que tous les homosexuels devraient quitter la Lituanie.

Alors que l’incident a suscité l’indignation et aucun rire en ligne, Grazulis a d’abord tenté de prétendre que l’homme présenté dans la vidéo était son fils, la Russie d’aujourd’hui signalé. Cependant, il a rapidement changé sa déclaration, affirmant que l’homme dans la vidéo était un journaliste nommé Andrius Tapinas.

Le député a affirmé que Tapinas le poursuivait depuis un certain temps et que c’était en fait lui dans la vidéo. Pour expliquer cette étrange affirmation, Grazulis a risqué le journaliste de le «pourchasser» et s’est en quelque sorte intégré au flux en direct pour embarrasser le politicien.

Selon les rapports, l’homme dans la vidéo ne ressemble pas du tout à Tapinas.

Avec 2020 faisant des appels Zoom et des sessions en ligne la «nouvelle norme», ce n’est pas la première fois que des politiciens et des personnalités publiques ont des problèmes pour leur incompétence avec les webcams.

Plus tôt cette année, un commentateur est venu des États-Unis Jeffrey Toobin a été interdit par le magazine New Yorker pour avoir montré son pénis et s’être masturbé lors d’une conférence téléphonique avec des collègues avant l’élection présidentielle de 2020. Toobin – analyste juridique pour CNN – a été vu en train de se masturber selon des sources anonymes lors de l’appel adressé par Vice Nouvelles.

En septembre, un législateur argentin a été contraint de démissionner après avoir été filmé par une caméra en direct caressant son partenaire, avant de sembler abaisser partiellement son haut et embrasser sa poitrine lors d’une séance virtuelle de la chambre basse du pays. jeudi.

Le législateur argentin démissionne après avoir été filmé en train de caresser son partenaire lors d’une session virtuelle

En juin, l’Irlandais Luke Ming Flanagan ne semblait pas porter de pantalon alors qu’il discutait de questions politiques avec ses collègues du Parlement européen. Ameri a déclaré dans des commentaires à la radio locale qu’il se sentait mal à propos de ce qui s’était passé, ajoutant que sa connexion Internet était mauvaise et qu’il avait été surpris de manière inattendue dans un moment intime.