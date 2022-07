Un député libéral dit que l’enquête sur les réclamations contre Patrick Brown devrait s’étendre au Parti conservateur

Un député libéral demande au chien de garde des élections du Canada de déterminer si le Parti conservateur a profité de la prétendue transgression financière qui a conduit à la disqualification de Patrick Brown de la course à la chefferie.

Le comité d’organisation des élections à la direction des conservateurs (LEOC) a expulsé Brown de la course mardi soir, invoquant de “graves allégations d’actes répréhensibles” liés aux règles de financement. Brown a nié les allégations et dit qu’il envisage de faire appel de la décision.

Le Parti conservateur a déjà renvoyé les allégations contre Brown au commissaire par intérim des élections fédérales, l’organisme indépendant chargé de veiller au respect et à l’application des règles de la Loi électorale du Canada.

Jeudi, le député libéral de l’Ontario, Adam van Koeverden, a écrit au commissaire par intérim d’Élections Canada, Marc Chénier, pour lui demander de déterminer si le parti pouvait bénéficier des actes répréhensibles présumés de Brown.

“Toute enquête ne doit pas être limitée à un candidat à la direction, mais doit suivre l’argent s’il y a un avantage potentiel pour le Parti dans son ensemble”, a écrit van Koeverden dans sa lettre.

Van Koeverden a déclaré que les conservateurs auraient pu bénéficier d’une « manne monétaire » grâce aux frais d’adhésion payés dans le cadre de la campagne de Brown et des cotisations à la direction de Brown.

Selon des sources qui ont parlé à CBC News, il est allégué qu’au moins une société a payé l’un des travailleurs de la campagne de Brown. Les sources ont déclaré que la décision du LEOC de disqualifier Brown était basée sur plus que de simples allégations verbales et des documents cités et des dossiers financiers.

Le député libéral Adam van Koeverden se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le 3 juin. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Dans sa lettre, van Koeverden a également demandé au commissaire d’examiner si les services fournis à la campagne de Brown “favorisaient les intérêts politiques du Parti conservateur, mais [were] payés par des entités tierces. »

Brown a déclaré à CBC Pouvoir et politique Mercredi, alors qu’on lui a présenté des allégations selon lesquelles un membre de sa campagne était payé par une entreprise privée, il n’a pas reçu de détails qui permettraient à son équipe de mener sa propre enquête ou de répondre correctement aux accusations.

En réponse à la lettre de van Koeverden, le porte-parole de la campagne de Brown, Chisholm Pothier, a répété l’affirmation de Brown selon laquelle la campagne n’avait pas reçu de preuves suffisantes concernant les allégations.

“Il semble que les libéraux suivent la tactique du PCC consistant à utiliser Élections Canada pour faire paraître sérieuses des affirmations non fondées”, a déclaré Pothier dans un courriel.

Le bureau du commissaire a confirmé avoir reçu à la fois les allégations du Parti conservateur contre Brown et la demande de van Koeverden d’étendre l’enquête au parti. CBC a demandé un commentaire au Parti conservateur, mais n’a pas encore reçu de réponse.

