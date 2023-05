Un député libéral fait marche arrière après avoir exprimé son soutien à la résolution que les critiques qualifient de menace pour la liberté de la presse

Un député libéral s’est empressé mercredi de réagir à une proposition de politique controversée du Parti libéral que le premier ministre Justin Trudeau lui-même a rejetée comme une mauvaise idée.

Quelques heures seulement après que Trudeau a déclaré aux journalistes mardi que la résolution du parti sur la lutte contre la désinformation – vivement critiquée par les critiques comme une menace pour la liberté de la presse – n’est «pas une politique» que son gouvernement «n’appliquerait jamais», la députée libérale Julie Dzerowicz a tweeté que le politique était l’un des trois principaux qu’elle a voté pour que le parti donne la priorité.

Dzerowicz a déclaré qu’elle n’avait pas vu les commentaires de Trudeau lorsqu’elle a tweeté son soutien à la résolution, qui a été adoptée samedi au congrès libéral sans aucun débat, alors qu’environ 200 membres inscrits étaient dans la salle.

« Pour moi, il s’agissait vraiment de soutenir l’idée politique », a déclaré Dzerowicz à CBC News à 12 h. « Dans ce cas, la désinformation, la désinformation est un problème.

« J’ai frappé à 3 500 portes plus tôt cette année. Je peux vous dire que les gens ne connaissent pas la vérité. Beaucoup de gens craignent de ne pas avoir accès aux faits. »

Quelques heures après son entrevue initiale, Dzerowicz a rappelé CBC News. Elle a dit qu’elle avait depuis lu la résolution de plus près et qu’elle avait un problème avec son approche.

« Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de traiter la mésinformation et la désinformation », a déclaré Dzerowicz dans sa deuxième interview.

Lors de la Convention nationale libérale de 2023, nous avons adopté 24 politiques qui seront nos principales priorités pour aller de l’avant. Mes trois principaux votes sont allés aux politiques suivantes :

✅ installer un revenu de base garanti

✅ lutter contre la désinformation

✅ assemblée citoyenne sur la réforme électorale —@JulieDzerowicz

La résolution sur la « lutte contre la désinformation au Canada » demande au gouvernement « d’explorer les options pour tenir les services d’information en ligne responsables de la véracité du matériel publié sur leurs plateformes et de limiter la publication uniquement au matériel dont les sources peuvent être retracées ».

Libéraux inscrits présents au congrès a classé la résolution au dixième rang sur 24 par ordre de priorité.

La résolution n’est pas contraignante, ce qui signifie que le gouvernement peut l’ignorer complètement. Mais cela devient la politique officielle du parti dans les deux semaines et reste dans les livres pour le huit prochaines années.

Les conservateurs ont déclaré que la politique, si elle était adoptée, entraînerait le gouvernement dans une « direction très dangereuse » et conduirait à des médias contrôlés par l’État et à la censure.

MONTRE/ La députée conservatrice Rachael Thomas qualifie la résolution de politique libérale de « décourageante »

La députée conservatrice Rachael Thomas qualifie la résolution de politique libérale de « décourageante » Une résolution politique adoptée lors du congrès libéral pour « combattre la désinformation » en explorant « des options pour tenir les services d’information en ligne responsables de la véracité du matériel publié sur leurs plateformes et pour limiter la publication uniquement au matériel dont les sources peuvent être retracées ».

Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, l’a qualifiée de « résolution extrêmement problématique » qui, si elle est mise en œuvre dans la loi, pourrait rendre le journalisme au Canada moins libre. Il a déclaré que le gouvernement libéral « s’implique de plus en plus dans l’espace médiatique au Canada ».

Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a déclaré à CBC News qu’il n’était pas satisfait du libellé de la résolution et qu’il aurait éliminé la « partie spécifique qui parlait de la recherche des sources ». Il a dit qu’il ne soutiendrait pas une loi qui édicterait une telle mesure.

« Les résolutions politiques ne sont pas des politiques gouvernementales, ni des lois », a déclaré O’Regan. « Mais ils sont la voix de ce que les membres de notre parti ont à dire. Cette partie particulière concernant l’anonymat des sources – annulez-la. »

On a demandé à O’Regan si c’était une erreur de laisser la résolution devenir la politique officielle du parti.

« Hmm, je vais devoir y penser, » répondit-il.

CBC News a demandé au bureau du premier ministre si le commentaire de Trudeau mardi signifiait qu’il rejetait l’intégralité de la résolution ou s’il était ouvert à la mise en œuvre de certaines parties de celle-ci.

Ann-Clara Vaillancourt, l’attachée de presse principale du cabinet du premier ministre, a déclaré que Trudeau était « très clair hier » que « nous ne présenterions jamais un projet de loi comme le parti l’a proposé ».

La députée conservatrice Rachael Thomas a posté une vidéo sur Twitter Mardi, disant que Trudeau avait déjà « joué sa main » avec les projets de loi C11 et C18, des projets de loi qui, selon elle, sont « tout au sujet de la censure de la parole ».

Thomas a déclaré que le gouvernement libéral avait également utilisé son « approche interventionniste » lorsque, selon les documents déposés au Parlementil a demandé à Facebook et Twitter de supprimer 214 contenus de médias sociaux entre 2020 et 2023.

REGARDER | Le gouvernement ne « mettra pas en œuvre » la résolution sur la désinformation, déclare le Premier ministre :

Les libéraux ne mettront pas en œuvre la résolution sur la « lutte contre la désinformation », déclare le Premier ministre Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son parti n’appliquerait «jamais» la résolution sur la «lutte contre la désinformation», qui a suscité la controverse et les critiques après son adoption au congrès libéral.

La résolution demande au gouvernement de « fournir des fonds publics supplémentaires pour soutenir les reportages d’actualités et d’informations sans publicité par les médias canadiens par le biais d’un mécanisme indépendant et non partisan ».

Lors de sa première conversation avec CBC News mercredi, Dzerowicz a déclaré que la référence à un « mécanisme indépendant et non partisan » était « l’une des choses qui l’attiraient ». Elle a dit qu’il valait la peine de savoir si le gouvernement devrait être impliqué dans la répression de la désinformation, ou si c’est aux journalistes et aux organisations non gouvernementales de le faire.

Lorsqu’elle s’est entretenue avec CBC News à midi, Dzerowicz a déclaré qu’elle pensait que la proposition visait à cibler les plateformes en ligne, et non les journalistes.

« Ce n’était pas censé attaquer les journalistes et je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit ici qui essaie d’attaquer la liberté d’expression de quelque manière que ce soit », a-t-elle déclaré. « Le sentiment ici est, quelles sont les autres options que le gouvernement devrait envisager. »

Lorsqu’elle s’est entretenue avec CBC News plus tard dans l’après-midi, Dzerowicz a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec la proposition de la résolution selon laquelle le gouvernement envisageait de limiter « la publication uniquement aux documents dont les sources peuvent être retrouvées ».

Le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré que le Parti libéral avait adopté de nombreuses politiques qui ne se retrouvent jamais dans les plates-formes de campagne électorale, ou mettent des années à le faire. Il a dit que dans les années 1980, alors qu’il était un jeune libéral, légaliser la consommation de cannabis à des fins récréatives était une politique de parti.

« Cette politique n’a pas été intégrée à la plate-forme avant 2015 », a déclaré Lametti. « Il y a donc toujours un mélange complexe de politiques, de propositions politiques qui ont été adoptées lors de conventions qui font toujours partie de la discussion libérale, si vous voulez. »

MONTRE/ Le ministre de la Justice discute de la politique libérale sur la désinformation

Le ministre de la Justice discute de la politique libérale qui, selon les critiques, pourrait saper la liberté de la presse Invité par les journalistes à commenter la résolution sur la « lutte contre la désinformation » qui a été adoptée lors du congrès libéral, le ministre de la Justice David Lametti a déclaré que de nombreux aspects de la politique du parti « ne se retrouvent jamais dans une plate-forme » et souligne que la politique du parti sur la légalisation du cannabis n’a pas ‘ t faire ‘il dans la plate-forme jusqu’en 2015.’

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré que les membres du parti de la base sont souvent des bénévoles qui « pourraient ne pas avoir la perspicacité nécessaire pour affiner » le libellé des résolutions.

« Mon sentiment est que cela fait partie de ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.

« Souvent, il y a des résolutions bien intentionnées qui viennent d’un parti qui peuvent ne pas être pleinement réfléchies, en termes de perspective politique. »